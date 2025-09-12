Kas yra maksimalus deguonies tūris ir ką jis pasako apie širdies ir plaučių sveikatą?

Ką rodo VO₂ Max rodiklis?
Pasak D. Lyškutės, VO₂ Max – arba iššifravus šį raidžių junginį, maksimalus deguonies tūris – yra plačiai sporto medicinos gydytojų ir kineziterapeutų pripažįstamas rodiklis, leidžiantis įvertinti, kiek maksimaliai deguonies gali įsisavinti kiekvieno žmogaus organizmas. Jis vertinamas kaip vienas tiksliausių ir informatyviausių rodmenų, padedančių įvertinti širdies ir kraujagyslių sistemos būklę bei suprasti žmogaus fizinio pasirengimo lygį.
„Tam, kad fizinės veiklos metu raumuo susitrauktų, svarbus pakankamas energijos kiekis. Jis gaunamas oksidacinių procesų metu – transportuojant deguonį į ląstelę. Toji energija mūsų organizmo ląstelėse yra pasislėpusi fosfato anijono junginiuose – adenozino trifosfato formoje, dar žinomoje kaip ATP. Vykstant sklandžiam oksidacijos procesui, didelės energijos junginiai skaidomi, išskiriant didelį kiekį energijos. Galutinis rezultatas – raumens susitraukimas“, – aiškina kineziterapeutė.
Anot D. Lyškutės, reikia suprasti, kad atliekant bet kokią fizinę veiklą labai svarbus tinkamas širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų pasirengimas. Tam svarbus gebėjimas palaikyti bioenergetinius procesus ląstelėje – transportuojant deguonį ir pašalinant galutinį produktą – anglies dioksidą (CO₂), kad būtų galima efektyviai judėti ir patenkinti energijos poreikį fizinio krūvio metu.
D. Lyškutė pasakoja, kad nors ištvermingi sportininkai (arba reguliariai užsiimantys sportine veikla) peržengia anaerobinį slenkstį (ribą, kai smarkiai pakyla pulsas, sutankėja kvėpavimas – galimai net ima stigti oro, jau nekalbant apie galimybę palaikyti pokalbį) tik esant gana dideliam fiziniam krūviui, nes jų organizmas geba greičiau ir efektyviau aprūpinti raumenis deguonimi, paprastiems žmonėms, ypač turintiems kraujotakos sutrikimų, deguonies įsisavinimas vyksta lėčiau. Tad jų aerobinis pajėgumas yra gerokai mažesnis, o minėti simptomai gali pasireikšti net ir esant palyginti nedideliam krūviui – lipant laiptais ar einant spartesniu tempu.
Ką šis rodiklis reiškia nesportuojantiems?
Kineziterapeutė D. Lyškutė pastebi, kad maksimalaus deguonies tūrio rodiklis dažnai išimtinai siejamas tik su profesionaliais sportininkais ar bent jau sporto entuziastais.
Ir iš tiesų, VO₂ Max tyrimo rezultatus vertinant su kineziterapeutu ar fizinio pasirengimo specialistu, galima tiksliai sekti sporto pažangą ir pritaikyti krūvį pagal individualius rodiklius. Jis naudingas vertinant rezultatus bei stebint treniruočių pažangą, siekiant optimizuoti treniruotes ar efektyviai sudaryti treniruočių planus, atitinkančius individualius žmogaus poreikius ir lūkesčius.
Tačiau, anot jos, šis tyrimas ne ką mažiau aktualus ir tiems, kurie neužsiima aktyvia sportine veikla, taip pat ir tiems, kuriems pasireiškia širdies ir kraujagyslių sistemos ar raumenų sistemos sutrikimai bei patologijos, trukdančios organizmui efektyviai transportuoti medžiagas, reikalingas fizinio krūvio palaikymui. Tikslus maksimalaus deguonies suvartojimo testas leidžia vienu metu stebėti, kaip reaguoja ląstelės, širdis ir plaučiai esant didesniam medžiagų apykaitos krūviui.
Paprasti fizinio krūvio testai, kurie nematuoja dujų apykaitos, negali tiksliai įvertinti šių sistemų gebėjimo prisitaikyti. VO₂ Max tyrimas ne tik padeda atskirti sveiką reakciją nuo galimų sutrikimų, bet ir leidžia įvertinti gydymo veiksmingumą.
Be to, ši diagnostikos priemonė yra viena iš ekonomiškiausių, padedanti nustatyti kvėpavimo ir širdies ligų priežastis. Todėl tikslus dujų pernešimo testavimas padeda ne tik nustatyti žmogaus atletinio pasirengimo lygį, bet ir neinvaziniu būdu pastebėti širdies, kraujagyslių ar kvėpavimo sistemos sutrikimus.
Kodėl gali būti sunku pakelti fizinį krūvį?
Neretai, siekdami kuo geresnių rezultatų, tiek mėgėjai, tiek profesionalūs sportininkai treniruojasi nežinodami savo sportinio pasirengimo rodiklių ir gali susidurti su tam tikromis komplikacijomis.
„Dažnai pasireiškiantis nuovargis gali būti susijęs su anaerobine energijos gamyba, kurios metu kaupiasi pieno rūgštis ir kiti metabolitai, trikdantys raumenų veiklą. Tačiau tai taip pat gali būti siejama su širdies, kvėpavimo ar medžiagų apykaitos sutrikimais. Dusulys ar skausmas krūtinės srityje taip pat neretai yra indikacija, kad galime susidurti su tam tikra patologija“, – sako kineziterapeutė.
Kada reikėtų atlikti VO₂ Max tyrimą?
VO₂ max tyrimas turėtų būti atliekamas siekiant įvertinti žmogaus maksimalų aerobinį pajėgumą, kuris yra labai svarbus ištvermei ir bendrai širdies bei kraujagyslių sistemos būklei. Tai aktualu tiek turintiems lėtinių sveikatos būklių, tiek atsigaunantiems po ligos.
