Mokslininkai nustatė dar vieną krūties vėžio rizikos veiksnį

Mokslininkai jau seniai žinojo, kad moterys, kurių krūties audiniai yra tankesni, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Tačiau, remiantis praėjusią savaitę žurnale „JAMA Oncology“ paskelbtu tyrimu, krūtų tankio kitimo greitis laikui bėgant gali parodyti vėžio susidarymo toje krūtyje riziką.

„Žinome, kad invazinis krūties vėžys retai diagnozuojamas abiejose krūtyse vienu metu, todėl nenuostabu, kad krūties audinių tankio mažėjimas, dėl kurio galiausiai išsivysto krūties vėžys, yra daug lėtesnis, palyginti su natūraliu tankio mažėjimu senstant“, – elektroniniame laiške rašė Shu Jiang, Vašingtono universiteto medicinos mokyklos Sent Luise chirurgijos docentė ir naujojo tyrimo autorė.

Krūties tankis yra pluoštinių ir liaukinių audinių kiekis, palyginti su riebalinio audinio kiekiu krūtyse. Krūtų tankis gali būti nustatomas atlikus mamografiją.

„Kadangi mamografija moterims yra atliekama kasmet arba kas dvejus metus, įmanoma surinti duomenis apie moters krūtų tankio pokytį, – tikino S. Jiang. – Turėtume visapusiškai išnaudoti šią informaciją, kad galėtume geriau įvertinti riziką ir vadovautis labiau individualizuotais stebėjimo ir prevencijos metodais.“

Krūties audinių tankio įvertinimas

Tyrėjai iš Vašingtono universiteto medicinos mokyklos Sent Luise ir Brigamo bei Moterų ligoninės Bostone analizavo per 10 metų iš 947 moterų, gyvenančių Sent Luise ir kurioms reguliariai buvo atliekama mamograma, surinktus medicininius duomenis. Mamograma yra krūties rentgeno nuotrauka, kurią gydytojai naudoja ieškodami ankstyvų krūties vėžio požymių.

Moterys, dalyvavusios tyrime, į jį buvo pakviestos nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn., o mamogramos joms buvo atliekamos iki 2020 m. spalio mėn. Vidutinis dalyvių amžius buvo maždaug 57-eri metai.

Iš visų tyrimo dalyvių, 289 moterims buvo diagnozuotas krūties vėžys. Mokslininkai nustatė, kad moterys, kurių krūtų audinių tankis tyrimo pradžioje buvo didesnis, turėjo didesnę riziką susirgti krūties vėžiu, palyginti su dalyvėmis, kurių krūtų tankis buvo mažesnis.

Tyrėjai taip pat nustatė, kad per 10 metų visų moterų krūtų tankis smarkiai sumažėjo, neatsižvelgiant į tai, ar vėliau jos susirgo krūties vėžiu, ar ne. Tačiau krūtų tankis laikui bėgant mažėjo žymiai lėčiau tose krūtyse, kuriose vėliau išsivystė vėžys.

„Šis tyrimas parodė, kad krūtų tankio pokyčių įvertinimas iš skaitmeninių mamogramų gali tapti papildoma priemone krūties vėžio rizikai ir vėlesnėms rizikos mažinimo strategijoms įvertinti“, – rašė mokslininkai.

Padidėjęs krūtinės audinių tankis yra ne tik krūties vėžio rizikos veiksnys, bet jis taip pat gali apsunkinti mamogramų įvertinimą.

„Kyla du iššūkiai. Pirma, dėl didelio krūtų tankio gali būti sunkiau visapusiškai „apžiūrėti“ krūtį mamogramoje – atrodo, lyg žiūrėtum pro matinį stiklą. Dėl to gali būti sunkiau aptikti krūties vėžį, – teigė daktaras Halas Bursteinas, klinikinis tyrėjas „Dana-Farber“ vėžio instituto Krūtų onkologijos centre, kuris naujame tyrime nedalyvavo. – Antra, dažnai manoma, kad krūtų tankis atspindi estrogeno poveikį arba estrogenų kiekį moters organizme, ir kuo didesnis estrogenų poveikis, tuo didesnė krūties vėžio atsiradimo rizika.“

Kovo mėnesį Jungtinių Amerikos Valstijų maisto ir vaistų administracija paskelbė mamogramų taisyklių atnaujinimus, pagal kuriuos mamogramas atliekančios įstaigos turi pranešti pacientėms apie jų krūtų tankį.

„Didesnis krūties tankis gali sumažinti mamogramos efektyvumą, todėl tankiame krūties audinyje gali būti sunkiau aptikti krūties vėžį“, – aiškino S. Jiang.

