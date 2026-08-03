Žmonės, vartojantys GLP-1 agonistus – kurie padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir mažina apetitą – reguliavimo institucijoms praneša apie įtariamą vaistų šalutinį poveikį – plaukų slinkimą. Naujas tyrimas, kuriame dalyvavo apie 50 000 žmonių, atrodo, patvirtina šį ryšį.
Ekspertai, remdamiesi Pensilvanijos universiteto sveikatos sistemos duomenimis, palygino alopecijos ir plaukų slinkimo dažnį tarp žmonių, kurie vartojo GLP-1 agonistus su bendra gyventojų grupe.
Pensilvanijos universiteto komanda pažymėjo, kad JAV reguliavimo institucijos buvo informuotos apie ryšį tarp šių vaistų ir plaukų slinkimo.
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Iki šiol, 2026 m., Jungtinės Karalystės Vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra (MHRA) gavo beveik 400 pranešimų apie plaukų slinkimą, sietiną su tirzepatidu. Palyginimui, pernai iš viso buvo 541 toks pranešimas.
Agentūra taip pat gavo 148 pranešimus apie plaukų slinkimą, sietiną su semaglutidu. Palyginimui, pernai iš viso buvo 164 tokie pranešimai.
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Naujo tyrimo autoriai stebėjo 2 tipo diabetu sergančius žmones, vartojančius GLP-1 receptorių agonistus arba kitus diabeto vaistus, vadinamus SGLT-2 inhibitoriais arba DPP-4 inhibitoriais.
Tyrėjai nustatė, kad GLP-1 vaistų vartojimas buvo susijęs su 37 proc. didesne alopecijos rizika nei SGLT-2 inhibitorių vartojimas.
GLP-1 agonistai taip pat buvo susiję su 68 proc. didesne plaukų slinkimo rizika nei DPP-4 inhibitorių vartojimas.
Reikšmingos psichosocialinės pasekmės
„Nors plaukų slinkimas paprastai nesukelia fizinės žalos, jis gali turėti reikšmingų psichosocialinių pasekmių, turinčių įtakos savigarbai, gyvenimo kokybei ir gydymo režimo laikymuisi“, – savo išvadose nurodė tyrimo autoriai.
Jie įvardijo ir tikėtinas plaukų slinkimo priežastis. Tyrėjų nuomone, tai gali būti susiję su svorio kritimu ir sumažėjusiu kalorijų suvartojimu.
Kalorijų ribojimas gali prisidėti prie fiziologinio streso ir mikroelementų (pavyzdžiui, geležies, cinko, biotino) trūkumo, o tai gali sutrikdyti plaukų augimo ciklą.
Kiti veiksniai gali būti GLP-1 receptorių agonistų metabolinis, hormoninis ir imunologinis poveikis, galintis turėti įtakos plaukų folikulų augimui.
Parengta pagal „Sky news“ inf.
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