Sunkiai sergančią dukrą slaugantis Darius prašo pagalbos: ji nenori būti našta visuomenei

Vienišas tėvas tą vakarą, kai įvyko šeimos gyvenimą aukštyn kojomis apvertusi nelaimė, prisimins visą gyvenimą.
Prieš 8-erius metus Darius Lrytas pasakojo su 17-mete dukra ramiai pasivaikščiojo mieste. Grįžusi į namus, Ugnė sėdo prie pamokų. „Apie 8 valandą į kambarį, kuriame aš buvau, staiga įėjo dukra paklaikusiomis akimis, čiupinėdama sau sprandą, nugarą ir suriko, kad nežmoniškai skauda: „Gelbėk, aš mirštu!“, – siaubingas akimirkas prisiminė tėvas.
O kokia Ugnės būklė šiandien? Merginai gyvyviškai reikalinga reabilitacija, todėl Darius socialiniuose tinkluose kreipėsi visuomenės pagalbos.
„Po 5 operacijų ir ilgos reabilitacijos ji grįžo namo, kur buvo pastatyta ant kojų (vaikščiojo su vaikštyne, treniravau kiekvieną dieną, dariau viską ką galėjau, nors reabilitacijos ligoninėje neurologė sakė, ji tik gal rankas judins, nes toks esąs sunkus jos atvejas). Prasidėjus COVID-19 pandemijai ir atsiradus depresijai atsitiko regresas. Ji galėjo atsisėsti ir atsistoti su mano pagalba. Judino galūnės ir kūną, vartėsi. Nepaisant kasmetinių planuotų magnetinio rezonanso tyrimų, antro aneurizmos susidarymo 2024 metų spalį nepavyko aptikti.
2024 metų spalį mano neįgaliai 24 metų dukrai Ugnei per vieną parą staigiai pablogėjo, prarado galimybę judinti galūnes, kūną. Padarius magnetinio rezonanso tyrimą, paaiškėjo, kad kraujagyslių darinyje vystosi antras aneurizmos mazgas, jis didėja ir trikdo nugaros smegenų bei nervų darbą, ko pasekoje galūnių paralyžius.
Po neurochirurginės operacijos Kauno klinikose, kadangi namuose nebuvo galima prižiūrėti tokios sunkios būklės žmogaus( reikėjo rasti slaugos įmonę, kurios darbuotojas lankytų asmenį namuose, o tai užtrunka), po kurio laiko buvo patalpinta į Kauno Romainių ligoninę, slaugos skyrių kol ten nesusirgo sepsiu ir abipusiu plaučių uždegimu, nes Kauno klinikų reabilitologai neskyrė jai reabilitacijos, sakydami, kad neatitinka kriterijų.
Pirmą kartą ištikus ligai, kai Ugnei buvo 17 metų situacija buvo identiška ir reabilitacija buvo skirta bei būklė gerėjo po to akivaizdžiai ir greitai. Vieša paslaptis, kad būnant vaiko kategorijoje, dažniau skiriama medicininė reabilitacija, nei suaugusiam.
Gaila, bet žmogiškumo pritrūksta kai kuriais atvejais iš medikų. Iš Romainių ligoninės pervežta į Kauno klinikų reanimaciją, įdėta tracheostoma, išbuvo keletą savaičių, perkelta po to į pulmonologijos skyrių. Šiame skyriuje būnant Ugnės būklė blogėjo, kol neištiko insultas, klinikinė mirtis, nustojo kvėpuoti, sustojo širdis 4 minutėms.
Nors skyriaus slaugėms ir gydytojams rezidentams buvo sakoma, kad Ugnei blogėja (buvo šalia artimas žmogus). Vėl reanimacija, vėl viskas iš naujo. Sunkiai atsigavinėjo kvėpavimo funkcija, judesiai po truputį gerėjo. Išimta tracheostoma. Grįžo namo po 3 mėnesių ligoninėje. Praėjo 8 mėnesiai“, – pasakojo Darius.
„Šiuo metu ji po truputį pajudina rankų pirštus ir gali pakelti rankas, vis labiau įsijungia kūno raumenys, pakelia dubenį, pilvą į viršų, po truputį pasiverčia ant šono. Po operacijos nieko negalėjo padaryti, jokių veiksmų. Reikia sunkiai dirbti kineziterapeutui, ergoterapeutui, masažistui ir kitiems specialistams. Kas yra įmanoma tik reabilitacijos įstaigoje.
Ją lanko 2 kartus per savaitę kineziterapeutė po 30–40 min. Ugnė gali atsigauti po ligos ir sustiprėti, ji nori tęsti mokslus, baigti gimnaziją ir studijuoti. Ji nori užsiimti veikla ir nebūti našta visuomenei. Deja tam reikalingos papildomos lėšos. Žadame įkurti jos vardo fondą rinkti lėšas, kad galėtume stiprinti jos sveikatą ir gyvenimo kokybę.
Nes nežadame pasiduoti. Kol dirbu, su ja būna slaugė. Nuo 8 iki 15 val, po to aš grįžęs rūpinuosi ja. Nei išeiginių, nei poilsio dienų, nei atostogų neturiu. Neturiu žalingų įpročių. Mano gyvenimas tai darbas ir dukra. Gyvenu vienas su ja. Po skyrybų gyvenau su dukra ir sūnumi, auginau juos vienas. Kartais būna labai sunku, bet mano žemaitiškas užsispyrimas padeda sugrįžti į realybę ir eiti toliau.
Gyvename Kaune, persikėlėme iš Žemaitijos vien dėl to kad būtume arčiau Kauno klinikų, nes ištikus staigiam pablogėjimui, gautume pagalbą laiku. Kaune pablogėjus Ugnės sveikatai ir nuvežus ne į klinikas, gydytojai neurologai persiunčia į Kauno klinikų neurochirurgijos ir neurologijos kliniką, nes jų kompetencijos neužtenka, deja, šios ligos atveju.
Viliuosi, kad atsiras neabejingų žmonių ir padės mums surinkti lėšų reabilitacijos paslaugoms, nesinori prarasti brangaus laiko. Ištikus tokiai ligai yra svarbu laikas, per kurį žmogus gali atgauti prarastus kūno judesius. Kuo anksčiau reabilituojamas tuo geresni rezultatai.
Prašau neabejingų žmonių padėti, žinoma jokiu būdu nenuskriaudžiant savo šeimos finansiškai.
Ačiū už jūsų gerumą iš anksto. Prašau neįsižeisti jautrių žmonių ir nekomentuoti įžeidžiančių komentarų, man ir taip sunku prašyti žmonių. Ačiū už supratimą. Visiems linkiu sveikatos“, – kreipimąsi užbaigė Darius.
Darius Lavickas LT797300010086009310
Swedbank Swift kodas HABALT22
Paskirtyje būtinai nurodyti žodį PARAMA UGNEI
PayPal darevicus@gmail.com