Klastingas vėžys skausmo nesukelia: gydytoja pasakė, kaip atpažinti ligą

1 iš 10 moterų Lietuvoje serga/susirgs krūties vėžiu – tai dažniausia vėžio diagnozė, kurią išgirsta moteris Lietuvoje. Krūties vėžys aptinkamas ankstyvoje stadijoje – tai išgydoma liga: moterys nuo 45 iki 70 metų Lietuvoje yra kviečiamos kas dvejus metus atlikti prevencines mamogramas – šis tyrimas gali išgelbėti gyvybę.
„Krūties vėžys dažnai būna klastingas, nes ne visada pasireiškia aiškiais simptomais. Dažnai moterims, pastebėjusioms pakitimus, jau būna pažengusi ligos stadija, kai gydymas tampa sudėtingesnis ir reikalauja kompleksinės terapijos. Tuo tarpu ankstyvosiose stadijose nustatytą ligą galima sėkmingai išgydyti, dažnai net be chemoterapijos, atliekant tik operaciją“, – pabrėžia Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro 1-o radiologijos skyriaus vedėja doc. dr. Raminta Lukšaitė-Lukštė
Lietuvoje nuo 2025 m. sausio 1 d. krūties vėžio prevencinė programa praplėsta – nemokamai tikrintis kviečiamos moterys nuo 45 iki 69 metų, o ne nuo 50-ies, kaip iki šiol. Kartą per dvejus metus atliekama mamografija leidžia aptikti pakitimus dar tada, kai moteris nejaučia jokių simptomų.
„Tai labai svarbus pokytis, nes būtent 45–50 metų amžiaus grupėje pastebime augančią riziką. Ankstyvas nustatymas reiškia didesnę tikimybę pasveikti – net iki 95 procentų atvejų, kai liga diagnozuojama pirmajame etape. Vaisingo amžiaus moterims rekomenduojama krūtis apčiuopti kas mėnesį paskutinę mėnesinių dieną.
Moterims, kurios neturi rizikos veiksnių, didinančių krūties vėžio tikimybę, EUSOBI (tarptautinė Europos krūtų radiologų asociacija) rekomenduoja atlikti krūtų ultragarsinį tyrimą kartą per metus/du nuo 40 metų, o nuo 50 metų mamografijos tyrimą“, – pasakoja Santaros klinikų gydytoja radiologė Indrė Lekienė.
Ultragarsinis krūtų tyrimas trunka neilgai ir yra neskausmingas
Gydytoja I.Lekienė dalijasi, jog ultragarsinis krūtų tyrimas trunka apie 15–20 minučių ir jis nėra skausmingas. Tyrimo metu naudojamas gelis ant odos, per kurį ultragarso davikliu yra apžiūrimos vidinės krūtų struktūros bei limfmazgiai pažastyse. Tyrimo metu radus pakitimus ir esant reikalui šiuo pakitimus patikslinti, gydytojas dažnu atveju paskiria papildomą ištyrimą: biopsiją – jeigu įtariama, kad pakitimai gali būti piktybiniai arba trumpalaikę kontrolę, jeigu nėra įtarimų, kad pakitimai gali būti piktybiniai. Pavyzdžiui, pirmą kartą aptikus nepiktybinį darinį krūtyje fibroadenomą, paskiriamas kontrolinis ultragarsinis tyrimas kas 6–9 mėn. iki 2 metų.
„Jeigu esate 45 metų ar vyresnė (iki 69 m. imtinai), kas dvejus metus jums priklauso nemokamas mamografijos tyrimas, dėl kurio galite kreiptis į savo šeimos gydytoją ar prevencinių programų koordinacinį centrą, kuris nukreips į sveikatos įstaigą, atliekančią prevencinės programos tyrimus. Jaunesnėms moterims, jeigu nėra jokių rizikos veiksnių, didinančių krūties vėžio išsivystymo tikimybę, prevenciniai krūtų tyrimai ligonių kasų nėra apmokami“, – aiškina Indrė Lekienė.
Baimė ir mitai gali kainuoti gyvybę
Santaros klinikų medikės dalijasi, jog dažnai moterys bijo dalyvauti prevencinėje programoje, kad neišgirstų onkologinę ligos diagnozės. Dalis jų baiminasi ir paties mamografijos tyrimo, nes šis gali sukelti skausmą.
„Šiais laikais tyrimai atliekami naujausia aparatūra, kuri naudoja mažiausią įmanomą kompresiją, siekiant moteriai suteikti kiek įmanoma didesnį komfortą. Tikrai pasitaiko moterų, kurios ateina su didele skausmo baime, tačiau pačios nustemba, kaip sklandžiai gali praeiti tyrimas.
Noriu pasidžiaugti, kad mūsų centre dirba malonios, savo srities profesionalės radiologijos technologės, kurios, atlikdamos tyrimą, visada stengiasi teigiamai nuteikti moterį, kad ji jaustųsi kiek įmanoma patogiau tyrimo metu, bei atsako į visus iškylančius klausimus. Manau, kad teisinga komunikacija ir paciento bei medicinos personalo tarpusavio bendradarbiavimas – tai raktas į sėkmingai atliktą tyrimą bei teigiamą moters patirtį, kuri labai svarbi, kad moteris nebijotų sugrįžti atlikti tyrimą po dvejų metų“, – nepasiduoti baimei ragina skyriaus vedėja dr. Raminta Lukšaitė-Lukštė.
Gydytojai antrina kolegė Indrė Lekienė, kuri primena, jog krūties vėžys yra dažniausiai pasitaikanti onkologinė liga tarp moterų, todėl nepaprastai svarbu, kad moterys profilaktiškai tikrintųsi ir tai darytų sistemingai, nes ankstyva diagnostika yra labai svarbi gydymo sėkmei.
2025 m. spalio 9 d. Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro medikai surengė akciją, kurios metu kvietė moteris nemokamai atlikti ultragarsinę krūtų patikrą.
„Džiugina, kad akcija sulaukė didelio dėmesio – registracijos vietos buvo užpildytos mažiau nei per vieną dieną, o tokią akciją mes organizuojame jau trečius metus iš eilės. Iš viso akcijos metu mūsų komanda patikrino 84 moteris, 3 iš jų buvo rekomenduota kreiptis į medikus tolesnei konsultacijai,“ – apie akcijos rezultatus pasakoja dr. Raminta Lukšaitė-Lukštė.
