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Testas. Ar pažįstate savo vaiko interneto pasaulį?
2026 m. liepos 30 d. 12:00
Lrytas.lt
Vaiko skaitmeninis pasaulis prasideda ne telefone, o santykyje su tėvais. Kuo daugiau domimės, kalbamės ir rodome pavyzdį, tuo lengviau vaikui išmokti atsakingai naudotis technologijomis.
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Šis testas padės įsivertinti, kiek pažįstate vaiko skaitmeninį pasaulį ir ar jūsų šeimos įpročiai padeda kurti sveiką santykį su technologijomis.
Testas
vaikų saugumas
MRF projektai
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