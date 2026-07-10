Produktai, kuriuose slepiasi nuodai: nustebsite, kas didina MTL cholesterolį

„Tai labai subtilus mitybos mokslo aspektas“, – teigė dr. Uma Naidoo, mitybos biologė ir knygos „Jūsų smegenys apie maistą“ autorė.
Ji pridūrė, kad sveikas maistas, kuriame yra cholesterolio, įskaitant krevetes ir lašišą, vis tiek turėtų būti įtrauktas į subalansuotos mitybos racioną. Tačiau bendra visuma – ką dar žmogus valgo – yra ypatingai svarbi.
Yra du pagrindiniai cholesterolio tipai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį: „blogasis“ cholesterolis, žinomas kaip MTL, kaupiasi kraujagyslių sienelėse ir didina kraujotakos sistemos ligų riziką.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
„Gerasis“ cholesterolis (DTL) atlieka valymo komandos vaidmenį, transportuodamas cholesterolį iš kraujo ir audinių ir grąžindamas jį į inkstus. Kuo didesnis MTL lygis, tuo blogiau organizmui, o didesnis DTL lygis dažnai duoda naudos. Beje, „gerojo“ cholesterolio turi ankštiniai augalai, avokadai ir migdolai.
Ekspertai teigia, kad svarbiausia yra saikas ir visai nebūtina iš savo valgiaraščio išbraukti visus daug cholesterolio turinčius patiekalus.
Susiję straipsniai
Daugelis nustemba, kad šie maisto produktai didina cholesterolio kiekį
Štai keli maisto produktai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, nes jie gali padidinti „blogojo“ cholesterolio kiekį arba sumažinti „gerojo“.
Nefiltruota kava. Kafestolis, natūralus kavos pupelėse esantis junginys, yra žinomas kaip labai stipriai cholesterolio kiekį didinanti medžiaga. Filtrai paprastai sulaiko šiuos junginius, todėl nefiltruota kava gali pakenkti.
Be to, didelis kiekis diterpenų, aliejinės medžiagos kavos pupelėse, kuri paprastai pašalinama filtru, taip pat gali padidinti „blogojo“ MTL cholesterolio kiekį, nurodo Harvardo T. H. Chan visuomenės sveikatos mokykla.
Tropiniai aliejai. Palmių aliejaus galima rasti daugelyje maisto produktų, pavyzdžiui, granoloje, baltyminiuose batonėliuose ir pusryčių dribsniuose. Įdomu, kad neretai šie maisto gaminiai pristatomi kaip esą naudingi sveikatai, nes yra praturtinti vitaminais ir mineralais.
Tačiau palmių aliejuje yra daug sočiųjų riebalų, o Amerikos širdies asociacija nerekomenduoja naudoti kokosų aliejaus ir riboti palmių aliejų, nes abu jie gali prisidėti prie MTL cholesterolio kiekio.
Makaronai, balti ryžiai ir balta duona. Rafinuoti angliavandeniai padidina trigliceridų kiekį, o tai lemia didesnį MTL ir mažesnį DTL kiekį organizme.
Energiniai ir baltyminiai batonėliai. Nors šie produktai gali suteikti energijos, daugelis batonėlių taip pat yra stipriai perdirbti, juose yra daug cukraus ir sočiųjų riebalų. Paprastai pirmenybė teikiama batonėliams, kuriuose yra daug skaidulų, tad atidžiai skaitykite sudėtį. Dažnai dalykai, kurie skelbiasi esantys sveiki, visai nėra tokie.
Gazuoti gėrimai. Jie ne tik turi daug cukraus, bet ir yra svarbus veiksnys, lemiantis aukštą cholesterolio kiekį. Amerikos širdies asociacijos paskelbtame tyrime nustatyta, kad saldintų gėrimų vartotojai turi 98 proc. didesnę tikimybę susidurti su žemu DTL, „gerojo“ cholesterolio, kiekiu.
Parengta pagal „USA Today“ inf.
padidėjęs cholesterolisKavapalmių aliejus
Rodyti daugiau žymių