Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacija perspėjo dėl, kaip manoma, naujų nerimą keliančių COVID-19 atmainų būsimo išplitimo pasaulyje, dar labiau apsunkinsiančio kovą su šia pandemija.

Vilniaus savivaldybė pranešė, kad pastarosiomis savaitėmis dėl pasibaigusio galiojimo teko utilizuoti 5 tūkst. „Moderna“ vakcinos nuo koronaviruso dozių. Ministerija teigia, jog šios vakcinos buvo atšildytos, todėl jas laiku sunaudoti buvo savivaldybės atsakomybė.

Praėjusią parą, penktadienį, Lietuvoje patvirtinti 89 nauji COVID-19 atvejų, nemirė nė vienas žmogus, šeštadienį pranešė Statistikos departamentas. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 279 662 žmonės (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 269 365).

Nuo pandemijos pradžios dėl COVID-19 viruso sukeltos ligos mirė 4404 žmonės.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, paskutinių 7 dienų naujų atvejų vidurkis parai – 70.

Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, šiuo metu siekia 28,2 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas sudaro 1 proc., o galimai imunitetą įgijo jau 49,7 proc. asmenų.

Iš viso iki šiol pasveiko 268 319 asmenys, šiuo metu serga – 746.

Per parą epidemiologiškai ištirti 96 atvejai. Dėl rizikingo sąlyčio per parą izoliuoti 157 asmenų. Iš viso saviizoliacijoje šiuo metu yra 22 934 žmonės.

Iš viso dviem skiepo dozėmis vakcinuoti 1 097 759 žmonės, panaudotos 2393559 vakcinos.

Susirgo ir į ligonines praėjusią parą dėl COVID-19 ligos naujai paguldyti 8 žmonės. 5 nauji pacientai pradėti gydyti taikant deguonies terapiją. Iš COVID-19 gydymui skirtų 310 lovų užimtos 46.

Praėjusią parą šalyje atlikta 5662 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, o iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 3 295 381. Taip pat per parą atlikta 4608 antigeno ir 117 antikūnų tyrimai.

Kaip Vilnius skiepys kitą savaitę: autobusiukas atvyks į 3 rajonus, atidarytas dar vienas vakcinacijos punktas

Kai vasara tokia karšta ir atostogų metas, Vilniuje vakcinacija organizuojama patogiau, arčiau vilniečių namų. Gyventojų pamėgtas vakcinacijos autobusiukas tęsia kelionę ir ateinančią savaitę atvyks į tris vietas – medikai dirbs Salininkuose šalia „Maxima“, prie prekybos centro „Akropolis“ ir BIG parduotuvės. Kaip ir anksčiau, skiepijimas autobusiuke vyks be registracijos.

Trečiadienį, liepos 21 d., norintys pasiskiepyti bus laukiami Salininkuose, prie parduotuvės „Maxima“ (P. Žvirkos g. 1). Mobilus vakcinacijos autobusiukas atveš 200 „Janssen“ (gamintojo „Johnson & Johnson“) vakcinos dozių. Skiepijimas vyks nuo 16 iki 20 valandos.

Ketvirtadienį, liepos 22 d., visi norintys pasiskiepyti vėl bus kviečiami prie prekybos centro „Akropolis“ (Ozo g. 25) – mobilus vakcinacijos punktas ant ratų lauks tarp 1 ir 3 įėjimo. Vilniečiams bus pasiūlyta 200 „Janssen“ (gamintojo „Johnson & Johnson“) vakcinos dozių. Skiepijimas vyks nuo 16 iki 20 valandos.

Penktadienį, liepos 23 d., visi norintys pasiskiepyti bus kviečiami į BIG prekybos centro aikštelę (Ukmergės g. 369). Čia bus siūloma skiepytis „Moderna“ vakcina. Mobilus vakcinacijos autobusiukas atveš 200 vakcinos dozių. Skiepijimas vyks nuo 16-19 valandos.

Autobusiukas jau yra lankęsis Naujininkų, Naujosios Vilnios rajonuose, taip pat Grigiškėse bei Šeškinėje, prie prekybos centro „Akropolis“, iš viso šiuo būdu jau paskiepyta apie 800 gyventojų. Taip pat primename, kad mobilios komandos vyksta vakcinuoti ir į įmones, kuriose susirenka ne mažiau kaip 50 norinčių pasiskiepyti darbuotojų. Taip mobilios komandos jau aplankė 6 įmones. Jeigu pageidaujate, kad mobili komanda atvyktų ir į jūsų įmonę skiepyti darbuotojų, prašom kreiptis el. paštu vakcinaimonems@vilnius.lt arba tel. 8 5 2112330.

Skiepijimas Lukiškių vakcinacijos punkte ir „Litexpo“

Lukiškių aikštėje esančiame punkte nuo COVID-19 skiepijama I–VI nuo 10 val. iki 20 val., o šį sekmadienį, esant vakcinų – nuo 10 val. iki 15 val. Šiuo metu per dieną planuojama paskiepyti 150 gyventojų.

