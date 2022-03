Lietuvoje užfiksuoti dar 5787 COVID-19 atvejai, 6 žmonės mirė

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 5787 koronaviruso atvejai, nuo COVID-19 mirė dar 6 žmonės, penktadienį skelbia Statistikos departamentas.

Praėjusią parą pirmą kartą koronavirusu užsikrėtė 4834, antrą – 927, trečią – šeši žmonės. Pirminiai atvejai sudarė aštuonis iš dešimties registruotų užsikrėtimų.

Ligoninėse šiuo metu gydoma 1363 COVID-19 sergančių pacientų – keliomis dešimtimis mažiau nei prieš parą, 74 iš jų – reanimacijoje.

Nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga Lietuvoje mažiausiai vieną kartą užsikrėtė 956,2 tūkst. gyventojų, nuo jos mirė 8,6 tūkst. žmonių.

14 dienų naujų pirminių susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų siekia 2307,1 atvejo ir yra kiek sumažėjęs, septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis – 49 procentus ir nežymiai išaugo.

Nuo praėjusių metų pabaigos sparčiai augęs naujų susirgimų skaičius po truputį mažėti pradėjo šių metų vasario pradžioje. Tuomet pasiektas naujų atvejų rekordas, kai per parą nustatyta daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu.

Ketvirtadienį 139 gyventojai buvo paskiepyti pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze, 673 gavo sustiprinančiąją. Iš viso per parą paskiepyti 983 žmonės.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,7 proc. gyventojų.

Visi praėjusią parą nuo COVID-19 mirę žmonės buvo vyresni nei 50-ies, jie buvo neskiepyti.

Ar pandemija jau baigėsi?

Esama situacija leidžia tikėtis, kad sunkiausias pandemijos laikas jau praeityje, sako Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorė Aurelija Žvirblienė.

„Įgytas imunitetas sukurs tam tikrą atsparumo foną, kur tas virusas neturėtų būti toks pavojingas, kaip pandemijos pradžioje. Turimas imunitetas nebus nukreiptas prieš galimus naujus koronaviruso variantus, bet jis gerokai turėtų stabdyti jų plitimą“, – „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ šią savaitę kalbėjo profesorė.

Ji akcentavo, kad naujų atmainų atsiradimo tikimybė išlieka, nereikia pamiršti, kad koronavirusas plinta ir tarp gyvūnų.

„Pavyzdžiui, iš audinių gali peršokti naujas virusas žmonėms, mes to nežinome. Bet norėtusi to optimizmo ir tikėjimo <...> su omikron atmaina mes pasiekėme patį piką. Galbūt paradoksalu, kad mes turėjome 12 tūkst. atvejų per dieną ir sakėme, kad atėjo pandemijos pabaiga. Tačiau panašu, kad taip ir yra, visuotinis imunitetas veda į endemiją“, – aiškino A.Žvirblienė.

Atšaukė vakcinas

Vyriausybė trečiadienį nusprendė atšaukti 88,4 tūkst. „Janssen“ vakcinos dozių įsigijimą.

Tokia galimybė atsirado dėl to, nes farmacijos kompanija „Janssen Pharmaceutica NV“ iki praėjusių metų pabaigos nepristatė sutarto kiekio dozių.

„Atsižvelgdami į vakcinavimo tempus ir į vakcinos veiksmingumą, (...) siūlome nebeįsigyti papildomų šios vakcinos dozių ir nesudaryti sutarčių su šia kompanija“, – pasitarime sakė Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Jurgita Grebenkovienė.

Tokį sprendimą kiek anksčiau rekomendavo priimti ir Nepriklausomų ekspertų patariamoji taryba, mat šis preparatas nuo sausio nebenaudojamas pirminiam skiepijimui, nes vienos dozės apsauga nuo omikron atmainos nėra pakankama, o antroji dozė gali būti suleidžiama ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių.

Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, Lietuva iš viso yra užsakiusi 611,6 tūkst. „Janssen“ vakcinos dozių.