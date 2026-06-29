Per miegus apseilėjate pagalvę? Organizmas siunčia rimtą įspėjimą

„Niekas nesistebi dėl seilėtekio, kai vakare per daug išgeria arba užmiega ant sofos po sočios vakarienės“, – sako gydytojas otorinolaringologas Landonas Duyka.
Tačiau jei tai nuolatinis reiškinys ir žmogus nubunda naktį, nes pagalvė yra permirkusi, vertėtų pasitarti mediku. Intensyvus ir pasikartojantis seilėtekis miego metu gali būti susijęs su neurologine būkle.
Miego apnėja
Tai – sutrikimas, kai miego metu pasikartojančiai trumpam sustoja kvėpavimas. Dėl to žmogus naktį dažnai nubunda, kad įkvėptų deguonies. Tačiau įprastai prabudimai yra labai trumpi, žmogus jų net neprisimena, bet būtent jie suardo vientisą miego struktūrą, neleidžia kokybiškai išsimiegoti ir pailsėti.
Pasak L. Duykos, dėl miego apnėjos, kad gautų daugiau oro, žmogus gali kvėpuoti per burną, o tai gali paskatinti seilių kaupimąsi pasišalinimą.
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Miego apnėja – pavojinga būklė. Todėl jei kažkas sako, kad naktį garsiai knarkiate, atsibundate sausa burna ir nesijaučiate pailsėję, galbūt, atėjo laikas apsilankyti pas gydytoją.
Negydoma miego apnėja gali sukelti širdies ligas, diabetą, insultą, depresiją ir net priešlaikinę mirtį.
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Kvėpavimas per burną
Pasak specialistų, tai yra pagrindinė ir dažniausia seilėtekio priežastis. Kai kurie žmonės turi įgimtą polinkį kvėpuoti per burną dėl itin siaurų nosies takų arba įdubusio žandikaulio. Iškrypusi nosies pertvara taip pat gali būti priežastis.
Jei įtariate, kad iškrypusi nosies pertvara ar kitoks užsikimšimas neleidžia sklandžiai kvėpuoti, patartina kreiptis į ausų, nosies ir gerklės specialistą, kuris gali nuspręsti, ar operacija būtų naudinga, pataria medikai.
Įžymybės ir socialinių tinklų nuomonės formuotojai dažnai rekomenduoja užsiklijuoti lipnią juostelę, kad būtų apribotas kvėpavimas per burną. Tačiau šis metodas nėra pagrįstas mokslo įrodymais. Anot ekspertų, jis gali būti žalingas, ypač žmonėms, sergantiems miego apnėja.
Neseniai atlikta analizė parodė, kad burnos užklijavimas lipnia juosta miego metu gali kelti rimtą uždusimo pavojų.
Rūgšties refliuksas
Deginantis rėmuo, rūgštus skonis burnoje ir krūtinės skausmas – tipiniai gastroezofaginio refliukso požymiai. Esant šiai būklei, tinkamai neužsidaro apatinis stemplės sfinkteris ir tai gali sukelti seilėtekį.
„Daugelis pacientų su rūgšties refliuksu pastebi, kad naktį jie dažniau kosėja, nes organizmas gamina daugiau seilių. Jie gali atsibusti ryte su pilna gerkle gleivių. Tai apsauginis mechanizmas – organizmas bando pakeisti stemplės pH, kad neutralizuotų ir išplautų rūgštį“, – paaiškino L. Duyka.
Užsikimšusi nosis
Sezoninės alergijos, peršalimas, streptokokinis gerklės skausmas, tonzilitas ir sinusų infekcijos gali sukelti nosies audinių uždegimą ir užblokuoti kvėpavimo takus.
Kai nosis užsikimšusi, žmogaus daugiau kvėpuoja per burną. Be to, natūraliai gaminasi daugiau seilių, taip organizmas stengiasi išvalyti bakterijas.
Odontologinės problemos
Seilėtekį gali sukelti dantų griežimas arba netaisyklingas sąkandis, kuris kliudo sandariai uždaryti burną per naktį. Tokiais atvejais gali būti naudinga apsilankyti pas odontologą.
Miego poza
Seilėtekis būdingas žmonėms, kurie miega ant šono arba pilvo. Suveikia elementarūs gravitacijos dėsniai. Miegant ant nugaros seilės gali likti burnoje arba nukeliauti žemyn gerkle.
Tačiau, pasak L. Duykos, jei žmogus turi rijimo problemų, miegojimas ant nugaros gali sutrikdyti nakties poilsį.
„Dauguma iš mūsų esame išsiugdę mechanizmą, kuris priverčia mus kosėti, springti ir pabusti, jei gulime ant nugaros ir burnoje turime per daug seilių. Kai kurių vyresnio amžiaus žmonių gerklėje sensorinė sistema nebėra tokia jautri, todėl seilės gali patekti į plaučius, o tai kelia rimtą pavojų“, – įspėjo L. Duyka.
Parengta pagal CNN inf.
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