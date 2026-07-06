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Kava ir kepenų vėžys: tyrimas pateikė naujų duomenų

2026 m. liepos 6 d. 22:10
Lrytas.lt
Dėl kavos vartojimo dažnai kyla diskusijų. Sutariama, kad 1–2 puodeliai kasdien tikrai nepakenks. O kas jei žmogus išgeria daugiau kavos? Naujas didelės apimties tyrimas parodė, kad kava gali sumažinti kepenų ligų, įskaitant kepenų vėžį, riziką – net jei per dieną išgeriate penkis ar daugiau puodelių.
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Šie rezultatai pagrįsti daugiau nei 354 000 dalyvių, kuriuos mokslininkai stebėjo daugiau nei dešimtmetį, duomenimis, teigiama liepos pradžioje žurnale „Clinical Gastroenterology and Hepatology“ paskelbtame tyrime.
„Tai tikriausiai išsamiausi ilgalaikio stebėjimo duomenys apie kavos poveikį“, – sakė tyrimo autorius dr. Hyunseokas Kimas iš Cedars-Sinai medicinos centro Los Andžele.
„Matome, kad, tikriausiai, kava teigiamai veikia kepenis ne dėl kofeino. Panašu, kad tai labiau susiję su kavos antioksidacinėmis savybėmis“, – pridūrė jis.

„Sveikatos kodas“. Pirmo tipo cukrinis diabetas

Tyrėjai vertino kepenų ligų paplitimą pagal cirozės atvejų skaičių – tai nuolatinis kepenų randėjimas ir pažeidimas, kuris gali atsirasti dėl įvairių ilgalaikių kepenų ligų, įskaitant suriebėjusių kepenų ligą, virusinį hepatitą, su alkoholiu susijusias kepenų ligas ir kt.
Ciroze serga daugiau nei 58 milijonai žmonių visame pasaulyje, o kasmet ji nusineša beveik 1,5 milijono žmonių gyvybių.
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Hepatoceliulinė karcinoma – labiausiai paplitęs kepenų vėžio tipas: kasmet pasaulyje užregistruojama beveik 685 000 susirgimo atvejų ir daugiau nei 597 000 mirčių.
Tyrėjai nustatė, kad potencialus kavos apsauginis poveikis apskritai didėjo, kuo daugiau dalyviai jos gėrė: 1–2 puodeliai per dieną buvo susiję su 20 proc. mažesne cirozės rizika, 24 proc. mažesne kepenų vėžio rizika ir 31 proc. mažesne tikimybe mirti dėl su kepenimis susijusių priežasčių.
3–4 kavos puodeliai per dieną buvo susiję su 35 proc. mažesne cirozės ir kepenų vėžio rizika bei 41 proc. mažesne tikimybe mirti dėl su kepenimis susijusių priežasčių.
5 kavos puodeliai ar daugiau buvo susiję su 32 proc. mažesne kepenų cirozės rizika, 47 proc. mažesne kepenų vėžio rizika ir 42 proc. mažesne tikimybe mirti dėl su kepenimis susijusių priežasčių.
„Tai reikšmingi skaičiai, turint omenyje, kad kavos vartojimas yra toks paprastas veiksmas“, – teigė su tyrimu nesusijusi dietologė Lauren Manaker. Tiesa, ji akcentavo, kad tyrimas tik atskleidžia sąsają, bet neįrodo egzistuojant priežastinį ryšį.
Saugus kavos vartojimas
Tyrėjai taip pat nustatė, kad nauda buvo mažesnė, jei žmonės saldino kavą cukrumi ar jo pakaitalais.
Kavą saldinę dalyviai turėjo padidėjusį kepenų uždegimo žymenį, kuris gali prisidėti prie riebalinės kepenų ligos.
Kava su pienu<br>123rf.com asociatyvioji nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
Kava su pienu
123rf.com asociatyvioji nuotr.
Amerikos širdies asociacija rekomenduoja riboti pridėtinio cukraus suvartojimą iki ne daugiau kaip 6 proc. paros kalorijų – 9 arbatiniai šaukšteliai arba 36 gramai vyrams ir 6 arbatiniai šaukšteliai arba 26 gramai moterims.
JAV Maisto ir vaistų administracija rekomenduoja riboti kofeino suvartojimą iki ne daugiau kaip 400 miligramų per dieną suaugusiesiems – tai sudaro apie 2–3 puodelius kavos. Tačiau jautrumas kofeinui ir jo metabolizmas gali reikšmingai skirtis, priklausomai nuo organizmo.
Kad kofeinas netrukdytų jūsų miegui, paskutinį kavos puodelį išgerkite likus bent šešioms valandoms prieš įprastą miego laiką – kai kurie ekspertai teigia, kad po 15 val. kofeino vartoti visai nereikėtų.
Kava gali būti naudinga ne tik kepenims – kiti tyrimai parodė, kad jos vartojimas siejamas su mažesne 2 tipo diabeto, širdies nepakankamumo, insulto, demencijos bei kitų lėtinių ligų rizika.
Parengta pagal CNN inf.
Kavakofeinaskepenų vėžys
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