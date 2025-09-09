– Kada moterims prasideda menopauzė?
– Menopauzė diagnozuojama tada, kai moteris 12 mėnesių iš eilės neturi mėnesinių. Vidutinis menopauzės amžius Lietuvoje ir daugelyje išsivysčiusių šalių yra apie 51–52 metai. Dažniausiai menopauzė prasideda tarp 45 ir 55 metų, rūkančioms moterims pasireiškia dviem metais anksčiau. Tačiau kai kurioms moterims ji gali prasidėti 40-ties ar net anksčiau, tai vadiname ankstyvąja ar priešlaikine menopauze.
– Su kokiomis problemomis gali susidurti moterys dėl estrogenų kiekio sumažėjimo?
– Ankstyvieji estrogenų kiekio sumažėjimo požymiai dažnai pasireiškia dar perimenopauzės metu. Perimenopauzė – tai laikotarpis nuo ankstyvųjų menopauzės simptomų atsiradimo iki 12 mėn. po paskutinių mėnesinių.
- Karščio bangos: Staigus karščio pojūtis, plintantis po visą kūną, dažnai lydimas odos paraudimo ir prakaitavimo. Gali trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių ir pasikartoti kelis ar keliolika kartų per dieną.
- Naktinis prakaitavimas: Intensyvus prakaitavimas naktį, sutrikdantis miegą.
- Miego sutrikimai – sunku užmigti, prabudimai.
- Nuotaikos svyravimai ir psichologinės problemos: irzlumas, nerimas, panikos priepuoliai. depresija, koncentracijos sutrikimai ir atminties pablogėjimas, kuris literatūroje dažnai vadinamas „smegenų rūku“.
- Svorio padidėjimas: Hormonų pokyčiai sulėtina medžiagų apykaitą ir keičia riebalų pasiskirstymą, dažnai skatinant jų kaupimąsi pilvo srityje.
Tarpiniai estrogenų kiekio sumažėjimo požymiai atsiranda praėjus keliems metams po menopauzės.
- Odos ir plaukų pokyčiai: Oda tampa sausesnė, praranda elastingumą, atsiranda raukšlių. Plaukai gali tapti plonesni, sausesni, pradėti slinkti. Nagai gali tapti lūžinėjantys.
- Atsiranda sąnarių ir raumenų skausmai, sustingimas.
- Makšties ir šlapimo takų pokyčiai, medicininėje literatūroje vadinamas urogenitaliniu sindromu, nes apima pokyčius makštyje ir šlaplėje. Makšties sausumas, deginimas ir niežėjimas atsiranda dėl estrogenų trūkumo lemiančio makšties gleivinės suplonėjimą, elastingumo praradimą ir drėgmės sumažėjimą. Skausmas lytinių santykių metu atsiranda dėl makšties sausumo ir atrofijos. Šlaplės ir šlapimo pūslės audiniai taip pat suplonėja ir tampa jautresni infekcijoms, atsiranda dažnas noras šlapintis. Laikui bėgant gali atsirasti šlapimo nelaikymas, ypač kosint, juokiantis ar keliant svorį.
Vėlyvieji estrogenų kiekio sumažėjimo požymiai dažniausisi atsiranda praėjus dekadai nuo menopauzės pradžios. Jie jau reikalauja papildomo gydymo, nes hormonų terapija vyresniame nei 60 metų amžiuje jau neberekomenduojama.
- Osteoporozė: Estrogenai atlieka esminį vaidmenį palaikant kaulų tankį. Sumažėjus jų kiekiui, kaulai tampa trapesni, padidėja lūžių rizika (ypač šlaunikaulio, stuburo slankstelių, riešo). Tai viena rimčiausių ilgalaikių estrogenų trūkumo pasekmių.
- Širdies ir kraujagyslių ligų rizika: Iki menopauzės estrogenai moterims teikia apsaugą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, palaikydami cholesterolio lygio pusiausvyrą, kraujagyslių elastingumą ir kraujospūdį. Sumažėjus estrogenų kiekiui, padidėja aterosklerozės, aukšto kraujospūdžio, infarkto ir insulto rizika.
- Pažinimo funkcijų sutrikimai: Nors ryšys nėra visiškai aiškus, pastebėta, kad ilgalaikis estrogenų trūkumas gali būti susijęs su didesne pažinimo funkcijų pablogėjimo ir net Alzheimerio ligos rizika.
- Kiti pokyčiai: stebimi didėjantys cholesterolio kiekiai, virškinimo sistemos pokyčiai, kurie gali pasireikšti pilvo pūtimu ar vidurių užkietėjimu.
Svarbu pabrėžti, kad ne visos moterys patirs visus šiuos simptomus ar problemas, o jų intensyvumas gali labai skirtis. Tačiau žinojimas apie galimus pokyčius padeda moterims laiku kreiptis pagalbos ir aptarti gydymo galimybes su gydytoju.
– Ar įmanoma sumažinti diskomfortą menopauzės metu, netaikant pakaitinės hormonų terapijos (PHT)?
