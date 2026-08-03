Pavojingos ligos protrūkis vidurio Europoje: kam kyla pavojus

Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis, jis jau išjungtas. Tai bokštas, esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis.
Šie įrenginiai išskiria vandens garus, kurie, priklausomai nuo oro sąlygų ir vėjo, pasklinda didesniu spinduliu.
„Jei aplinkiniai gyventojai įkvepia vandens lašelių, jie gali užsikrėsti“, – teigiama Sveikatos departamento pranešime.
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Legionelės žmonėms gali sukelti į gripą panašius simptomus ar net sunkų plaučių uždegimą. Sukėlėjai dažnai perduodami per purškiamą vandenį, pavyzdžiui, dušuose, sūkurinėse voniose, per oro drėkintuvus arba vandens čiaupus. Ideali terpė legionelėms daugintis yra 25–45 laipsnių temperatūra.
Legionelėms ypač neatsparūs silpnesnio imuniteto žmonės. Didesnis pavojus kyla ir sergantiems tam tikromis lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, diabetu, taip pat širdies ir plaučių ligomis.