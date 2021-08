Ateinančias dvi savaites prie dalies prekybos centrų vyks mobilios skiepijimo komandos, kurios visus norinčiuosius galės paskiepyti nuo COVID-19. Viskas, ką reikia padaryti prieš atvykstant, nepamiršti pasiimti asmens dokumento – paso arba asmens tapatybės kortelės.

Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė pabrėžia, kad sveika, ribojimų nevaržoma visuomenė yra visų mūsų atsakomybė.

„Labai džiaugiuosi, kad socialiai atsakingas verslas prisideda prie iniciatyvų skatinti visuomenės vakcinacijos procesą. Nuolat ieškome būdų, kaip palengvinti vakcinų pasiekiamumą, todėl siekiame sudaryti sąlygas patogiai ir greitai pasiskiepyti visose labiausiai lankomose erdvėse.

Prekybos centrai ir jų prieigos – būtent tokia vieta. Turime visas reikiamas priemones, galinčias suvaldyti COVID-19 pandemiją. Tereikia jomis pasinaudoti. Tad kviečiu nedelsti, atvykti pasiskiepyti, taip pat padrąsinti abejojantį“, – sako Ministerijos kanclerė.

Mobilūs skiepijimo punktai šalia prekybos centrų įsikurs skirtingomis dienomis:

– Rugpjūčio 16 d. (pirmadienį) 11.00–16.00 val. vakcinuotis bus galima šalia „LIDL“ parduotuvių.

– Rugpjūčio 18 d. (trečiadienį) 11.00–16.00 val. – šalia „MAXIMA“ parduotuvių.

– Rugpjūčio 23 d. (ateinantį pirmadienį) 11.00–16.00 val. – šalia „IKI“ parduotuvių.

– Rugpjūčio 25 d. (ateinantį trečiadienį) 11.00–16.00 val. – šalia „RIMI“ parduotuvių.

Tikslūs parduotuvių, kuriose bus galima pasiskiepyti be išankstinės registracijos, sąrašai bus paskelbti artimiausiu metu.

Prekybos centrai aktyviai palaiko šią idėją.

„Tik visi kartu mes galime įveikti COVID-19 pandemiją ir greičiau sugrįžti į įprasto gyvenimo vėžes. Kviečiame pasinaudoti galimybe be iš ankstinės registracijos pasiskiepyti mobiliuose vakcinacijos punktuose, kurie įsikurs šalia „Maxima“ parduotuvių. Saugokime save ir kitus!“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė.

Skiepytis nuo COVID-19 kviečia ir prekybos tinklo „IKI“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė: „Palaikome šalies pastangas kuo greičiau suvaldyti pandemiją, todėl nuoširdžiai sutikome su LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių iniciatyva, kad mūsų tam tikrų parduotuvių aikštelėse būtų pastatyti vadinamieji skiepų autobusai.

Prie parduotuvių yra didesni žmonių srautai, tad tikime, kad šios lokacijos pritrauks ir daugiau norinčiųjų pasiskiepyti. Tik veikdami kartu, suprasdami, jog reikia saugoti save ir kitus, galime įveikti šią pandemiją.“

„Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas Valdas Lopeta džiaugiasi, kad buvo vieni pirmųjų, priėmę mobiliąsias skiepijimo komandas prie savo parduotuvių.

„Pirmieji bandymai Vilniuje parodė, kad tokia galimybė yra itin patraukli gyventojams, todėl ir toliau nuosekliai palaikome šią iniciatyvą. „Lidl“ parduotuvėse kasdien apsilanko tūkstančiai gyventojų, todėl tai puiki proga gauti skiepą tiesiog atvykus apsipirkti ir taip kuo greičiau grįžti į normalų gyvenimą“, – sako „Lidl Lietuva“ atstovas.

„Sveikatingumas yra viena iš „Rimi“ strateginių tvarumo krypčių, o skiepai – tai mokslininkų ir kompetentingų institucijų siūlomas būdas užtikrinti visuomenės sveikatą ir saugumą, – tvirtina prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Gabrielė Šerėnienė, – Todėl padėsime prie mūsų prekybos centrų organizuoti skiepijimo stoteles, kad žmonės turėtų geriausią prieinamumą prie jų. Mes vertiname laisvą pasirinkimą, kuris eina kartu su atsakomybe. Prisidėsime prie komunikacijos apie vakcinavimą, kad žmonės galėtų savarankiškai ir laisvai priimti savo sprendimus, remdamiesi patikima ir išsamia informacija.“

Primename, kad taip pat registruotis savo vakcinai nuo COVID-19 galima svetainėje www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808. Be to, kiekvieną ketvirtadienį visos Lietuvos savivaldybės kviečia skiepytis be išankstinės registracijos. Vakcinaciją „gyva eile“ vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilūs vakcinacijos punktai.

Kviečiame nedvejoti, pasirūpinti savo ir aplinkinių sveikata ir pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos.