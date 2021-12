„Iš viso turime 59 laborotoriškai patvirtintus omikron atmainos atvejus“, – pirmadienį portalui lrytas.lt sakė D.Razmuvienė.

Atvejų geografija plati – omikron atmaina nustatyta 8 iš 10 šalies apskričių. Labiausiai „susirūpinimą keliantis“ koronaviruso variantas paplisti spėjo Vilniaus apskrityje.

Susirgusiųjų amžiaus vidurkis – 30 metų. Jauniausias omikron atmaina užsikrėtęs Lietuvos gyventojas, NVSC atstovės žiniomis, vos 8-erių, o vyriausias – 64 metų.

„Daugiau nei 90 proc. susirgusiųjų jautė simptomus. Labai nedidelis procentas, vos 5 atvejai, nejautė ligos simptomų, hospitalizacijų dėl omikron atmainos šiai dienai neturime“, – pasakojo D.Razmuvienė.

Įsibėgėja vietinis plitimas

Įvežtiniai atvejai – tik 46 proc., 10 proc. atvejų susiję su įvežtiniais, t.y. užsikrėtusysis turėjo kontaktą su užsienyje buvusiu asmeniu.

„29 proc. atvejų šaltinis nežinomas. Žmonės tiesiog nenurodo, nežino. Yra jau ir kilusių omikron atmainos protrūkių“, – sakė NVSC atstovė.

Kalbėdama apie įvežtinius omikron atmainos atveju, D.Razmuvienė patikino, kad koronavirusas į Lietuvą atvežamas įvairiomis kryptimis. „Yra ir Europos šalys, ir kiti žemynai. Bet konkrečiai vardinti šalimis nenorėčiau“, – paaiškino epidemiologė.

„Jau turime vidinį plitimą, bet tai nieko netikėto. Žinoma, kad omikron atmaina plinta labai gerai, jos užkrečiamumas didelis, vienas susirgęs gali užkrėsti net 10 kitų žmonių. Be to, viruso plitimo greitis toks, kad per 2-3 paras susirgusiųjų skaičiai padvigubėja“, – paaiškino D.Razmuvienė.

Ji pridėjo, kad šventės koronaviruso omikron atmainos plitimą gali tik palengvinti. „Žinant kalėdinį laikotarpį, kai gausu įvairiausių renginių, o žmonės ne visada laikosi tų reikalavimų, todėl susidarė sąlygos koronavirusui plačiai paplisti“, – įspėjo epidemiologė.

Vien Klaipėdoje – 100 įtariamų atvejų

Apie pirmuosius omikron atmainos atvejus Šiaulių mieste pirmadienį pranešė ir šio miesto meras Artūras Visockas. Sužinojęs apie omikron atmainos plitimą Šiauliuose, jis kreipėsi į miesto gyventojus. Apie tai plačiau sužinoti galite čia.

Klaipėdos universitetinės ligoninės laboratorijoje nustatyta 100 įtariamų omikron atmainos atvejų, praneša LRT radijas.

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas Vinsas Janušonis teigia, kad šie mėginiai jau yra perduoti Nacionalinei laboratorijai.

„Regione yra užimta nepilnai du trečdaliai lovų, reanimacijoje pusė lovų, taip kad kol kas rezervą dar turime. Tačiau turint omenyje, kas darosi ES šalyse, tai, be abejonės, laukia tikrai pakilimas ir turbūt greitas. Mano nuomone, apie sausio pabaigą, turint omenyje ir šventes, ir grįžusius emigrantus, turėtų pradėti augti“, – LRT radijui teigė V. Janušonis.