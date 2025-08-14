Vilniuje – medicinos stebuklas: gydytojai pailgino koją 6 centimetrais

„Į kaulo vidų įdedamas specialus implantas – vinis, kuri ilginama elektromagnetiniu principu. Tai inovatyvus sprendimas, kai pažeista kaulo vieta pati nebeauga, todėl reikia dirbtinai suformuoti lūžį, kontroliuojant didinti atstumą tarp kaulo galų, kol susiformuoja naujas kaulinis audinys“, – sako Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro gydytojas ortopedas traumatologas Rimantas Zagorskis.
Paciento istorija: skaudi nelaimė
14 metų Marius (vardas pakeistas, aut. past.) mėgsta leisti laiką su draugais, paspardyti futbolo kamuolį. Tai įprasti užsiėmimai tokio amžiaus jaunuoliui. Tačiau Mariaus istorija – neeilinė: jis – pirmas vaikas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kuriam atlikta šlaunikaulio ilginimo operacija magnetine vinimi, rašoma Santaros klinikų pranešime žiniasklaidai.
Jaunuolio tėtis pasakoja, jog prieš 7 metus įvyko nelaimė, pakeitusi visų jų gyvenimą – Marius žaidė kieme ir netikėtai pakliuvo po sodo traktoriumi. Trauma buvo sunki – sužalota koja, sutraiškyti minkštieji audiniai, pažeisti nervai: „Pats esu paramedikas, todėl puikiai supratau situacijos rimtumą. Pirmosios mintys buvo ne apie smulkius lūžius – sužalojimai grėsė amputacija, – prisimena jaunuolio tėtis. – Žinoma, svarbiausia buvo, kad vaikas išgyveno. Ir kai po operacijos medikai pasakė, kad pavyko išsaugoti koją – tai buvo tarsi šviesa tunelio gale.“
Koją pavyko išgelbėti, tačiau paaiškėjo, kad dėl sunkios traumos gydyti teks ilgai – laukė kitos operacijos, reabilitacija. „Tą akimirką supratau – mūsų gyvenimas pasikeitė visam laikui. Abu su žmona laikėmės kartu, žmona emocionalesnė, aš bandžiau viską vertinti realistiškai, – pasakoja berniuko tėtis. – Atsigavę po pirmos operacijos, ėmėme ieškoti informacijos, kokios galimybės padėti vaikui, kad jo kojos būtų kuo lygesnės.“
Tėvai ieškojo informacijos užsienio literatūroje, kaip gydoma kitose šalyse, konsultavosi su ne vienu gydytoju Lietuvoje: „Galiausiai vienas kolega rekomendavo gydytoją Zagorskį – pasakė „važiuokit pas jį, jis domisi naujovėmis, ieško pažangiausių sprendimų.“ Taip sūnus pateko į šio gydytojo rankas, kuris pamatęs sūnaus koją, iš karto pasakė – galima taikyti modernų šlaunikaulio ilginimo būdą su magnetiniu vinimi.“
Tėtis pasakoja, kad prieš operaciją visų lūkesčiai buvo skirtingi: „Aš, kaip suaugęs žmogus ir paramedikas, supratau – procesas ilgas. Tikėjausi, kad po operacijos Marius galės bent iš dalies remtis į koją, kad stiprės raumenys, atsistatys laikysena. Marius gi – vaikas. Jis įsivaizdavo, kad po operacijos iškart atsistos ir lakstys. Kai paaiškėjo, kad tą koją galima apkrauti tik 30 procentų, buvo šiokio tokio nusivylimo. Bet laikui bėgant, su kantrybe ir darbu, pasiekėme kur kas daugiau“, – sako jaunuolio tėtis.
Prognozė: kojų ilgio skirtumas bus apie 12 centimetrų
Sunkios traumos metu buvo pažeistos kaulo augimo linijos. Dėl šio pažeidimo viena koja nustojo augti, o kita – nepažeista – toliau augo įprastai, todėl ilgainiui susidarė reikšmingas kojų ilgio skirtumas.
„Dėl pažeistos augimo linijos distalinėje šlaunikaulio ir proksimalinėje blauzdikaulio dalyse kojos augimas sustojo. Tuo metu, kai sprendėme dėl operacijos, skirtumas jau siekė 7 cm, o numatomas augimo pabaigoje buvo net 12 cm“, – paaiškina operaciją atlikęs ortopedas traumatologas Rimantas Zagorskis.
Kaip vyko operacija?
Pirmiausia specialiais grąžtais buvo išvalytas šlaunikaulio kanalas, kad būtų galima į jį įstatyti reikiamo dydžio implantą: „Vinys yra įvairių dydžių, todėl kanalą reikia paruošti labai tiksliai pagal pasirinktą implantą“, – aiškina gydytojas.
