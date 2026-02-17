Išmokite kaip maldą: netikėti požymiai, kad riebėja jūsų kepenys

Po trijų mėnesių Marija apsilankė pas gydytoją, ne dėl prastos savijautos – tiesiog profilaktiškai. Tačiau gydytojas susiraukė pamatęs jos kraujo tyrimų rezultatus.
„Jūsų kepenų fermentų kiekis padidėjęs, – tyliai pasakė jis. – Norėčiau, kad apsilankytumėte pas specialistą.“
Po dviejų savaičių Marija spoksojo į ultragarso tyrimo vaizdą, o hepatologas paaiškino, kad jos kepenys kaupia riebalus. Ji nebuvo viena tokia. Klinikos laukiamasis buvo pilnas žmonių, kurie manė, kad viską daro teisingai.
Kodėl kepenų ligos neišsiduoda?
Gydytoja hepatologė Sarah Chen atvirauja, kad tokius atvejus mato kasdien. „Suriebėjusių kepenų liga – tylioji mūsų laikų epidemija, – aiškina ji. – Skirtingai nuo kitų organų, kurie „rėkia“, kai ištinka bėda, kepenys „šnabžda“. Dauguma žmonių pastebi simptomus, kai jau padaryta didelė žala.“
Nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga paveikia beveik 25 proc. suaugusiųjų visame pasaulyje, tačiau daug žmonių apie ją net nėra girdėję. Ši būklė išsivysto, kai kepenų ląstelėse kaupiasi riebalai, dažnai dėl atsparumo insulinui, prastos mitybos ir fizinio aktyvumo stokos.
„Baisiausia, kad šie pacientai atrodo normalūs. Jie nebūtinai yra nutukę. Jie negeria per daug. Jie tiesiog gyvena šiuolaikinį gyvenimą – bet jų kepenys sumoka kainą“, – sako S. Chen.
Liga progresuoja etapais – nuo riebalų kaupimosi iki uždegimo, randėjimo ir galimos cirozės. Ankstyva diagnozė labai svarbi, nes suriebėjusių kepenų liga pradinėse stadijose yra grįžtama, o progresuojant ją gydyti tampa vis sunkiau.
6 įspėjamieji ženklai
Gydytoja, pasiremdama savo patirtimi, išskyrė 6 simptomus, kurie, deja, dažnam praslysta pro akis:
1. Nuolatinis nuovargis
Neįprastas nuovargis, kuris nepraeina net gerai pasiilsėjus rodo, kad kepenims sunku apdoroti toksinus ir gaminti energiją.
2. Diskomfortas dešinėje pilvo pusėje
Bukas skausmas arba spaudimas žemiau dešiniojo šonkaulių išduoda kepenų patinimą, kuris nulemia, kad aplinkiniai organai yra spaudžiami.
3. Svorio augimas be aiškios priežasties
Laipsniškas svorio padidėjimas, ypač pilvo srityje gali būti paskatintas medžiagų apykaitos sutrikimo.
4. Smegenų „rūkas“
Pablogėjusi kepenų funkcija veikia smegenų darbą, dėl to darosi sunku susikaupti, pasireiškia atminties problemos.
5. Pigmentinės dėmės
Tamsios dėmės ant kaklo, pažastų ar kirkšnių gali rodyti, kad sutriko atsparumas insulinui.
6. Miego sutrikimai
Gali būti, kad naktį prabundate ir dorai nepailsite, nes sutriko kepenų detoksikacijos procesai.
„Bėda, kad šie simptomai yra dažni. Daug žmonių nuovargį ir smegenų „rūką“ nurašo įtampai darbe. Tačiau kai keli iš šių požymių pasireiškia kartu, ypač esant rizikos veiksniams, tokiems kaip diabetas ar metabolinis sindromas, vadinasi, atėjo laikas pasitikrinti sveikatą“, – pabrėžia S. Chen.
Gydytojos patarimai
Hepatologė akcentuoja, kad suriebėjusių kepenų ligą nustačius ankstyvoje stadijoje, žalą galima atitaisyti. S. Chen yra mačiusi pacientų, kurių kepenys pasveiko per kelis mėnesius.
„Kepenys yra nepaprastai atsparios. Mitybos pokyčiai ir reguliari mankšta duoda daug naudos. Svarbiausia – anksti pastebėti ligą ir nedelsiant imtis veiksmų.“
Paprasti žingsniai, kurie daro milžinišką skirtumą:
– Atsisakyti pridėtinio cukraus ir rafinuotų angliavandenių;
– Padidinti baltymų suvartojimą;
– Pailginti kasdienį pasivaikščiojimą iki 30 minučių;
– Apriboti valgymą iki 12 valandų „lango“;
– Pakankamai išsimiegoti (7–8 valandas kasnakt);
– Valdyti stresą medituoti ar užsiimti joga.
„Geriausiai sekasi tiems, kurie keičiasi palaipsniui, o ne imasi drastiškų permainų“, – pažymi S. Chen.
Jei pastebite kelis suriebėjusių kepenų ligos požymius, nelaukite, kol simptomai pablogės. Paprastas kraujo tyrimas, ultragarsas, jei reikia, gali padėti anksti nustatyti pavojingą ligą.
