Naujas tyrimas pateikė duomenų, kaip kava paveikia žmogaus senėjimą

Naujas tyrimas atskleidžia, kad kavoje esantys polifenoliai ir kiti junginiai padeda aktyvuoti organizme tam tikrą baltymą, kuris padeda malšinti uždegimą, gali apsaugoti nuo streso bei lėtinių ligų. O būtent šie veiksniai reikšmingai prisideda prie sveikesnio senėjimo.
Nors senėjimas yra neišvengiamas, tyrimai rodo, kad sveikatai palankus gyvenimo būdas gali sulėtinti šį procesą. Jei žmogus nerūko, yra fiziškai aktyvus ir laikosi subalansuotos mitybos, tai gali padėti jam senti lėčiau.
Kalbant apie mitybą, pastebėta, kad polifenoliai padeda sumažinti uždegimą ir žalą organizmo ląstelėms. Polifenolių randama įvairiuose maisto produktuose, įskaitant uogas, granatus, artišokus, špinatus, juodąjį šokoladą, alyvuogių aliejų, graikinius riešutus, žaliąją ir juodąją arbatą bei kavą.
„Pavyzdžiui, žmonės, gyvenantys vadinamosiose „Mėlynosiose zonose“ arba geriantys kavą, gyvena ilgiau išvengia ir rečiau susiduria su amžiaus nulemtomis sveikatos problemomis“, – sakė JAV įsikūrusio Teksaso A&M universiteto profesorius Stephenas Safe'as.
Jis vadovavo ir žurnale „Nutrients“ neseniai paskelbtam tyrimui apie tai, kaip kava gali prisidėti prie sveikesnio senėjimo.
Paaiškina, kodėl kava lėtina senėjimą
Naudodami įvairius ląstelių modelius, mokslininkai tyrė, kaip tam tikri kavos polifenoliai ir kiti junginiai gali sąveikauti su konkrečiu organizme esančiu baltymu. Mokslo pasaulyje jis žinomas NR4A1 pavadinimu.
„NR4A1 iš pradžių buvo atrastas kaip genas, reaguojantis į įvairių rūšių stresą“, – paaiškino S. Safe'as.
Pastebėta, kas su amžiumi žmogaus organizme mažėja šio baltymo kiekis. Be to, nustatyta, kad pelės, kurioms trūksta NR4A1, gyvena trumpiau.
Naujojo tyrimo autoriai nustatė, kad įvairūs kavos junginiai – įskaitant polifenolius, pavyzdžiui, kofeino rūgštį – jungiasi prie NR4A1 ir jį aktyvuoja, taip potencialiai mažindami ląstelių pažeidimus ir suteikdami apsaugą nuo ligų.
Pasak S. Safe'o, jau anksčiau pastebėta, kad kava lėtina senėjimą, o naujojo tyrimo rezultatai padeda paaiškinti, kodėl taip nutinka. Be to, aiškėja, kad NR4A1 baltymas vertas dėmesio kuriant į ilgaamžiškumą orientuotus vaistus ir maisto papildus.
Kaip aktyvuoti NR4A1 baltymą
Vidaus ligų gydytojas Dungas Trinhas pasakojo, kad naująjį tyrimą pasitiko su atsargiu optimizmu.
Pasak eksperto, tyrimas pateikia įdomų biologinį paaiškinimą kai kuriems sveikatos privalumams, kurie jau seniai siejami su kava.
D. Trinhas sakė, kad nors negalime sustabdyti chronologinio senėjimo, galbūt galime daryti įtaką tam, kaip organizmas sensta. Tai leistų žmonėms senatvėje ilgiau išlaikyti gerą savijautą, padėtų atitolinti lėtines ligas.
Tiems, kurie galbūt nenori gerti kavos, D. Trinhas atsakė, ar yra kitų būdų aktyvuoti NR4A1 baltymą, siekiant jo potencialios naudos sveikatai.
Gydytojas pabrėžė, kad šiuo metu nėra kliniškai įrodytos dietos, maisto papildo ar gyvenimo būdo recepto, specialiai sukurto NR4A1 aktyvuoti.
„Ir šis tyrimas nebuvo apie kavoje esantį kofeiną, – pabrėžė D. Trinhas. – Svarbesni buvo augalinės kilmės polifenoliai, tokie kaip kofeino rūgštis, chlorogeno rūgštis ir ferulo rūgštis. Susiję junginiai randami įvairiuose vaisiuose, daržovėse ir kituose augalinės kilmės maisto produktuose.
Tačiau mes dar nežinome, ar vartojant konkretų maistą žmogaus audiniuose susidaro pakankamai šių junginių, kad būtų sukurtas reikšmingas NR4A1 poveikis.“
Tiems, kurie negeria kavos, D. Trinho teigimu, protingiausia būtų laikytis bendrų sveiko gyvenimo būdo principų:
– rinktis įvairų vaistą, daug dėmesio skiriant augalinės kilmės produktams;
– reguliariai mankštintis;
– pakankamai išsimiegoti;
– nerūkyti;
– valdyti kraujospūdį, cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
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