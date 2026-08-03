SveikataLigos ir gydymas

Pavojingos ligos protrūkis vidurio Europoje: kam kyla pavojus

2026 m. rugpjūčio 3 d. 20:26
Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias dvi savaites, institucijų duomenimis, šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.
Daugiau nuotraukų (1)
Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis, jis jau išjungtas. Tai bokštas, esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis.
Šie įrenginiai išskiria vandens garus, kurie, priklausomai nuo oro sąlygų ir vėjo, pasklinda didesniu spinduliu.
„Jei aplinkiniai gyventojai įkvepia vandens lašelių, jie gali užsikrėsti“, – teigiama Sveikatos departamento pranešime.
Susiję straipsniai
Po kūdikio mirties Kaune – dėmesys paslaptingai ligai: kas yra Patau sindromas?

Po kūdikio mirties Kaune – dėmesys paslaptingai ligai: kas yra Patau sindromas?

Dažno lietuvio virtuvėje – pavojingas produktas: nedelsiant išmeskite

Dažno lietuvio virtuvėje – pavojingas produktas: nedelsiant išmeskite (2)

Aiškėja netikėtas populiarių vaistų šalutinis poveikis – plaukų slinkimas

Aiškėja netikėtas populiarių vaistų šalutinis poveikis – plaukų slinkimas (2)

Legionelės žmonėms gali sukelti į gripą panašius simptomus ar net sunkų plaučių uždegimą. Sukėlėjai dažnai perduodami per purškiamą vandenį, pavyzdžiui, dušuose, sūkurinėse voniose, per oro drėkintuvus arba vandens čiaupus. Ideali terpė legionelėms daugintis yra 25–45 laipsnių temperatūra.
Legionelėms ypač neatsparūs silpnesnio imuniteto žmonės. Didesnis pavojus kyla ir sergantiems tam tikromis lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, diabetu, taip pat širdies ir plaučių ligomis.
Šveicarijalegioneliozė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.