Akių patikra atskleidė, kad 4 vaikų tėvas serga vėžiu: visiems turi svarbų patarimą

„Dažnai tas laikas su artimaisiais atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, – sakė J. Bridgesas – Tačiau kai gali viską prarasti, supranti, koks jis vertingas.“
4 vaikus užauginęs vyras 2025 m. liepą nuėjo pasitikrinti akių. Jam buvo pasiūlyta atlikti optinį koherentinės tomografijos (OKT) tyrimą, kurio metu sukuriamas visos akies, o ne tik paviršiaus, 3D vaizdas.
Taip ant akies buvo atrastas nedidelis apgamas, kuris pasirodė esąs gyslainės melanoma.
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Dar po pusmečio J. Bridgesas išgirdo, kad vėžys išplito į kepenis, ir jam liko gyventi nuo vienerių iki dvejų metų.
Vienintelė likusi galimybė – chemoaturacija – itin intensyvi tikslinė terapija, kurios nesiūlo Anglijos Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS). Tačiau gydymą galima gauti privačioje klinikoje: vienas seansas kainuoja 40 000–46 000 svarų sterlingų (46 783–53 800 eurų).
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Nors niekas nežada stebuklingo pasveikimo, gydymas galėtų prailginti J. Bridgeso gyvenimą.
Labdaros organizacijos „Ocular Melanoma UK“ generalinė direktorė Jo Gumbs teigė, kad neseniai atliktas tyrimas rodo, jog šis gydymas gali pakeisti 9 iš 10 pacientų būklę.
„Nesvarbu, ar pacientai į gydymą reaguoja visiškai, ar iš dalies, tai laikoma geru rezultatu, nes gyslainės melanoma gali būti labai agresyvus vėžys“, – sakė J. Gumbs.
Nacionalinio sveikatos ir priežiūros kompetencijos instituto atstovas spaudai teigė, kad jų rekomendacijose daroma išvada, jog chemoaturacija gali būti naudojama, tačiau yra tam tikrų „neaiškumų dėl jos saugumo ir veiksmingumo“, todėl ją patariama atlikti tik su tinkama priežiūra.
„Papildomas laikas su šeima būtų aukso vertės“, – sakė J. Bridgesas.
„Sunku galvoti apie vaikus, jų ateitį, vedybas, jau nekalbant apie anūkus, kurių tikriausiai vis tiek nepamatysiu“, – pridūrė jis.
Ragina pasitikrinti akis
Šeima bando surinkti lėšų brangiam gydymui. Tuo rūpinasi J. Bridgeso sesuo Justine Owens.
„Mano brolis nenori įkopti į viršukalnę ar keliauti į Timbuktu – jo svajonė yra būti su šeima, kurti prisiminimus ir dalintis brangiu laiku“, – paaiškino moteris.
J. Bridgesas ir jo šeima tikisi atkreipti dėmesį, kaip svarbu reguliariai tikrintis akis.
„Tai padėjo mums išlošti daugiau laiko, – sakė Jezo žmona Kate. – Tačiau yra ir kitų ligų, kurias galima visiškai išgydyti, jei žmogus laiku pasitikrina akis.“
Pats vyras pabrėžė, kad nenorėtų apie ligą sužinoti, kai pasireiškia pirmieji simptomai ir gyventi liko 3–4 mėnesiai.
„Tada nėra laiko pasiruošti ar nuveikti dalykų, kuriuos norėjosi padaryti“, – pabrėžė jis.
„Regos patikra mums suteikė neįkainojamą laiką“, – pridūrė vyras.
Parengta pagal BBC inf.
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