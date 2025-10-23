Gydytoja kreipėsi į moteris: Lietuvoje – didelis mirtingumas nuo šio vėžio

Statistikos duomenys griežti: maždaug kas dešimta Lietuvos moteris per savo gyvenimą susirgs krūties vėžiu. Per metus šią diagnozę išgirsta apie 1700 moterų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nacionalinio vėžio centro Medikamentinės onkologijos centro vadovė doc. dr. Birutė Brasiūnienė primena: kuo anksčiau navikas nustatomas, tuo paprastesnis gydymas ir tuo didesnė tikimybė pasveikti. Jei nustatomas pradinių stadijų vėžys, dažnai pakanka operacijos. Jei liga išplitusi, prireikia vaistų ir sudėtingesnių gydymo metodų, bet ir jie ne visuomet padeda ligą suvaldyti.
Pagal Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programą dabar kas dvejus metus nemokamai mamografijai kviečiamos 45–74 metų moterys – 5-eriais metais jaunesnės ir 5-eriais vyresnės nei anksčiau.
Medikai ir socialiniai partneriai ilgai siekė, kad būtų praplėstos galinčių dalyvauti patikrose amžiaus ribos, nes krūties vėžiu serga vis daugiau jaunesnių ir vyresnių moterų.
Nors minėta programa veikia jau du dešimtmečius, pasitikrinti ateina vos pusė moterų, kurios turėtų tikrintis. Kai kuriuose rajonuose, pvz., Švenčionių ar Rietavo, pasitikrina vos kas septinta. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa Čiakienė sako, kad taip yra todėl, kad daug moterų negauna siuntimo tikrintis, o be jo tyrimai neatliekami. Kita problema, kad atokesnėse vietovėse gyvenančioms moterims sunku nuvykti iki poliklinikos.
Doc. dr. Birutė Brasiūnienė apgailestauja, kad Lietuvoje menkas sveikatos raštingumas – daug žmonių mano, kad vėžiu serga tik vyresnio amžiaus, nežino, kokie simptomai turi kelti nerimą. Deja, valdžia gyventojų švietimui neskiria tinkamo dėmesio, o patikrų sistema nesutvarkoma, kad veiktų be priekaištų. Dėl tokios situacijos Lietuva patenka tarp šalių, kur mirtingumas nuo krūties vėžio yra vienas didžiausių Europoje.
Krūties vėžiu serga ne tik minėto amžiaus moterys. Ši liga užklumpa ir jaunesnes, kartais – net dvidešimtmetes. Todėl POLA direktorė ragina nesikliauti vien amžiumi: „Jei pajutote pakitimus krūtyje ar jaučiate nerimą, kreipkitės į šeimos gydytoją. Tyrimai jums bus atlikti nemokamai. Šiandien galima sustabdyti net agresyviausią vėžį, bet tik tada, jei nepavėluosite. Nedelskite – tyrimas trunka vos kelias minutes, o jo kaina gali būti jūsų gyvenimas“, – primena N. Čiakienė.
POLA vienija daugiau kaip 62 tūkst. onkologine liga sergančių žmonių, kurių didžioji dalis – krūties vėžiu sergančios moterys.
„Šiandien vieni didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria moterys, – tai psichologinės ir emocinės paramos trūkumas, nepakankamas informacijos apie individualizuotą gydymą prieinamumas ir nelygios galimybės gauti inovatyvius vaistus bei reabilitacijos paslaugas.
POLA siekia, kad kiekviena moteris, susidūrusi su krūties vėžiu, jaustųsi matoma, suprasta ir turėtų galimybę gyventi visavertį, kokybišką gyvenimą, nepaisant diagnozės“, – tvirtina pacientų organizacijos vadovė N. Čiakienė.
Spalis visame pasaulyje yra krūties vėžio žinomumo mėnuo. Šia proga POLA organizuoja daug renginių, kurių tikslas – atkreipti dėmesį į krūties vėžiu sergančių moterų patirtis, poreikius ir jų neišmatuojamą stiprybę, skatinti visuomenės sąmoningumą bei kurti palaikančią bendruomenę.
Spalio 20-ąją konferencija Seime „Krūties vėžio žinomumo mėnuo: personalizuotas požiūris, inovatyvūs sprendimai, kokybiškas gyvenimas“ sutelks medikus, politikos formuotojus ir pacientų atstovus diskusijai apie būtinybę diegti individualizuotą gydymą, užtikrinti inovacijų prieinamumą ir orų gyvenimą.
Palaikymo, padėkos ir Redos Vaičiūnienės fotografijų parodos atidarymo renginys „Apkabinti save...“ SMK Aukštojoje mokykloje spalio 23 d. kvies moteris išgirsti save, priimti savo kūną ir ligos patirtį, o drauge – padėkoti lydintiems kelyje per iššūkius.
Nuotolinis seminaras „Metastazavęs krūties vėžys“, kuris vyks spalio 29 d., pacientams suteiks naujausių medicininių žinių ir praktinių įžvalgų, kurios padės geriau suprasti gydymo galimybes ir emocinę savirūpą. O socialinė iniciatyva „Rožinės stiprybės ženklas“, įgyvendinama kartu su juvelyrikos ženklu „Marry Me by Ribas“, simbolizuoja solidarumą, atjautą ir pagarbą kiekvienai moteriai, kovojančiai už gyvenimą.
