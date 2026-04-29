Nuo netinkamo maisto iki vakarėlių: ko reikėtų vengti prieš kraujo donorystę?

Kaip pastebi Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktorius Daumantas Gutauskas, tikslingas ir taisyklingas pasiruošimas kraujo dovanojimui visų pirma padeda išvengti prastesnės savijautos po donacijos ir jos metu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasak jo, gera pirmoji donorystės patirtis lemia, ar žmogus ryšis sugrįžti dar kartą. Dalis žmonių po pirmosios donorystės nebegrįžta ir tai neretai būna susiję su prastesne savijauta, kilusia dėl netinkamo pasiruošimo.
„Ne kiekvienas kraują aukojantis žino, kad vienkartinės donorystės neužtenka. Iš paaukoto kraujo išskirti eritrocitai pacientus pasiekia per kelias dienas ar savaites, trombocitai panaudojami per 5 dienas, tačiau iš kraujo išskirta plazma gydymo įstaigoms gali būti perduota tik atlikus pakartotinus tyrimus, donoro pakartotinės donacijos metu. Tad jeigu žmogus po pirmosios donorystės nebesugrįžta, donorystė tampa nepilnavertė – plazma lieka nepanaudota“, – sako D. Gutauskas.
Būtent dėl šios priežasties svarbu užtikrinti, kad donorystės patirtis būtų kuo sklandesnė – o tam didelę įtaką turi tinkamas pasiruošimas.
Dėmesys skysčiams, maistui, poilsiui – ne mažiau svarbus nei sveikatos būklei
Primenama, kad kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis.
Aukojant kraują būtina būti sveikam – kraujo donorais negali būti žmonės, sergantys ar sirgę onkologinėmis ligomis, hepatitu B ar C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kitomis sunkiomis lėtinėmis ar pasikartojančiomis kraujotakos ar imuninės sistemos ligomis.
Be to, kraujo nerekomenduojama duoti ir tuomet, jei neseniai buvo skiepytasi, atliktos tatuiruotės ar auskarų vėrimas, taip pat jaučiant peršalimo ar kitus negalavimo simptomus.
Vis dėlto, pasak specialistų, net ir atitinkant visus sveikatos reikalavimus, labai svarbu tinkamai pasiruošti pačiai donorystei.
Pirma, labai svarbu gerti daug vandens ne tik donorystės dieną, bet ir dieną prieš ją. Tinkamas hidratacijos lygis padeda palaikyti reikiamą kraujo skystumą. Donacijos metu, donorui gėrus pakankamai skysčių, kraujas teka tolygiai ir sklandžiai.
Antra, svarbu skirti dėmesio tinkamai mitybai. Dažnai vyrauja klaidingas įsitikinimas, kad prieš kraujo donorystę reikia būti nepavalgius, tačiau prieš donaciją kaip tik rekomenduojama saikingai pavalgyti, kad organizmas nejaustų bendro nusilpimo.
Prieš donaciją nerekomenduojama valgyti riebaus ir aštraus maisto, nes tai gali pakenkti plazmos kokybei ir ji nebus panaudojama.
Taip pat prieš donaciją bent 24 valandas reikia nevartoti alkoholio. Rekomenduojama ir nerūkyti kelias valandas prieš ir po kraujo donorystės, nes tai gali sutrikdyti kraujo gebėjimą pernešti deguonį.
Galiausiai, gerai donoro savijautai tiek donorystės metu, tiek po jos, svarbu būti pailsėjus. Todėl nerekomenduojama duoti kraujo neišsimiegojus, pavyzdžiui, iškart po darbo naktinės pamainos ar po vėlyvų vakarėlių.
„Svarbiausia, kad tinkama mityba, poilsis padeda ne tik tinkamai pasiruošti kraujo donorystei, bet ir gali pagerinti kasdienę žmogaus savijautą. Dėkojame visiems esamiems kraujo donorams ir visiems tiems, kurie planuoja jais tapti. Viliamės, kad gebėjimas tinkamai pasiruošti, padidins ir nuolatinių kraujo donorų kiekį, mees kraujo poreikis šalies ligoninėse irgi yra nuolatinis – jo reikia nepriklausomai nuo metų laikų, mėnesių ar dienų“, – sako NKC direktorius D. Gutauskas.
Tinkamas pasiruošimas donorystei – nedidelė pastanga, galinti turėti didelę reikšmę: tiek donoro savijautai, tiek tam, kad paaukotas kraujas iš tiesų pasiektų pacientus ir išgelbėtų gyvybes.
