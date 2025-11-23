Kokio amžiaus žmonėms alus kenkia labiausiai? Neurologas įvardijo tikslią ribą

Neurologas Ričardas Restakas savo knygoje „The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening the Mind“ („Išsamus atminties vadovas: mokslas apie proto stiprinimą“) teigia, kad nedidelis alaus kiekis gali sukelti atminties praradimą, psichikos sutrikimus ar sunkią demenciją.
Pasak jo, norint išvengti šių sveikatos sutrikimų, reikėtų visiškai nevartoti alkoholio.
Neurolog tyrimų duomenimis, alkoholis veikia absoliučiai visas smegenų funkcijas ir yra „labai silpnas neurotoksinas“.
Net saikingos ir nedidelės alkoholio dozės reikšmingai paveikia neuronų darbą, o tai sukelia daugybę problemų kasdieniame gyvenime.
Didžiausia rizika kyla vyresnio amžiaus 65 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo gyvenimo laikotarpiu neuronų atsistatymo greitis palaipsniui mažėja, o papildomas etanolio kiekis neigiamai veikia sveikatą.
„Todėl svarbu susilaikyti nuo alkoholio šiame amžiuje, kai neuronų atsistatymas yra kritinis“, – rašo R.Restakas ir priduria, kad alaus gėrimas gali būti pavojingas vyresnio amžiaus žmonėms.
Anglijos Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) atliktas vertinimas patvirtina R.Restako teiginius.
Jame primenama, kad piktnaudžiavimas alkoholiu – tai reguliarus etanolio turinčių gėrimų, kurių grynojo alkoholio ekvivalentas viršija 125–150 g per savaitę, vartojimas.
„Alkoholis yra toksiška cheminė medžiaga, galinti turėti įvairų neigiamą poveikį beveik visoms organizmo funkcijoms. Alkoholio poveikis gali būti įvairus. Kartais jį pajuntate beveik iš karto.
Kitais atvejais jis gali trukti ilgiau ir gali pasireikšti jau išgėrus kelis gėrimus“, – rašoma NHS patarimuose.
Agentūra priduria, kad jautriausi alkoholiui yra vaikai ir jaunimas iki 18 metų, lėtinėmis ligomis sergantys žmonės, pagyvenę žmonės ir krūtimi maitinančios motinos.
NHS ragina visus piliečius mažinti išgeriamo alkoholio kiekį, o jei įmanoma, visiškai jo atsisakyti ir gyventi kuo sveikiau.
