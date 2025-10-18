Įžymybių chirurgas sako, kad dauguma maisto papildų – nesąmonė: atskleidė, ką vartoja pats

53-ejų medikas yra Los Andželo „Clippers“ krepšinio komandos oficialus ortopedas. Jis taip pat atliko ir socialinių tinklų žvaigždės Kris Jenner klubo sąnario keitimo operaciją.
Gydytojas akcentavo, kad su amžiumi mes natūraliai prarandame raumenų masę. Jėgos treniruotės gali padėti ją išlaikyti, taip pat yra naudingos kaulų tankiui.
O tai svarbu, nes tuomet senatvėje nereikės sėdėti vietoje – nežiūrint amžiaus išliksime judrūs ir stiprūs.
„Jei neišlaikysite raumenų masės, senatvėje gali būti labai, labai sunku“, – įspėjo įžymybių chirurgas.
Kad išliktų stiprus jis tris kartus per savaitę kilnoja svarmenis ir žiūri, kad maiste būtų baltymų, taip pat atidžiai renkasi maisto papildus.
Kreatinas
J.Snibbe'as vartoja kreatiną, kad paskatintų raumenų augimą. Tokį kreatino poveikį patvirtina gausybė mokslinių tyrimų. Šis papildas jau seniai populiarus tarp sportuojančių vyrų, tačiau neseniai ėmė populiarėti, nes, kaip manoma, teigiamai veikia smegenų veiklą.
Lrytas jau anksčiau rašė, kad kreatinas sulaukia vis didesnio susidomėjimo dėl savo poveikio mūsų pažinimo funkcijoms ir nuotaikai.
„Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį, kad kreatinas yra natūrali, mūsų kūno gaminama, medžiaga, kuri virsta energija. Kreatino taip pat galima rasti kai kuriuose maisto produktuose, pavyzdžiui, žuvyje bei mėsoje“, – Lrytas prieš kelis mėnesius paaiškino „Camelia“ vaistininkas Faustas Bertulis. Visą tekstą skaitykite čia.
Manoma, kad kreatino papildai suteikia ląstelėms papildomos energijos, kad sporto salėje galėtume treniruotis intensyviau ir greičiau auginti raumenis.
Išrūgų baltymų milteliai
J.Snibbe'as į sveikuolišką kokteilį kartais įdeda išrūgų baltymų miltelių arba sumaišo juos su vandeniu ir išgeria pietaudamas.
Baltymai yra raumenų statybinė medžiaga. „Galite treniruotis iki vakaro, bet norėdami išlaikyti raumenų masę, turite užtikrinti didelį baltymų kiekį organizme“, – sakė gydytojas.
Jis sveria 109 kg ir siekia suvartoti vieną gramą baltymų vienam kūno kilogramui, tačiau vien su maistu to pasiekti sudėtinga, nors vyras valgo daug kiaušinių, žuvies ir mėsos.
Mitybos specialistai kaip susitarę pataria žmonėms gauti maistines medžiagas iš maisto, bet pripažįsta, kad baltymų milteliai gali būti naudingi.
Vitaminas D
Bendrai kaulų sveikatai J.Snibbe'as renkasi vitaminą D. „Manau, kad visi turėtų vartoti vitaminą D“, – sakė jis.
Vitaminas D svarbus kaulų sveikatai, nes padeda organizmui įsisavinti kalcį ir fosforą, kurie yra kaulų statybinė medžiaga.
Nuovargis, kaulų ir raumenų skausmai ir nuotaikų svyravimai – požymiai, kad organizmui trūksta vitamino D.
Vitaminas D randamas kai kuriuose maisto produktuose, įskaitant lapines daržoves, riebią žuvį ir kiaušinius, o saulės spinduliai stimuliuoja vitamino D gamybą organizme.
Todėl tamsiuoju metų laikotarpiu daugeliui žmonių trūksta šio vitamino. Medikai ypač akcentuoja vitamino D maisto papildų naudą žmonėms, kurie gyvena vidutinių platumų klimato juostoje, įskaitant ir Lietuvą.
Įprastai patariama vitamino D maisto papildus vartoti nuo spalio iki kovo.
„Dienomis mes dirbame vidaus patalpose. Negauname pakankamai saulės spindulių, todėl daugumai mūsų trūksta vitamino D“, – apibendrino J.Snibbe'as.
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
