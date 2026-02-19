Įsidėmėkite: vitaminai, kuriuos gerti ryte – didelė klaida

Vitaminas A
Vitaminas A priklauso riebaluose tirpių vitaminų grupei ir yra būtinas normaliam regėjimui, imunitetui bei ląstelių apsaugai nuo oksidacinio streso. Jei vartosite jį ryte tuščiu skrandžiu, pasisavinimas bus minimalus. Ta pati taisyklė galioja vitaminams D, E ir K.
Geriausiam efektui pasiekti vitaminas A turėtų būti vartojamas kartu su maistu, kuriame yra sveikųjų riebalų. Tai gali būti kiaušiniai, avokadai ar jogurtas.
Rekomenduojama paros norma priklauso nuo amžiaus ir fiziologinių organizmo poreikių. Vidutiniškai ji sudaro apie 400 µg 4–8 metų vaikams, 600 µg 9–13 metų vaikams, apie 700 µg 14–18 metų paaugliams. Suaugusiems vyrams paprastai reikia apie 900 µg per dieną, moterims – apie 700 µg.
Geležis
Geležis yra būtina norint išvengti anemijos, kuri pasireiškia silpnumu ir lėtiniu nuovargiu.
Geležies vartojimas be maisto – tiek grynos, tiek polivitaminų kompleksų sudėtyje – neretai sukelia nemalonius pojūčius skrandyje, pykinimą ar net vėmimą. Net ir papusryčiavus, šio mineralo perteklius gali išprovokuoti vidurių užkietėjimą.
Be to, geležis blogai dera su kava. Joje yra chlorogeno rūgšties, priklausančios polifenoliams. Ji virškinimo metu suriša geležį ir mažina jos įsisavinimą. Specialistai pataria daryti bent dviejų valandų pertrauką tarp kavos ir geležies papildų vartojimo.
Magnis
Magnį glicinato forma dažnai rekomenduojama vartoti miego kokybei gerinti. 2024 metų tyrimas, paskelbtas Amerikos žurnale „Lifestyle Medicine“, parodė, kad šis mineralas dalyvauja gama aminosviesto rūgšties (GABA) reguliacijoje. Ji padeda mažinti nervinę įtampą, atpalaiduoti raumenis ir nuraminti protą. Todėl magnį geriau vartoti vakare, o ne ryte.
„Magnio glicinatas yra rekomenduojamas pacientams, kurie skundžiasi jautria nervų sistema ar bloga miego kokybe. Maisto papilde esantis glicinas pasižymi stipresniu nervų sistemą raminančiu ir miegą gerinančiu poveikiu“, – Lrytas anksčiau yra sakiusi „Camelia“ vaistininkė Greta Šimkė. Jos patarimus, kaip išsirinkti magnio papildus, rasite čia.
magnisgeležisvitaminų trūkumas
