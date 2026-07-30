Jaunas vyras miršta nuo smegenų vėžio: vienintelis pažadas žmonai – sulaukti Kalėdų

Nors serga nepagydoma liga, Joshas teigė, kad jam svarbiausia dabar neparasti geros nuotaikos ir kurti prasmingus atsiminimus su artimaisiais. Vyras taip pat prisideda prie raginimų didinti finansavimą smegenų vėžio gydymui.
Vengė gydytojų
Jaunas vyras pasakojo, kad jautėsi visiškai sveikas, kol šių metų vasarį pajuto nepakeliamą galvos skausmą. „Būdavo, vedžioju šunį su žmona arba kalbuosi su mama ir tėčiu, bet jaučiuosi tarsi atsiribojęs. Vėliau sužinojau, kad tai buvo trumpi priepuoliai“, – pasakojo Joshas.
„Sveikatos kodas“. Kokie simptomai gali įspėti apie galvos naviką?
Vasario 9 d. žmona Kelly „nutempė“ jį pas šeimos gydytoją pirmą kartą per maždaug 12 metų.
„Aš visada jų vengdavau“, – apie medikus sakė Joshas ir pridūrė, kad pasijutęs blogai išgerdavo paracetamolio ir eidavo miegoti. Todėl jokių gydytojų jam nereikėjo.
Susiję straipsniai
Bet dabar vyras dėkoja savo žmonai.
„Jei būčiau ir toliau ignoravęs simptomus, galbūt manęs jau nebebūtų“, – svarstė jis.
Tiesa, šeimos gydytojas irgi neįtarė nieko blogo ir išrašė paprastų vaistų nuo skausmo. Pasak Josho, į jo sveikatą nebuvo pažiūrėta rimtai.
Bet po operacijos, kurios metu buvo pašalintas smegenų auglys, gydytojas labai juo rūpinasi ir atsiprašė.
„Buvau priblokštas“
Vasario 13 d. Joshas norėjo eiti į darbą, bet žmona matė, kad vyras kenčia skausmą ir primygtinai reikalavo apsilankyti ligoninėje.
„Atrodė, lyg kažkas stumtų mano akių obuolius į išorę, – sakė jis. – Niekada nebuvau patyręs tokio skausmo.“
Kitą dieną atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas parodė, kad jo smegenyse yra 4,5 cm skersmens auglys.
„Iš pradžių nebuvau labai nusiminęs, buvau priblokštas“, – sakė Joshas.
„Pagalvojau, kad galbūt įsivėlė klaida arba ant ekrano buvo dėmė“, – prisiminė jis.
Joshas buvo nukreiptas į medicinos centrą Liverpulyje, kur jam buvo diagnozuota glioblastoma – agresyvi smegenų auglio forma. Tokie pacientai įprastai gyvena 12–18 mėnesių. Nedelsiant atlikta operacija, kurios metu pašalinta 95 proc. auglio, bet prognozės – prastos. Tik 4 proc. tokių pacientų išgyvena 5-erius metus ar ilgiau.
Tikslas – sulaukti Kalėdų
Vos pabudęs po operacijos, Joshas pirmiausia paprašė žmonos nupirkti jam keptos vištienos.
„Pakeliui į ligoninę pravažiavome pro greito maisto restoraną, tad turbūt dėl to ir kilo tokia mintis“, – sakė jis.
Nuo to laiko jam buvo taikoma radioterapija ir chemoterapija. Tačiau medikai nevyniojo žodžių į vatą ir aiškiai pasakė, kad liga nėra išgydoma.
„Šiuo metu man taikoma chemoterapija ir tikiuosi, kad ji pakeis situaciją, bet vis dar yra daug neaiškumų“, – paaiškino Joshas.
„Gydytojai negali pasakyti nieko konkretaus – kiekvienas atvejis skirtingas. Pažadėjau žmonai, kad pasirūpinsiu Kalėdų eglute – tada ji išvengs vorų. Taigi, dabar mano tikslas – sulaukti Kalėdų“, – sakė vyras.
Vyras džiaugiasi, kad iš pažiūros atrodo visiškai sveikas – praeivis gatvėje nepasakytų, kad jis serga vėžiu. „Kol kas man labai pasisekė. Tik po operacijos liko keista šukuosena“, – šypsenos neslėpė Joshas.
Trūksta lėšų gydymui ir vėžio tyrimams
Žiemą pora planavo, kad leisis į kelionę kemperiu ir bandė susilaukti kūdikio. Tačiau dabar jiedu tiesiog stengiasi pasimėgauti kiekviena akimirka.
Joshas taip pat išreiškė begalinį dėkingumą juo besirūpinantiems medikams.
„Prieš tai nieko nežinojau apie smegenų auglius, – sakė jis. – Neįtikėtina, kiek daug žmonių su tuo susiduria, o tu net negirdi apie tai. Dabar matau tai visur.“
Vyras pridūrė, kad vėžys nesirenka, o suvokimas, kad smegenų augliai dažnai diagnozuojami ir vaikams paskatino jį pasidalinti savo istorija.
Joshas ir Kelly remia kampaniją, kuria norima paskatinti Velso vyriausybę padidinti investicijas į smegenų auglių tyrimus.
„Yra galimybių ir naujų gydymo būdų, kurie suteikia šeimoms vilties, tačiau jie nėra prieinami Jungtinėje Karalystėje. Tai varo į neviltį“, – sakė Kelly.
Velso vyriausybė teigė, kad rengiamas naujas dokumentas – Vėžio planas – kuris turėtų būti paskelbtas 2027 m. vasarį, „apibrėš požiūrį į mokslinius tyrimus, inovacijas ir klinikinių tyrimų prieinamumo gerinimą, kad pacientai galėtų pasinaudoti naujais gydymo būdais“.
„Taip pat planuojame Velso vėžio konferenciją, kad suburtume ekspertus ir būtų galimybė pasidalinti geriausia vėžio gydymo patirtimi“, – teigiama pranešime.
Parengta pagal BBC inf.
smegenų vėžysgalvos skausmasVėžys
Rodyti daugiau žymių