„Net atmetus jo nustatymo klausimą, krūtų tankis yra nepriklausomas krūties vėžio rizikos veiksnys. Nors yra daug duomenų, rodančių, kad tankus krūties audinys yra rizikos veiksnys, to priežastis nėra aiški, – pasakojo mokslininkė. – Gali būti, kad tankių audinių ir vėžio vystymasis yra susiję su tais pačiais biologiniais procesais arba hormonų įtaka.“

Kaip sumažinti krūties vėžio riziką

Naujojo tyrimo išvados rodo, kad krūtų tankis gali parodyti susirgimo vėžiu tikimybę, tačiau moterys turėtų žinoti ir kitus rizikos veiksnius, sakė tyrime nedalyvavusi daktarė Maxine Jochelson, Niujorko „Memorial Sloan Kettering“ vėžio centro krūtų tyrimų tarnybos vadovė.

„Tam tikru mastu yra logiška, kad kuo ilgiau jūsų krūtis išliks tanki, tuo didesnė tikimybė, jog joje išsivystys vėžys. Taigi, iš esmės, tai patvirtina duomenis, kad didesnis krūtų tankis kelia pavojų“, – aiškino M. Jochelson pridurdama, kad moterys su tankesniais krūties audiniais turėtų paprašyti papildomų vaizdų, kai joms atliekama mamograma.

Tačiau kiti veiksniai, galintys padidinti krūties vėžio riziką, yra vėžio istorija šeimoje, nesaikingas alkoholio vartojimas, didelės rizikos pažeidimo biopsija iš krūties arba tam tikra genetinė mutacija.

M. Jochelson tikino, kad moterys turėtų žinoti, jog: „Audinių tankis gali neturėti tiek įtakos rizikai, jei jos turi krūties vėžio BRCA 1 arba 2 mutaciją – jų rizika jau yra tokia didelė, kad didesnis tankumas jos gali ir nebepadidinti.“

Kai kurie būdai sumažinti krūties vėžio riziką yra sveiko svorio išlaikymas, fizinis aktyvumas, saikingas alkoholio vartojimas arba jo atsisakymas, o kai kuriems žmonėms – vaistų, pavyzdžiui, tamoksifeno, vartojimas ir, jei įmanoma, vaikų žindymas.

„Didesnis krūtų tankis yra nedidelis rizikos veiksnys. JAV vidutiniškas viena iš aštuonių moterų per savo gyvenimą gali susirgti krūties vėžiu. Moterys su tankesnėmis krūtimis turi šiek tiek didesnę riziką – maždaug viena iš šešių arba viena iš septynių. Taigi rizika padidėja nuo 12 proc. iki 15 proc. Tai reiškia, kad dauguma moterų, turinčių tankias krūtis, nesusirgs krūties vėžiu“, – ramino H. Bursteinas.

„Kartais radiologai rekomenduos atlikti papildomą krūtų tyrimą moterims, kurių krūties audinys yra tankus“, – pridūrė jis.

„The US Preventive Services Task Force“ – nepriklausomų medicinos ekspertų grupė, kurios rekomendacijos padeda gydytojams priimti sprendimus – rekomenduoja moterims nuo 50 metų amžiaus tikrintis kas dvejus metus. Ekspertų grupė teigia, kad moterys turėtų pačios nuspręsti, ar jos nori pradėti tikrintis anksčiau, pavyzdžiui nuo 40-ies. Daugelis medicinos grupių, įskaitant Amerikos vėžio draugiją ir „Mayo clinic“, pabrėžia, kad moterys turi galimybę pradėti tikrintis kasmet nuo 40-ies metų.

„Krūtų tankis yra didžiausias kai moteris yra jauna. Moterims, kurioms artėja menopauzė, jis linkęs mažėti. Tačiau krūties vėžio rizika su amžiumi didėja. Taigi šie du dalykai šiek tiek prieštarauja vienas kitam“, – sakė daktarė Freya Schnabel Niujorko universiteto „Langone Perlmutter“ vėžio centro krūtų chirurgijos direktorė ir Niujorko universiteto „Grossman“ medicinos mokyklos chirurgijos profesorė, kuri naujame tyrime nedalyvavo.

„Taigi, jei esate 40-ies metų moteris ir jūsų krūtys yra tankios, turėtumėte susimąstyti, – sakė ji. – Šiuo metu labai, labai praktiška ir pragmatiška žinutė yra ta, kad jei turite tankias krūtis, nepaisant jūsų amžiaus, net jeigu esate po menopauzės (galbūt net ypač, jei esate po menopauzės), tačiau jūsų krūtų tankumas nemažėja kaip pas kitas moteris, jūs turėtumėte tirtis ne tik atliekant mamogramą, bet ir panaudojant papildomas diagnostikos priemones, tokias kaip ultragarsą ar net magnetinio rezonanso tomografiją. Ypatingai jei yra kitų rizikos veiksnių.“

Parengta pagal CNN inf.