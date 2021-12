Kalėdos ant nosies: paaiškino, kaip gauti medicinos pagalbą per šventes

„Pirmiausia, būtina žinoti, kad kiekviena poliklinika ar šeimos medicinos centras turi užtikrinti prie jų prisirašiusiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems pacientams nepertraukiamą šeimos medicinos paslaugų teikimą. Taigi reikiamą medicinos pagalbą žmogus turi gauti visą parą, nepaisant to, kada jos prireikia – įprastą darbo dieną, savaitgalį, po darbo valandų ar per šventes.“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Oksana Burokienė.

Pasak jos, pacientus neretai suklaidina tai, kad ne visos poliklinikos ar šeimos medicinos centrai šeimos medicinos paslaugas nepertraukiamai teikia pačios. Bet net ir tuo atveju jos yra sudariusios sutartis su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Todėl gyventojams labai svarbu iš anksto išsiaiškinti, kur kreiptis pagalbos, kai gydymo įstaiga, prie kurios žmogus yra prisirašęs, nedirba.

Apie tai galima pasiteirauti savo šeimos gydytojo ar registratūros darbuotojų. Taip pat ši informacija privalo būti skelbiama ir gydymo įstaigų skelbimų lentose, jų interneto svetainėse. Visgi, ko gero kiekvienam Lietuvos gyventojui patogiausia sužinoti, kur kreiptis pagalbos po darbo valandų ligonių kasų interneto svetainėje. Čia surinkta ir nuolat atnaujinama informacija apie visos šalies gydymo įstaigas ir jų teikiamas paslaugas.

Į budintį gydytoją pacientams reikėtų kreiptis ūmiai susirgus. Pavyzdžiui, jei kamuoja stiprūs galvos ar pilvo skausmai, karščiuojama, smarkiai pykina, nepavyksta įprastais vaistais sureguliuoti kraujo spaudimo, atsiranda dusulys ir pan. Tačiau visuomet derėtų protingai įsivertinti situaciją, ar žmogui reikalinga pagalba negali palaukti poliklinikos darbo valandų.

Tarkime, išsirašyti kasdienių vaistų ar profilaktiškai pasitikrinti sveikatą galima planine tvarka, iš anksto susiplanavus vizitą pas savo šeimos gydytoją. Tik tokiu būdu bus išvengta ilgų eilių laukiamajame ir budinčio gydytojo paslaugos bus suteiktos operatyviau.

„Vis dar dažni atvejai, kai į ligoninės skubiosios pagalbos skyrių atvyksta pacientai, kuriems užtenka šeimos gydytojo paslaugų. Tuomet priėmime susidaro eilės, nes čia pirmenybė visuomet teikiama tiems žmonėms, kurių būklė yra sunkiausia.

Vykti į ligoninės skubiosios pagalbos skyrių reikia tik tais atvejais, kai žmogui reikalinga būtinoji medicinos pagalba. Pavyzdžiui, patyrus traumą, stipriai susižeidus, ūmiai apsinuodijus, kilus realiai grėsmei žmogaus sveikatai ar gyvybei. Ar pagalba yra būtina, ar ne – sprendimą priima pacientą apžiūrėjęs gydytojas“, – atkreipia dėmesį O. Burokienė.

Be abejo, žmogui prireikus skubios pagalbos nedelsiant reikia kviesti greitąją medicinos pagalbą telefono numeriu 112. Pavyzdžiui, patekus į autoįvykį, patyrus insultą ar infarktą, praradus sąmonę, esant tokiai būklei, kuomet pacientas negali pats vykti į skubiosios pagalbos skyrių ar nebėra tam laiko.

Ligonių kasos primena, kad kiekviena gydymo įstaiga būtinąją medicinos pagalbą privalo suteikti nemokamai visiems Lietuvos gyventojams – tiek apdraustiems PSD, tiek neapsidraudusiems. Be to, ji turi būti suteikta bet kurioje šalies vietovėje, nepaisant to, kur pacientas prisiregistravęs. Pavyzdžiui, nors pacientas prisirašęs ir gydomas Vilniuje, jo viešnagės Klaipėdoje metu, nutikus nelaimei, jis gali kreiptis būtinosios pagalbos tiek į ligoninę, tiek į budinčią polikliniką uostamiestyje.