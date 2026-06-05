Nuotaikų kaita, galvos skausmas ir nuovargis: vaistininkas paaiškino, kas slypi už šių simptomų

Kartu su prakaitu pašalinami reikalingi elementai
Šiltuoju metų laiku skysčių trūkumas, prakaitavimas, o kartu ir elektrolitų stoka, gali reikšmingai prisidėti prie prastesnio nakties poilsio. „Ilgalaikis skysčių ir elektrolitų, ypač magnio, trūkumas prisideda prie blogesnio nervinio impulso perdavimo, o tuo pačiu – ir prastos miego kokybės“, – paaiškina vaistininkas M. Rutalė.
Oro temperatūrai šoktelėjus aukštyn, energijos stoką galime pajusti dėl gausesnio prakaitavimo, kurio metu organizmas netenka magnio. Magnio trūkumą kūne išduoda įvairūs ženklai: prasta miego kokybė, kojų mėšlungis, širdies permušimai, nuotaikų kaita. Taip pat padidėjęs dirglumas, jautrumas ar dažnėjantis galvos skausmas.
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„Magnis mūsų organizme dalyvauja energijos gamybos procese ląstelėse. Jo trūkstant sutrinka biocheminis energijos gamybos procesas, todėl jaučiamas nuovargis ir energijos stoka“, – pabrėžia M. Rutalė.
Panašų vaidmenį organizme atlieka ir B grupės vitaminai. Jie, kaip ir magnis, dalyvauja energijos gamybos procesuose ląstelėse, prisideda prie nervinio impulso sklidimo bei nervinių dangalų formavimosi.
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Kaip vasarą jaustis žvaliau?
Prasidėjus sausiems ir karštiems orams, energijos stoką pirmiausia pajaučia tam tikros žmonių grupės. „Būtina paminėti vyresnio amžiaus žmones, kurie atšilus orams linkę daugiau laiko praleisti lauke.
Energijos stoką jaučia ir sportuojantys, fiziškai aktyvūs, lauke dirbantys žmonės, kurie gausiai prakaituoja. Karštis gali pabloginti ir lėtinėmis širdies bei kraujagyslių ligomis sergančiųjų gyvenimo kokybę“, – priduria M. Rutalė.
Kad vasarą jaustumėmės žvalesni, vaistininkas rekomenduoja laikytis dienos rutinos: keltis ir ruoštis miegui panašiu laiku nepaisant to, ar tai darbo diena, ar laisvadienis. „Patartina kasdien vartoti panašų kiekį skysčių, lauke būti iki 11 val. ryto ir po 16 val. vakare, rinktis lengvai virškinamą ir visavertį maistą. Esant galimybei galima praustis kontrastiniu dušu ir taip tapti dar žvalesniais“, – priduria M. Rutalė.
Svarbi ir miego rutina
Karštomis naktimis kokybiškam miegui užtikrinti rekomenduojama prieš miegą išvėdinti miegamąjį, uždengti langus užuolaidomis ar žaliuzėmis, rinktis lengvus natūralaus pluošto miego rūbus, nusiprausti po drungnu dušu ir atsigulus vengti mėlynosios šviesos šaltinių.
„Kalbant apie maisto papildus vasarą jų vartojimas yra naudingas, jei kitomis priemonėmis nepavyksta užtikrinti kokybiško nakties poilsio. Magnio, kitų elektrolitų ir B grupės preparatai papildo organizmą energijos gamybai, širdies bei kraujagyslių sistemai ir nervų sistemai reikalingomis medžiagomis“, – paaiškina M. Rutalė.
Renkantis papildus, svarbu atkreipti dėmesį į magnio druskos formą konkrečiame produkte, o B grupės vitaminus vartoti kaip kompleksą, ne pavieniui. Vartojant kelis papildus vienu metu, būtina patikrinti sudėtines medžiagas ir neviršyti paros dozių.
„Kilus klausimų, kokį konkretų preparatą pasirinkti, siūlau pasikonsultuoti su farmacijos specialistu ar gydytoju“, – primena M. Rutalė.
Vaistininkas taip pat perspėja neignoruoti užsitęsusio nuovargio: jei pakoregavus gyvenimo įpročius, vartojant pakankamai skysčių ir išbandžius maisto papildus energijos stoka išlieka, reikėtų kreiptis į gydytoją tiksliai diagnozei nustatyti.
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