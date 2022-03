Savaitgalį – vėl sumažėję COVID-19 skaičiai: dar 2552 užsikrėtimai ir 6 mirtys

Praėjusią parą nustatyti 2169 pirminiai COVID-19 atvejai, taip pat 379 antriniai užsikrėtimai ir 4 tretiniai užsikrėtimo atvejai – iš viso 2552 nauji COVID-19 užsikrėtimai, mirė 6 žmonės, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Ligoninėse šiuo metu gydoma 1449 COVID-19 sergančių pacientų, maždaug pusšimčiu daugiau nei prieš parą, 68 iš jų – reanimacijoje.

Nuo pandemijos pradžios šia infekcine liga Lietuvoje mažiausiai vieną kartą užsikrėtė 964 tūkst. gyventojų, nuo jos mirė per 8,6 tūkst. žmonių.

14 dienų naujų pirminių susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų siekia 2202,5 atvejo, septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis – 49,3 procentus.

Nuo praėjusių metų pabaigos sparčiai augęs naujų susirgimų skaičius po truputį mažėti pradėjo šių metų vasario pradžioje. Tuomet pasiektas naujų atvejų rekordas, kai per parą nustatyta daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu.

Sekmadienį devyni žmonės buvo paskiepyti pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze, 79 gavo sustiprinančiąją. Iš viso per parą paskiepyti 96 žmonės.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,7 proc. gyventojų.

Visi praėjusią parą nuo COVID-19 mirę žmonės buvo vyresni nei 70-ies, pilnai paskiepyti – du iš jų.

Koronavirusas pavasarį pasitrauks?

Profesorė Aurelija Žvirblienė prognozuoja, kad COVID-19 fronte pavasario ir vasaros mėnesiai turėtų būti ramūs, nes itin didelė Lietuvos gyventojų dalis įgijo imunitetą prieš COVID-19 infekciją, kas persirgę, kas pasiskiepiję, o kas buvo imunizuotas ir abiem būdais. Tuo metu, ar koronavirusas grįš rudenį A.Žvirblienė tikino, negalinti prognozuoti.

Tačiau esama situacija leidžia tikėtis, kad sunkiausias pandemijos laikas jau praeityje.

„Įgytas imunitetas sukurs tam tikrą atsparumo foną, kur tas virusas neturėtų būti toks pavojingas, kaip pandemijos pradžioje. Turimas imunitetas nebus nukreiptas prieš galimus naujus koronaviruso variantus, bet jis gerokai turėtų stabdyti jų plitimą“, – paaiškino profesorė. Ji akcentavo, kad naujų atmainų atsiradimo tikimybė išlieka, nereikia pamiršti, kad koronavirusas plinta ir tarp gyvūnų.

„Pavyzdžiui, iš audinių gali peršokti naujas virusas žmonėms, mes to nežinome. Bet norėtusi to optimizmo ir tikėjimo <...> su omikron atmaina mes pasiekėme patį piką. Galbūt paradoksalu, kad mes turėjome 12 tūkst. atvejų per dieną ir sakėme, kad atėjo pandemijos pabaiga. Tačiau panašu, kad taip ir yra, visuotinis imunitetas veda į endemiją“, – aiškino A.Žvirblienė.

Ji patikino mananti, kad COVID-19 pandemijos pabaiga galėsime vadinti šiuos metus.