– Pakaitinė hormonų terapija, kitaip vadinama dar Menopauzinė hormonų terapija (MHT) išlieka veiksmingiausiu vazomotorinių simptomų (karščio pylimų, prakaitavimo) ir urogenitalinio sindromo gydymo metodu, apsaugančiu nuo kaulų masės praradimo ir kaulų lūžių. Daugiausia privalumų ir mažiausia rizika sveikatai, vartojant MHT, pasireiškia moterims iki 60 metų arba toms, kurios vartoja MHT 10 metų laikotarpiu nuo menopauzės pradžios. Gydymas turėtų būti individualizuotas, nustatant tinkamą MHT tipą, dozę, skyrimo būdą ir gydymo trukmę.
Jei moteris negali naudoti MHT dėl kontraindikacijų ar asmeninių preferencijų, egzistuoja įvairūs nehormoniniai metodai, gyvenimo būdo pokyčiai ir alternatyvūs sprendimai, kurie gali padėti.
Gyvenimo būdo korekcijos:
- Subalansuota mityba, kuomet vartojamas maistas, turtingas kalciu ir vitaminu D (pienas, jogurtas, sūris, žalios lapinės daržovės, riebi žuvis, kiaušiniai), pakankamas baltymų ir skaidulų kiekis maiste. Tuo tarpu kofeinas, alkoholis, aštrus maistas ir karšti gėrimai gali išprovokuoti ar sustiprinti karščio bangas. Nepamirškite gerti daug vandens.
- Reguliarus fizinis aktyvumas gerina nuotaiką, padeda valdyti svorį, stiprina kaulus ir gerina miego kokybę, padeda sumažinti stresą.
Alternatyvūs ir augaliniai preparatai (konsultuojantis su gydytoju):
- Fitoestrogenai (sojos, linų sėmenys, raudonieji dobilai) gali turėti silpną estrogeninį poveikį ir palengvinti karščio bangas kai kurioms moterims. Sojos ir linų sėmenys yra populiarūs natūralūs pasirinkimai menopauzės simptomams palengvinti dėl juose esančių fitoestrogenų. Sojos pupelėse ir iš jų pagamintuose produktuose gausu izoflavonų, kurie yra fitoestrogenų rūšis. Soją galima vartoti kaip maisto produktą (pvz., tofu, sojų pienas, edamame) arba kaip maisto papildą, kuriame yra koncentruotų sojos izoflavonų ekstraktų. Linų sėmenyse gausu lignanų, kurie taip pat priklauso fitoestrogenų grupei. Be to, linų sėmenyse yra omega-3 riebalų rūgščių, kurios naudingos bendrai sveikatai. Didelis skaidulų kiekis linų sėmenyse padeda palaikyti gerą virškinimą ir reguliarų tuštinimąsi. Fitoestrogenų poveikis yra labai individualus ir priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant genetiką, žarnyno mikroflorą (kuri apdoroja fitoestrogenus) ir simptomų sunkumą. Fitoestrogenų poveikis paprastai pasireiškia lėčiau nei hormonų terapijos – gali prireikti kelių savaičių ar net mėnesių, kol pajusite pagerėjimą. Prieš pradedant vartoti bet kokius augalinius preparatus ar maisto papildus, būtina pasitarti su gydytoju. Ypač tai svarbu, jei vartojate kitus vaistus, turite lėtinių ligų (pvz., skydliaukės ligas, krūties vėžio riziką ar buvusį krūties vėžį), nes kai kurie augaliniai preparatai gali sąveikauti su vaistais arba būti kontraindikuotini.
- Vietiniai estrogenų preparatai (makšties kremai ar tabletės) su mažomis estrogenų dozėmis veikia vietiškai ir mažai absorbuojasi į kraują, todėl laikomi saugiais, ypač jei pagrindinė problema yra makšties atrofija ir šlapimo takų simptomai.
- Be recepto parduodami makšties drėkikliai ir lubrikantai gali efektyviai sumažinti makšties sausumą ir diskomfortą lytinių santykių metu. Makšties drėkikliai – tai ilgalaikio drėkinamojo poveikio ovulės ar kremai, jų efektas žymiai ilgesnis nei lubrikantų. Vartojami kas dvi tris dienas.
– Kokį patarimą galite duoti moteriai, kad padėtume jai susitvarkyti su savijauta menopauzės metu?
– Svarbiausia – kreiptis pagalbos. Ieškokite informacijos ir stenkitės suprasti kas vyksta jūsų kūne. Skaitykite patikimus šaltinius apie menopauzę, jos simptomus ir gydymo galimybes. Žinios padės jaustis labiau kontroliuojančiai situaciją ir sumažins nerimą. Kreipkitės į ginekologą ar šeimos gydytoją, aptarkite savo simptomus, jų intensyvumą ir galimus gydymo variantus. Nebijokite klausti ir išreikšti savo poreikius. Atminkite, kad menopauzė yra natūralus ir individualus procesas. Nėra vieno stebuklingo sprendimo, bet aktyvus požiūris į savo sveikatą ir bendradarbiavimas su gydytoju leis jums geriau jaustis ir kokybiškai gyventi šiame gyvenimo etape.
