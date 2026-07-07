Dietologė šį vaisių valgo kasdien – didžiausias cholesterolio priešas

Nusiraminkite, nebūtina radikaliai pertvarkyti mitybos. Maži, nuoseklūs pokyčiai, pavyzdžiui, daugiau maisto produktų, kuriuose gausu skaidulų ir širdies sveikatai naudingų nesočiųjų riebalų, gali padėti palaikyti normalų cholesterolio kiekį.
Avižinė košė, avokadai ir riebi žuvis, pavyzdžiui, lašiša, tunas, skumbrė ar silkė – gerai žinomi cholesterolio priešai.
Tačiau Floridoje gyvenanti gydytoja dietologė Suzanne Fisher atskleidė, kad kasdien pusryčiams valgo vieną vaisių. Ji įsitkinusi, kad jis prisideda prie cholesterolio kontrolės. Tai – kivis.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
„Mano rytinės rutinos dalis yra kivių lupimas ir pjaustymas į avižinę košę. Dviejuose kiviuose yra apie 6 g skaidulų.
Kivius galima valgyti vienus pačius – gardus užkandis. Taip pat naudinga kivius įmaišyti į graikišką jogurtą arba varškę. Dar viena idėja – panaudokite kivius savo vaisių kokteiliui.
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Kivius galima valgyti su žievele arba be jos. Nors žievelės tekstūra gali patikti ne visiems, joje yra papildomų skaidulų ir antioksidantų. Alternatyva – auksiniai kiviai, kurių žievelė paprastai būna lygesnė, o vidus – saldesnis“, – verywellhealth.com pasakojo S. Fisher.
Teigiamas kivių poveikis cholesteroliui patvirtintas ir moksliniais duomenimis. Oslo universiteto mokslininkai nustatė, kad suvalgant 2–3 kivius kasdien visą mėnesį, gali iki 15 proc. sumažėti trigliceridų kiekis kraujyje ir pagerėti plazmos lipidų profiliai.
Be to, kiviai pasižymi įspūdingu vitamino C kiekiu. Vieno kivio beveik užtenka šio vitamino dienos normai patenkinti.
padidėjęs cholesterolisKivisdietologė
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