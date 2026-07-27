Širdies nepakankamumas: profesorė išsiaiškino, kas reikšmingai pagerina lietuvių savijautą

Tyrėjų atliktas darbas parodė, kad specializuotų paslaugų kokybė gali būti išmatuojama, o geros užsienio patirties perkėlimas į Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą padeda pasiekti puikių rezultatų.
Tyrimo rezultatai buvo aprašyti straipsnyje ir neseniai publikuoti tarptautiniame recenzuojamame žurnale The American Journal of Cardiology.
Remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis ir gerąja praktika Lietuvoje buvo sukurta ir įgyvendinta nacionalinės širdies nepakankamumo priežiūros programa. 2016–2022 m. laikotarpiu buvo stebėti 3 168 pacientai, kurie gavo daugiadalykės širdies nepakankamumo priežiūros paslaugas dvylikoje specializuotų širdies nepakankamumo kabinetų. Tyrėjai analizavo programos diegimo etapus, organizacinius sprendimus, kokybės rodiklius bei Valstybinės ligonių kasos duomenimis pagrįstus procesų ir klinikinių baigčių rezultatus.
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Tyrimas atskleidė, kad daugiadalykėje širdies nepakankamumo valdymo programoje dalyvavę pacientai pasižymėjo geresniais išgyvenamumo rodikliais – jų tikimybė išgyventi vienerius metus po stacionarinio gydymo buvo 2,4–2,9 karto didesnė palyginus su įprasta priežiūra, o tikimybė išgyventi be pakartotinės hospitalizacijos dėl širdies nepakankamumo padidėjo 1,3–1,7 karto.
Įvertinus pacientų 6 minučių ėjimo testus ir subjektyvius klausimynus nustatyta, kad jų funkcinė būklė, gyvenimo kokybė ir savirūpos įgūdžiai reikšmingai pagerėjo.
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Šis bendras Lietuvos ir Švedijos širdies nepakankamumo specialistų darbas parodo, kad vienos šalies kokybiška klinikinė praktika gali būti sėkmingai perkelta ir pritaikyta kitose šalyse. Svarbiausia – ją pritaikyti vietos sąlygoms ir investuoti į veiksmingą įgyvendinimą.
„Lietuva pritraukė 2,7 mln. eurų Europos Sąjungos finansavimą, skirtą specializuotų širdies nepakankamumo kabinetų tinklui išplėsti iki 35 kabinetų. Įrodymais pagrįstų sprendimų diegimas gali sėkmingai transformuoti sveikatos priežiūros sistemą nacionaliniu mastu. Dabar reikia pasiekti kad visi pacientai, išrašomi po širdies nepakankamumo paūmėjimo, gautų šias veiksmingas paslaugas“, – teigia tyrimo autorė prof. dr. J. Čelutkienė.
Ši publikacija yra svarbus Lietuvos specialistų indėlis į tarptautinę širdies nepakankamumo priežiūros praktiką, atskleidžiantis, kad sėkmingam daugiadalykės priežiūros modelio diegimui būtinas glaudus gydytojų, slaugytojų, sveikatos politikos formuotojų ir tarptautinių ekspertų bendradarbiavimas.