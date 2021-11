Kopiant į sveikos mitybos piramidę vyrai atsilieka

Turi didesnį polinkį vergauti pilvui

Salotos moters lėkštėje ir kepsnys vyro – stereotipas, ar jų skirtingus mitybos poreikius atspindinti iliustracija? Mokslininkų teigimu, mitybos rekomendacijos skirtingoms lytims turi daugiau panašumų nei skirtumų, o pastarieji yra subtilūs. Tačiau vyrų sveikatai pakankamai svarbūs. Jiems reikia didesnio maisto medžiagų kiekio, bet tai labiau susiję su kūno ypatumais – didesniu svoriu, ūgiu, raumenų mase, greitesne medžiagų apykaita, dėl to jie sunaudoja daugiau energijos.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų specialistų 2019 metais atliktas suaugusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročių ir jų pokyčių tyrimas atskleidė, kad mūsų vyrai maitinasi prasčiau nei moterys. Maisto produktus atsižvelgdami į naudą sveikatai renkasi tik penktadalis vyrų (moterų – daugiau nei trečdalis). Beveik pusės vyrų maisto atrankos kriterijumi tampa skonio savybės.

Tik 49 proc. iš jų daržovių ir vaisių valgo kasdien (moterų – per 63 proc.) Mėsa ir jos gaminiais kiekvieną dieną mėgaujasi 43 proc. vyrų ir 28 proc. moterų. Tyrimą atlikę specialistai konstatavo, kad vis dar per maža Lietuvos gyventojų dalis kasdien vartoja vaisių, daržovių, grūdinių ir pieno produktų. Dar labiau sumažėjo ir taip nepakankamas žuvies bei jos produktų vartojimas, net 46 proc. apklaustųjų jų valgo vos kartą – du per mėnesį, o 12 proc. visai atsisako.

Dėl greito gyvenimo tempo ne visuomet pavyksta maitintis taip, kaip reikėtų ar norėtum. Nemaža dalis žmonių nesubalansuotą mitybą papildo trūkstamomis maistinėmis medžiagomis naudodami maisto papildus. Kasdien juos vartoja 18,6 proc. Lietuvos gyventojų, kartais – 34,4 proc. 15,5 proc. 3 – 4 mėnesius per metus. Maisto papildų niekada nevartojančių asmenų mažėja, o jais mitybą kasdien papildančių skaičius auga. Moterys ir čia pirmauja, juos renkasi dažniau nei vyrai.

Formulė kiekvienam gyvenimo atvejui

Mitybos specialistai akcentuoja, kad nors šiais laikais daugelio maisto produktų įmanoma įsigyti ištisus metus, idealiai atitinkantis mitybos piramidę valgiaraštis yra labiau teorinė tikimybė. Didžioji gyventojų dalis taip nesimaitina, nes brangu, reikalauja laiko ir pastangų. Čia į pagalbą gali ateiti maisto papildai. Svarbu rinktis gerai subalansuotus, pagrįstus moksliniais duomenimis, tinkančius būtent tau. Bet ir juos vartodami turime stengtis kuo daugiau naudingų medžiagų gauti su maistu.

Maisto papildai priskiriami maisto produktų kategorijai, o tai reiškia, kad juose esančios biologiškai aktyvios medžiagos (vitaminai, mineralai ir kt.), turi tik mitybinį arba fiziologinį poveikį. Jie papildo mitybą medžiagomis, kurių dėl nevisaverčio maitinimosi negauname ar gauname mažai, arba kurių mums reikia dėl padidėjusio organizmo poreikio. Maisto papilduose šios medžiagos yra koncentruotos, todėl padeda palaikyti tam tikrų organų, kūno sistemų veiklą.

„Wellman“ maisto papildų linija vyrams sukurta atsižvelgiant į specifinius jų organizmo poreikius priklausomai nuo amžiaus, veiklos, sveikatos būklės, fizinio aktyvumo. Vyrai gali rinktis vieną iš specializuotų produktų, skirtų aktyviai sportuojantiems, planuojantiems šeimą, arba universalius – jokių nusiskundimų neturintiems, tačiau savo sveikata besirūpinantiems stipriosios lyties atstovams.

Šio prekinio ženklo išskirtinumas – beveik kiekvienam gyvenimo atvejui sukurti produktai, skirti tikslinei vartotojų grupei. Vitaminų ir mineralų kiekiai, esantys jų sudėtyje parenkami kruopščiai, kad būtų efektyvūs, bet nekeltų perdozavimo rizikos. Juos gaminanti Didžiosios Britanijos bendrovė „Vitabiotics“ turi 5 dešimtmečių patirtį šioje srityje, yra pelniusi ne vieną prestižinį apdovanojimą už inovacijas. Produktų formulės sukurtos ekspertų, sudėtis paremta išsamiais tyrimais, o gamybos procese taikomi aukščiausi kokybės reikalavimai.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su UAB Entafarma Plius.