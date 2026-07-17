Ar statinai skatina svorio augimą? Mokslas pagaliau pateikė atsakymą į amžiną klausimą

Pacientai per daug atsipalaiduoja?
Svorio augimas nėra užregistruotas kaip statinų vartojimo šalutinis poveikis. Gydymo statinais metu svoris gali padidėti daugiausia dėl mitybos įpročių pokyčių.
Riboti duomenys taip pat rodo, kad kai kurie statinai gali netiesiogiai prisidėti prie svorio padidėjimo, nes vaistai sumažina leptino lygį. Leptinas yra hormonas, padedantis organizmui reguliuoti energijos lygį ir kūno svorį.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
Kartais statinus vartojantys žmonės skundžiasi dėl kūno pokyčių, pavyzdžiui, padidėjusios juosmens apimties, išaugusio pilvo riebalų kiekio ir bendro svorio padidėjimo.
Mitybos pokyčiai gali būti viena iš priežasčių, kodėl kai kurie statinus vartojantys žmonės priauga svorio. Statinus vartojantys žmonės gali pagalvoti, kad naudojant vaistus nebesvarbu, ką jie valgo. Būtent toks požiūris gali paskatinti rinktis kaloringesnį maistą.
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2025 m. atliktas tyrimas dėl atorvastatino poveikio jaunoms kiaulėms parodė, kad šis vaistas sukėlė medžiagų apykaitos pokyčius gyvūnuose. Tačiau gauti rezultatai neįrodo, kad statinai sukelia svorio padidėjimą, nors tai gali paaiškinti, kaip šie vaistai veikia medžiagų apykaitą. Tyrėjai pastebėjo:
– Padidėjusį grelino kiekį: statinų vartojimas padidino šio hormono, kuris skatina apetitą ir veikia riebalines ląsteles, koncentraciją.
– Atsparumas insulinui: vaistas padidino gyvūnų riziką susirgti cukriniu diabetu, be to, buvo pranešta, kad jis sukelia atsparumą insulinui.
– Pakitę riebalinių ląstelių hormonai: statinai padidino leptino ir rezistino – riebalinių ląstelių gaminamų hormonų – koncentraciją kraujyje. Kai kurie duomenys rodo ryšį tarp šių hormonų ir nutukimo.
Tačiau su gyvūnais atliktų tyrimų rezultatai neleidžia daryti tvirtų išvadų dėl poveikio žmonėms. Todėl būtina atlikti daugiau tyrimų, kad būtų galima suprasti ryšį tarp statinų vartojimo ir svorio pokyčių.
Sveikai gyventi reikia ir vartojant vaistus
Jei vartojate statinus, svarbu ir toliau laikytis subalansuotos mitybos bei būti fiziškai aktyviems, pavyzdžiui, reguliariai mankštintis.
Būdai, kaip išlaikyti normalų svorį vartojant statinus, yra tokie patys kaip ir jų nevartojant. Tai apima:
– fizinį aktyvumą, pavyzdžiui, reguliarius fizinius pratimus, idealiu atveju – ne mažiau kaip 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos per savaitę;
– daug skaidulų turinčių maisto produktų vartojimą;
– pakankamos trukmės miegą;
– saikingas porcijas, siekiant kontroliuoti suvartojamų kalorijų kiekį;
– mažai vitaminų ir mineralų turinčių maisto produktų keitimą maistingesnėmis alternatyvomis;
– pakankamą skysčių vartojimą;
– maisto produktų ir gėrimų, kuriuose yra daug pridėtinio cukraus, ribojimą.
Kuris statinas yra geriausias svorio kontrolei?
Nėra vieno geriausio, nes šie vaistai skiriami siekiant sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje, o ne norint pakeisti kūno svorį. Jūsų gydytojas paskirs jums tinkamą statiną ir dozę.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
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