Tuomet atlikta osteotomija – kaulas perpjautas per suplanuotą vietą, suformuojant dirbtinį lūžį. Į vidų įdėta ir fiksuota magnetinė vinis. Po oda implantuojamas specialus daviklis, per kurį siunčiami impulsai kaului ilginti.
„Vienas iš didesnių techninių iššūkių buvo būtent daviklis, nes po oda, ypač esant patinimui, jį kartais sudėtinga užčiuopti. Po operacijos žymėjome ant odos jo vietą markeriu, vėliau pacientas pats tiksliai žinojo, kur jis yra, ir galėjo procedūrą atlikti savarankiškai“, – dalinasi patirtimi gydytojas.
Kaip vyksta kaulo ilginimas?
Pirmą savaitę po operacijos pacientas buvo ligoninėje, čia jam buvo parodyta, kaip naudotis specialiu prietaisu, vėliau kaulo ilginimas vyko ne ligoninėje, o paciento namuose. Kas savaitę pacientas lankėsi konsultacijoms. „Anksčiau tokioms procedūroms naudodavome išorinės fiksacijos aparatus, bet jie sukeldavo daug komplikacijų, buvo skausmingi ir nepatogūs pacientui. Šiuo atveju viskas vyko patogiai, kontroliuojamai, o ilginimas – visiškai neskausmingas“, – pabrėžia ortopedas traumatologas R. Zagorskis.
Per parą koja buvo ilginama apie 1 mm – tris kartus per dieną po 0,33 mm. „Šis tempimas turi būti labai tikslus – jeigu ilginama per greitai, kaulas nespėja tinkamai gyti. Todėl viskas vyksta pagal griežtą planą ir periodiškai kontroliuojant gydytojui“, – priduria jis.
Kaip pacientui sekasi dabar?
Koja pailgėjusi 6 cm – tiek, kiek ir buvo suplanuota. Tai maksimalus ilginimo dydis, leidžiamas naudojant šią magnetinę vinį. „Šiuo metu vyksta svarbus gijimo laikotarpis – naujai susiformavęs kaulas auga ir tvirtėja. Pacientas jau vaikšto be ramentų. Artimiausiu metu planuojame pašalinti implantą, o vėliau bus sprendžiama dėl blauzdikaulio ilginimo. Tai taip pat sudėtinga procedūra, bet daugeliu atveju ji atliekama išorinės fiksacijos aparatais“, – sako gydytojas.
Pasak gydytojo, nors šlaunikaulio ilginimas su magnetine vinimi – modernus ir komfortiškas sprendimas, kaulo ilginimo chirurgija visada išlieka sudėtinga. „Tai nėra rutininės procedūros – jos sudėtingos operacijos ir planuojamos individualiai, reikalaujančios didelio chirurgo patyrimo ir nuolatinės paciento būklės kontrolės“, – apibendrina gydytojas ortopedas traumatologas R. Zagorskis.
Naujoviška technologija pritaikyta pirmą kartą Baltijos šalyse
Tai – pirmasis atvejis Baltijos šalyse, kai šlaunikaulio ilginimui panaudotas intramedulinis elektromagnetinis implantas. Iki šiol tokio tipo technologija regione nebuvo taikyta, todėl šis atvejis žymi svarbų žingsnį šiuolaikinės ortopedijos srityje.
„Kad galėtume šią unikalią procedūrą atlikti, reikėjo sutvarkyti itin daug dokumentacijos, gauti leidimus ir užtikrinti galimybę įsigyti specialų operacijos rinkinį. Čia labai padėjo Valstybinė ligonių kasa (VLK), kuri skyrė lėšų rinkiniui įsigyti. Jo kaštai – dideli, tad be šio finansavimo tokios operacijos atlikti nebūtume galėję. Taip pat didelį indėlį įdėjo ir mūsų įstaigos viešųjų pirkimų skyrius, kuris užtikrino visus reikalingus pirkimus ir procedūras“, – pabrėžia ortopedas traumatologas R. Zagorskis.
Mariaus tėtis pasakoja, kad kai tik sūnui gydytojas leido stotis – šis iškart išbėgo į kiemą žaisti futbolo: „Paskui skundėsi, kad koja nestipri, maudžia čiurną. Žinot, jaunimas, nepagalvojo, kad tiek laiko koja buvusi be darbo, kad nusilpo raumenys. Bet gal greičiau viskas atsistatys, kai norės neatsilikti nuo draugų“, – sako tėtis.