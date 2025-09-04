Gydytojai prabilo apie netikėtą vėžio požymį: organizmas pasiunčia subtilų signalą

Socialiniame tinkle „Instagram“ šia tema paskelbtas vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas daugiau nei du milijonus kartų ir sukėlė nemenką ažiotažą.
Jame teigiama, kad susirgus vėžiu organizmas pradeda siųsti signalus gerokai anksčiau nei žmogus atsiduria gydytojo kabinete. „Vienas netikėčiausių ligos ženklų yra staigus ir sunkiai sutramdomas potraukis tam tikros rūšies maistui“, – įspėjama vaizdo įraše.
Net ir žmonės, kurie niekada nemėgo saldumynų, gali staiga užsimanyti šokolado, sausainių ar ledų.
Vaizdo įraše cituojamas gydytojas, kuris teigia, kad „pacientams, sergantiems virškinamojo trakto vėžiu, išsivysto stiprus potraukis saldumynams kelis mėnesius iki diagnozės nustatymo. Žmonės ledus valgo kilogramais“.
Tam yra logiškas paaiškinimas: vėžio ląstelės gliukozę naudoja greičiau nei sveikos, todėl smegenys skatina patiekti daugiau cukraus.
Įrašo autorė pasidalijo istorija apie moterį, kuriai buvo diagnozuotas inkstų vėžys. Keistas jos potraukis maistui reiškė marinuotų agurkėlių sūrymo gėrimą užkandžiaujant krekeriais. Kita moteris staiga ėmė be saiko valgyti pieno produktus.
Tačiau mokslininkai ramina, kad persivalgymas toli gražu nebūtinai reiškia, kad sergate vėžiu.
Italijos mokslininkai išanalizavo septynis tyrimus ir nustatė ryšį tarp potraukio saldumynams ir krūties, kiaušidžių bei endometriumo vėžio, taip pat limfomos. Pacientai dažniau valgydavo greitą maistą, saldumynus ir riebius patiekalus.
Tačiau jie pabrėžia: atlikta mažai tyrimų ir žinių apie tai trūksta.
Prieš daugiau nei 40 metų britų onkologas dr. Thurstanas Brewinas aprašė pacientus, kurie likus keliems mėnesiams iki vėžio diagnozės nustatymo staiga prarado susidomėjimą maistu, kurį anksčiau mėgo.
Arbata tapo „labai nemaloni“, sūris – „kramtomosios gumos“ skonio, o dešrelės – „odinės pirštinės“. Įdomu, kad šie nusiskundimai paprastai išnykdavo, kai auglys buvo gydomas.
Dr. Amaras Kelkaras iš Bostone (JAV) įsikūrusio Dana-Farber vėžio instituto paaiškino, kad išaugęs apetitas nesveikam maistui gali būti reakcija į trūkumą, pavyzdžiui, geležies.
„Iš esmės jaučiate neatidėliotiną poreikį gauti geležies“, – aiškino jis.
Ekspertai pabrėžė, kad potraukis saldumynams pats savaime nerodo vėžio. Cukraus ir vėžio ryšys yra daug sudėtingesnis.
