Chirurgė paaiškino, kodėl moterys nori mažesnių krūtų

Specialistai šią tendenciją sieja su didesniu dėmesiu natūralesnėms kūno proporcijoms, patogumui ir gyvenimo kokybei, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasak „Nordclinic“ plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojos Eglės Dobilinskės, pacientės į konsultaciją dažnai ateina ne siekdamos ryškaus išvaizdos pokyčio, o norėdamos suprasti, ar ilgai jaučiamas fizinis ar emocinis diskomfortas gali būti susijęs su krūtų dydžiu.
„Nors krūtų mažinimas dažnai vis dar laikomas estetine operacija, daugeliui moterų tai pirmiausia yra savijautos klausimas. Įprastai jos kreipiasi tada, kai didelės krūtys ima varginti fiziškai, riboja judėjimą, apsunkina sportą ar verčia nuolat taikytis prie kūno keliamo nepatogumo. Kai kurioms pacientėms ne mažiau svarbus ir emocinis aspektas – jos jaučiasi varžomos dėl savo kūno proporcijų ir nori harmoningesnio, joms pačioms patogesnio silueto“, – sako E. Dobilinskė.
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Kai kūnas kasdien siunčia signalus
E. Dobilinskės teigimu, apie krūtų mažinimą verta pagalvoti tada, kai krūtinės dydis ima veikti ne pavienes situacijas, o kasdienybę.
„Dažniausiai moterys skundžiasi nuolatiniais nugaros, pečių ar kaklo skausmais, odos sudirgimu po krūtimis, sunkumais sportuojant ar greitesniu nuovargiu. Tačiau svarbūs ne tik fiziniai simptomai. Jei moteris nuolat jaučia diskomfortą dėl savo krūtų dydžio, vengia tam tikrų drabužių ar veiklų, tai taip pat gali būti ženklas, kad verta pasikonsultuoti su specialistu“, – aiškina gydytoja.
Pasak jos, per didelės ar per sunkios krūtys ilgainiui tampa papildoma apkrova stuburui ir pečių juostai. Tai gali paveikti laikyseną, sustiprinti nugaros ar kaklo įtampą, apsunkinti aktyvesnį judėjimą. Kai simptomai kartojasi, o moteris pradeda planuoti veiklas pagal tai, kiek jas ištvers fiziškai, tai jau nėra vien estetikos klausimas.
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E. Dobilinskė atkreipia dėmesį, kad dalis pacienčių kalba apie nepageidaujamą aplinkinių dėmesį, varžymąsi dėl kūno proporcijų, nenorą vilkėti tam tikrus drabužius ar vengimą situacijų, kuriose krūtinės dydis tampa pernelyg pastebimas. Tokiais atvejais sprendimas mažinti krūtis dažnai kyla ne iš noro atrodyti kitaip, o iš poreikio kasdien jaustis ramiau ir laisviau.
Ne mažesnės, o patogesnės
Anot E. Dobilinskės, krūtų mažinimas retai būna vien reakcija į tendencijas. Nors pastaraisiais metais daugiau kalbama apie natūralumą ir proporcingumą, pacientės dažniausiai ieško ne konkretaus dydžio, o jų kūnui ir kasdienybei tinkančio rezultato.
„Pastaraisiais metais iš tiesų pastebima tendencija vertinti natūralumą ir proporcingumą, todėl kai kurios moterys apie krūtų mažinimą susimąsto būtent šiame kontekste. Vis dėlto vien mados tendencijos retai būna pagrindinė priežastis.
Dažniausiai sprendimą lemia ne noras sekti mada, o siekis jaustis patogiau ir geriau savo kūne. Pacientės paprastai ieško ne mažų krūtų, o tokių, kurios derėtų prie jų kūno sudėjimo ir gyvenimo būdo“, – sako gydytoja.
Konsultacijos metu, anot jos, vertinamas ne tik pageidaujamas dydis. Svarbi krūtinės forma, audinių būklė, odos elastingumas, kūno proporcijos, esami simptomai ir pacientės lūkesčiai.
Tai padeda siekti ne tiesiog mažesnės krūtinės, o tokio rezultato, kuris konkrečiai moteriai būtų proporcingas, estetiškas ir patogus kasdien.
Gydytoja pastebi, kad prieš operaciją pacientės dažniausiai klausia apie randus, jautrumo pokyčius, gijimą, būsimą krūtų dydį ir žindymo galimybes ateityje. Šie klausimai turi būti aptarti dar konsultacijos metu, kad moteris suprastų, kaip gali atrodyti rezultatas, kiek laiko užtruks atsistatymas ir kokie pokyčiai yra realistiški jos atveju.
„Dažniausiai moterys nerimauja, ar po operacijos krūtys nebus per mažos ir ar rezultatas atitiks jų lūkesčius. Taip pat kyla klausimų dėl randų, jautrumo pokyčių, žindymo galimybių ateityje ir gijimo proceso.
Tačiau praktikoje kur kas dažniau tenka išgirsti ne apgailestavimą dėl sumažintos krūtinės, o pasvarstymą, kad operaciją buvo galima atlikti anksčiau. Svarbiausia yra išsamiai aptarti lūkesčius konsultacijos metu ir pasirinkti tokį krūtų dydį, kuris būtų ne tik estetiškas, bet ir komfortiškas pačiai pacientei“, – sako „Nordclinic“ gydytoja.
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