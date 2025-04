NKC per metus išdalino 3,8 tūkst. geležies papildų pakuočių – pusė donorų sugrįžo

Iniciatyvos dalinti maisto papildus su geležimi bei vitaminu C šalies gyventojams prieš metus ėmęsis Nacionalinis kraujo centras (NKC) skaičiuoja su kaupu pasiteisinusius rezultatus. Per metus Lietuvoje iš viso buvo išdalinta daugiau nei 3800 papildų pakuočių norintiems dovanoti kraują, bet negalintiems to padaryti dėl per žemo hemoglobino ar feritino kiekio.