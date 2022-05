Praėjusią parą – 181 užsikrėtimas COVID-19, mirė 6 žmonės

Praėjusią parą nustatyti 181 naujas COVID-19 atvejis, 6 žmonės mirė, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Praėjusią parą pirmą kartą koronavirusu susirgo 105, antrą – 74, trečią – 2 žmonės.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 426 COVID-19 sergantys pacientai – maždaug tiek pat, kiek ir prieš dvi paras, 34 iš jų – reanimacijoje.

14 dienų naujų pirminių susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų nuosekliai mažėja ir siekia 311,8 atvejo, septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis siekia 13,4 procento.

Nuo praėjusių metų pabaigos sparčiai augęs naujų susirgimų skaičius po truputį mažėti pradėjo šių metų vasario pradžioje. Tuomet pasiektas naujų atvejų rekordas, kai per parą nustatyta daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,8 proc. gyventojų.

Pastarąją parą trys mirusieji buvo vyresni nei 90 metų, du priklausė 70-79 metų grupei, vienas buvo tarp 50-59 metų, du iš mirusiųjų buvo paskiepyti.

Atšaukta ekstremalioji padėtis

Sekmadienį Lietuvoje baigus galioti beveik dvejus metus trukusiai ekstremaliajai situacijai, atšaukiami beveik visi iki šiol galioję ribojimai.

Nuo šiol visose viešose vietose kaukes dėvėti tik rekomenduojama. Išimtis taikoma ligoninėms, slaugos įstaigoms, kur lankytojams jos išlieka būtinos.

Taip pat nuo gegužės 1-osios laisvėja ir pacientų lankymas, tačiau detalesnes tvarkas ir toliau nustatys gydymo įstaigų vadovai. Svarbūs pakeitimai laukia gydymo įstaigų pacientų – prieš hospitalizaciją į gydymo įstaigą žmonėms nebereikės atlikti COVID-19 tyrimo, tačiau esant reikalui galės juos skirti.

Be kita ko, pasibaigus ekstremaliajai situacijai šalies gyventojai ir toliau turės daugiau laiko užsiregistruoti konsultacijai pas gydytojus specialistus. Iš savo šeimos gydytojų gavę siuntimą, užsiregistruoti konsultacijai žmonės galės ne per 30 dienų, kaip buvo iki ekstremaliosios situacijos, bet per 60 dienų.

Nebelieka mobiliųjų punktų

Nuo sekmadienio koronaviruso diagnostika perkeliama iš mobiliųjų punktų į poliklinikas, naudojant profesionalius greituosius antigeno testus. Tai reiškia, kad simptomus pajutę žmonės turės kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Atsisakant mobiliųjų punktų, karštoji koronaviruso linija 1808 taip pat sumažins savo paslaugų spektrą – neberegistruos koronaviruso tyrimui, skiepui. Dar vienas pakeitimas palies sergančiuosius koronavirusu – privaloma izoliacija jiems nebebus taikoma. Žmogus bus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu.

Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas. Izoliuotis, kaip ir dabar, neturės nei keliautojai, nei sąlytį turėję asmenys. Keliautojams, atvykstantiems į Lietuvą nebebus taikomi jokie su COVID-19 valdymu susiję reikalavimai: nebereikės prieš kelionę atlikti testo, net jei asmuo nėra persirgęs ar vakcinuotas, ar pildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketos.

Atsisakoma mokinių testavimo

Ugdymo įstaigose atsisakoma periodinio testavimo savikontrolės testais, paviršių tyrimų.

Vis dėlto, visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, bus aprūpinti savikontrolės testais, kuriuos galės atlikti individualiai. Testuojami dėl koronaviruso galės tik tėvų sutikimą turintys vaikai. Mokyklos taip pat galės nuspręsti testuoti ir sąlytį turėjusius vaikus, tačiau tam taip pat reikės tėvų sutikimo.