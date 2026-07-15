Europos salos gyventojai stebina gera sveikata senatvėje: aiškėja jų ilgaamžiškumo paslaptis

XXI a. pradžioje mokslininkai pirmą kartą atkreipė dėmesį į tam tikras vietoves, kuriose žmonės ne tik gyvena ilgai, bet ir sveikai, o jų gyvenimo kokybė yra aukšta. Šiuos regionus jie pavadino Mėlynosiomis zonomis. Tai yra centrinė ir rytinė Sardinija (Italija), Okinava (Japonija), Ikarija (Graikija) ir Nikoja (Kosta Rika).
Neseniai atliktame tyrime mokslininkai norėjo išsiaiškinti, ar asmenybės bruožai kartu su gyvenimo būdo veiksniais išskiria Sardinijos Mėlynosios zonos gyventojus iš kaimyninių kaimo vietovių žmonių ir prisideda prie jų sėkmingo senėjimo.
Stebėję 125 bendruomenėje gyvenančius 71–101 metų amžiaus asmenis iš Sardinijos Mėlynosios zonos ir netoliese esančios ne Mėlynosios zonos, tyrėjai nustatė, kad Mėlynojoje zonoje gyvenantys asmenys žymiai atviresni patirtims.
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Jie buvo smalsesni, labiau norėjo išbandyti naujas veiklas ir demonstravo didesnę emocinę kompetenciją – gebėjimą suprasti savo jausmus ir dalytis jais su kitais. Jų kasdienybė atspindėjo šią mąstyseną.
Mėlynosios zonos gyventojai pomėgiams ir protiškai stimuliuojančiai veiklai, pavyzdžiui, skaitymui ir sodininkystei, per savaitę vidutiniškai skirdavo 11,3 valandos, palyginti su 6,8 valandos tarp vyresnio amžiaus suaugusiųjų, gyvenančių netoliese esančioje kaimo vietovėje.
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Rezultatai parodė, kad neurotiškumas – polinkis į nerimą, depresiją, abejones savimi ir kitus neigiamus jausmus – buvo asmenybės bruožas, labiausiai sietinas su blogos sveikatos nulemta prastesne gyvenimo kokybe.
Geresnės gyvenimo kokybės paslaptis
Ilgas gyvenimas yra tik pusėtinas džiaugsmas. Iš tiesų svarbu nugyventi tuos metus kokybiškai. Tačiau ką iš tikrųjų reiškia gyvenimo kokybė? Atsakymas priklauso nuo to, kieno klausiate.
Psichologai, sveikatos priežiūros specialistai, ekonomistai ir tarptautinės plėtros tyrėjai į tai žiūri skirtingai, todėl sunku pateikti vieną universalų apibrėžimą.
Vienas iš plačiausiai naudojamų apibrėžimų yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) paaiškinimas, kuri gyvenimo kokybe vadina „individo suvokimą apie savo padėtį gyvenime, atsižvelgiant į kultūros ir vertybių sistemas, kuriose jis gyvena, ir atsižvelgiant į savo tikslus, lūkesčius, standartus ir rūpesčius“.
Kadangi su sveikata susijusi gyvenimo kokybė dažnai blogėja senstant, tyrėjai ieško veiksnių, kurie leidžia kai kuriems žmonėms sėkmingai senti, išlaikant savo gerovę.
Todėl jie sutelkė dėmesį į mėlynąsias zonas. Ankstesni tyrimai nagrinėjo tokius dalykus kaip mityba ir mankšta, tačiau psichologiniai veiksniai, prisidedantys prie sėkmingo senėjimo, vis dar menkai suprantami.
Šio tyrimo autoriai siekė atsakyti į du pagrindinius klausimus: ar Sardinijos Mėlynojoje zonoje gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių asmenybės profilis skiriasi nuo netoliese esančioje kaimo vietovėje gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių?
Ekstravertiškumas, malonumas, sąžiningumas, neurotiškumas ir atvirumas patirčiai – penki asmenybės bruožai, kurie prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės Mėlynojoje zonoje, mano mokslininkai.
Tyrėjai aplankė kiekvieną tyrimo dalyvį ramiame kambaryje jo namuose, kad surinktų informaciją, kuri padėtų įvertinti protinį aštrumą, asmenybę, psichinę savijautą, sveikatą ir pomėgius.
Paaiškėjo, kad Mėlynosios zonos gyventojai savotiškai reaguoja į kasdienes problemas. Natūralus streso valdymo įgūdis buvo susijęs su geresne bendra sveikatos savijauta. Abiejose grupėse tam tikros savybės išsiskyrė kaip laimės receptai. Žmonės, kurie buvo organizuoti ir atsakingi arba malonūs ir bendradarbiaujantys, teigė, kad jaučiasi labiau patenkinti gyvenimu.
Žmonės, kurie buvo labiau linkę į neigiamą nuotaiką ar stresą, nurodė, kad jų fizinė sveikata buvo blogesnė.
Tyrėjai pažymi, kad jų išvados patvirtina selektyvaus optimizavimo su kompensacija (SOC) modelį, kuris teigia, kad Mėlynosios zonos gyventojai geriau atpažįsta savo ribotumus ir sutelkia dėmesį į veiklas, kurias jie vis dar gali gerai atlikti.
Prisitaikymo prie pokyčių ir pozityvumo išlaikymas gali padėti jiems įveikti kasdienius iššūkius, kartu išsaugant emocinę gerovę senstant.
Moralas – paprastas: nebūtina gyventi Mėlynojoje zonoje, kad į gyvenimą pažvelgtum optimistiškiau.
Parengta pagal „Medical Xpress“ inf.
ilgaamžiškumo paslaptisSardinijaItalija
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