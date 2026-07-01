Žiaurus likimo pokštas: moteris suvalgė užkrėstos kiaulienos ir smegenyse prisiveisė parazitų

Tai buvo pirmasis neurocisticerkozės simptomas – vėliau Lowri smegenyse apsigyveno 38 parazitai, sukėlę stiprų galvos skausmą, traukulius ir psichozę.
Ji yra viena iš nedaugelio žmonių Jungtinėje Karalystėje, kuriems kasmet diagnozuojama kiaulinio kaspinuočio lervos sukelta smegenų infekcija.
Moteriai prireikė ne vienerių metų, kad atgautų sveikatą. Dabar Lowri dalijasi savo istorija ir tikisi, jog taip padės kitiems išvengti nepavydėtino likimo.
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„Kas vyksta, po galais?“
2007 m. Lowri išvyko į trijų mėnesių kelionę po Indiją. Būtent čia, anot jos gydytojo, infekcinių ligų ir mikrobiologijos konsultanto dr. Brendano Healy, ji ir užsikrėtė. Lowri bijojo apsinuodyti, todėl kelionės metu atsisakė mėsos. Tačiau jos gydytojas mano, kad moteris vis tik netyčia suvalgė kiaulienos, kurioje buvo mikroskopinių kaspinuočių kiaušinėlių.
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Po kelionės praėjo net treji metai, kai restorano tualete Lowri pamatė iš jos pasišalinusį kaspinuotį. Ji kreipėsi į šeimos gydytoją, tačiau išmatų tyrimai nieko blogo neparodė ir gyvenimas tęsėsi įprasta vaga.
Tačiau netrukus moterį ėmė kamuoti siaubingas galvos skausmas, o 2011 m. ją ištiko pirmasis priepuolis.
„Pasidarė labai sunku ištarti žodžius. Kai atsigavau, buvau greitosios pagalbos automobilyje ir nesupratau, kas įvyko“, – prisiminė Lowri.
Po to ji atsigulė į ligoninę, atlikti kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimai. Galiausiai, atėjo rezultatai.
„Gydytojas mane pasisodino ir pasakė: „Peržiūrėjome tyrimus ir radome 38 parazitus jūsų smegenyse“, – pasakojo Lowri.
Jos reakcija buvo gana natūrali. Moteris išpūtė akis ir paklausė: „Kas vyksta, po galais?“
Jautėsi puikiai
Iš pradžių jie manė, kad tai toksoplazmozė – infekcija, plintanti per kontaktą su užkrėstomis kačių išmatomis.
Tuomet Lowri prisiminė kaspinuotį ir papasakojo gydytojui apie epizodą restorano tualete. Po tolesnių tyrimų jai galiausiai buvo diagnozuota neurocisticerkozė.
Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), šia infekcija žmonės užsikrečia vartodami žalią arba nepakankamai termiškai apdorotą kiaulieną, kuri užteršta kaspinuočių kiaušinėliais.
Lowri tuomet įsijungė baimė. Juk nežinia, kokia bus jos sveikata. Kokius reikės gerti vaistus? Ar bus galima grįžti į darbą?
Moteris dvi savaites praleido ligoninėje, jai buvo skirti antiparazitiniai vaistai ir steroidai. Kurį laiką gydymas, regis, padėjo.
Ji keletą metų buvo geros sveikatos, pajėgė su seserimi nukeliauti į Naująją Zelandiją, persikelti į Bristolį, lankyti cirko pamokas ir bėgti pusmaratonius.
Bet vieną dieną ji tiesiog susmuko darbe.
Vaizdiniai tyrimai parodė, kad parazitai sukėlė smegenų patinimą. Moteris buvo sumišusi, pradėjo jausti kūno tirpimą ir dilgčiojimą.
Po to Lowri metė darbą ir grįžo gyventi pas tėvus Velse. Jai buvo skirti steroidai, kurie pakeitė jos išvaizdą, moteris ėmė jaustis prislėgta, kol galiausiai sugriuvo jos psichinė sveikata.
„Pasireiškė paranoja ir psichozė... buvo stiprus nerimas, panikos priepuoliai“, – sakė Lowri, kuri šešias savaites praleido neuropsichiatrinėje ligoninėje.
Mįslinga žinutė draugei
Šeima ėjo iš proto dėl Lowri. Ją lankė ir draugai, viena jų – Nicola Brown. Ši buvo priblokšta, kaip Lowri būklė pablogėjo vos per mėnesį.
„Įėjau į kambarį, o ji iš esmės elgėsi kaip vaikas: ropojo grindimis, slėpėsi už užuolaidos, sėdėjo tėčiui ant kelių, tarsi jai būtų penkeri“, – prisiminė Nicola.
Ji pasakojo, kad pasibaigus vizitui Lowri ją keikė ir liepė niekada nebegrįžti. Vėliau Lowri draugei atsiuntė tekstinę žinutę.
„Labai ačiū, kad aplankei. Šįvakar pamatysi mane per žinias. Mane gaudo policija“, – keistos žinutės esmę apibūdino Nicola.
Ji sakė, kad tai buvo bauginantis ir neaiškus metas: „Prisimenu, galvojau: „Ar čia ta pati Lowri? Ar kada nors vėl pamatysime tą Lowri, kurią pažįstame?“
Sveikimas buvo ilgas ir nelengvas. 2018 m. Lowri jautėsi pakankamai stipri, kad galėtų grįžti į Kardifą ir įgyti interjero dizaino bakalauro laipsnį.
Galiausiai ji grįžo į darbą 2022 m.
Lowri gydytojas B. Healy paaiškino, kad tokie klinikiniai atvejai – be galo reti. „Nesitikiu per savo karjerą vėl pamatyti kažką panašaus – ir visoje šalyje bus daug infekcinių ligų konsultantų, kurie niekada nematys tokio atvejo, štai kaip tai reta“, – sakė B. Healy.
Po ne vienerius metus kamavusių sveikatos problemų parazitai Lowri smegenyse užkalkėjo.
„Man nebuvo atlikta jokia operacija, kad juos chirurgiškai pašalintų iš smegenų. Matyt, jie tiesiog miršta ir užkalkėja“, – paaiškino Lowri.
Nuo 2017 m. ji neturėjo priepuolių, tačiau visą likusį gyvenimą vartos vaistus nuo epilepsijos.
Parengta pagal BBC inf.
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