Lukiškių vakcinacijos punkte: liepos 19-25 dienomis – „Vaxzevria“ (buvusi „AstraZeneca“) vakcina. „Litexpo“ vakcinacijos centre ateinančią savaitę bus skiepijama: „Vaxzevria“ (buvusi „AstraZeneca“) – liepos 19 d. revakcinuojama 1400 asmenų. „Moderna“ – liepos 19 d., planuojama paskiepyti 1250 asmenų, iš kurių 250 bus revakcinuojami, o 1000 gaus pirmąsias dozes. „Pfizer-BioNTech“ vakcinomis – liepos 20-23 dienomis planuojama paskiepyti 5800 asmenų, iš kurių 2600 gaus jau antrą dozę, o 3200 – pirmąją.

Norintys pasirinkti konkretų laiką pirmam skiepui (liepos 19 d. Moderna, o liepos 20-23 d. Pfizer), kviečiami registruotis čia – vakcina.vilnius.lt

Gyventojai be registracijos į „Litexpo“ ateinančią savaitę gali atvykti nuo pirmadienio iki penktadienio 10-18 val. Be registracijos bus galima pasiskiepyti šiomis vakcinomis: Liepos 19 d. – „Moderna“ ir „Vaxzevria“ (buvusi „AstraZeneca“) Liepos 20-23 d. – „Pfizer-BioNTech“

Liepos 24-25 d. (savaitgalį) Litexpo vakcinavimo centras nedirbs.

Nuo liepos 13 dienos PC OZAS aikštelėje pradėjo skiepyti Rezus.lt Šiame naujame vakcinavimo punkte per dieną gali pasiskiepyti kelios dešimtys vilniečių, kurie bus iš anksto užsiregistravę svetainėje vakcina.vilnius.lt Šį punktą galima rasti OZO lauko automobilių aikštelėje, netoli pagrindinio įėjimo (priešais VIADA degalinę), Ozo g. 18.

Trečdalis Lietuvos savivaldybių jau yra paskiepijusios pusę ir daugiau savo gyventojų

Sąrašo lydere išlieka Neringa, kur paskiepytų gyventojų dalis siekia 85,8 procento.

Tarp didmiesčių pirmauja Alytus, čia pasiskiepijo 51,1 proc. gyventojų. Kaune pasiskiepijo 50,4 proc., Panevėžyje – 50,3 proc., Vilniuje – 49,5 proc., Šiauliuose – 44,1 proc., o Klaipėdoje – 37,6 proc. gyventojų. Uostamiestis – penkta vangiausiai besiskiepijanti savivaldybė.

Vakcinavimo tempai per savaitę nežymiai pagreitėjo, tačiau išliko vangūs: nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio per parą pirmąjį skiepą vidutiniškai gavo 3648 žmonės, savaite anksčiau tokių vidutiniškai buvo 3310. Iš viso per šią savaitę pirmąja doze paskiepyti 25,5 tūkst. žmonių, o savaite anksčiau – beveik 23,2 tūkst. žmonių.

Tarp amžiaus grupių rekomenduojama 70 proc. paskiepytųjų dalis yra pasiekta tik dviejose: 65–69 metų ir 70–74 metų grupėse. Vangiausiai skiepijasi jauniausi šalies gyventojai.

Paskiepytų gyventojų dalis Lietuvoje šiuo metu siekia 46,4 procento.

Paveiktų šalių sąraše daugėja šalių, iš kurių atvykus taikomi griežtesni reikalavimai

Penktadienį atnaujinus paveiktų šalių sąrašą, kuris įsigalios pirmadienį, liepos 19-ąją, dar daugiau šalių priskirta raudonai ir pilkai zonai. Išlieka galioti tokios pačios COVID-19 pandemijos valdymo priemonės keliautojams kaip ir praėjusią savaitę.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad atvykus iš raudonai ir pilkai zonai priskirtų šalių būtina atsivežti neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą ir izoliuotis 10 dienų. Izoliacija gali būti sutrumpinta ne anksčiau kaip 7-ąją izoliacijos dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.

Atvykusiems iš geltonai zonai priskiriamų valstybių izoliacija nėra taikoma, tačiau šiems asmenims reikia atsivežti neigiamą tyrimo rezultatą ir atlikti antrąjį PGR tyrimą 3-5 atvykimo į Lietuvą dieną.

Atvykusiems iš žaliai zonai priskiriamų šalių yra taikomas tik reikalavimas atsivežti neigiamą tyrimo rezultatą.

Nustatyta dar 19 delta atmainos atvejų

Šią savaitę Lietuvoje nustatyta dar 19 delta (indiškosios) atmainos atvejų, penktadienį pranešė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL).

Taip pat nustatyta dar 87 alfa (arba britiškosios) atmainos atvejų.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų laboratorijoje ištirti 28 ėminiai, iš kurių 20 atvejų priklauso alfa, o aštuoni – delta variantui.

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų laboratorijoje ištirti 82 ėminiai, iš jų 67 atvejai priklauso alfa, o 11 – delta variantui.