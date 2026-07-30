Depresija susirgęs olimpinis prizininkas skelbia apie sugrįžimą į sportą

Sportininkas, kuris 2021 m. Tokijo olimpiadoje laimėjo sidabro medalį 50 kilometrų distancijoje, pernai atvirai prabilo apie ligą, o šiemet gegužę pareiškė, kad dėl atsinaujinusios depresijos vėl pasitraukia iš sporto, rašė dpa.
Dabar „Instagram“ įraše jis teigė, kad jaučiasi geriau dėl terapijos ir vaistų. Ėjikas pranešė, kad lapkritį ketina plušėti treniruočių stovykloje ir kitąmet grįžti į didįjį sportą.
„Nekantrauju. Atgavau jėgas ir vėl jaučiuosi laimingas“, – rašė J. Hilbertas.
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„Jei kada nors patirsiu dar vieną tokio sunkumo depresijos epizodą, visiškai pasitrauksiu iš varžybų ir visam laikui baigsiu karjerą“, – nurodė jis.
J. Hilbertas teigė, kad jaučiasi geriau po to, kai 3 mėnesius negalėjo daryti absoliučiai nieko.
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Pasak jo, pastarieji mėnesiai buvo tikri „amerikietiški kalneliai“. Vyrui buvo diagnozuotas sunkios depresijos epizodas ir pirmasis vaistas nedavė jokių rezultatų. Bet pabandžiuis kitą medikamentą sportininko savijauta pastebimai pagerėjo.
„Mano motyvacija grįžo, o mintys vėl tapo šviesesnės“, – rašė jis ir pridūrė, kad atnaujino treniruotes bei studijas universitete.
J. Hilbertas teigė, kad tęsia gydymą ir siekia atgauti stabilumą, sveikatą ir paprasčiausią norą mėgautis gyvenimu.
„Taigi, pirmas žingsnis žengtas. Tačiau ši liga nėra 100 metrų sprintas, o veikiau maratonas“, – rašė jis.