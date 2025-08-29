Lietuvos ligoninėje atvykėlė iš Airijos neteko amo: viską filmavo ir sunkiai rinko žodžius

Stebino ramybė ir švara
Socialiniame tinkle „TikTok“ slapyvardžiu „aislingunfiltered“ žinoma nuomonės formuotoja daug dėmesio skyrė viešnagei Lietuvoje. Su lietuviu šeimą sukūrusi moteris mūsų šalyje praleido savaitę. Interneto platybėse nugulė jos įspūdžiai iš įvairių Lietuvos kampelių. Deja, būta ne tik turistinių patirčių – sunegalavus dukrai teko apsilankyti ligoninėje.
„Mes – Lietuvos ligoninėje. Čia taip tylu. Kur visi žmonės?“, – filmuodama apytuštes patalpas klausė atvykėlė iš Airijos.
Pasak jos, tokia aplinka gydymo įstaigoje – tikra palaima. Panašu, šeima ligoninėje lankėsi savaitgalį, o tai bent iš dalies paaiškina, kodėl gydymo įstaigoje buvo stebėtinai ramu.
„Kodėl Lietuvoje ligoninėje nieko nėra, o Airijoje – koks 10 000 vaikų? Iš kur toks skirtumas?“, – su nuostaba klausė airė.
Moterį taip pat stebino ir švara.
„Nė dėmelės“, – pareiškė influencerė, filmavusi ligoninės patalpas. Ji pridūrė, kad net sunku rasti tinkamą žodį nepriekaištingai tvarkai.
„Pažiūrėkite, kaip čia švaru. Neįtikėtina! 5 žvaigždutės už švarą“, – sakė turistė.
Kraujas iš piršto
Moteris lietuviškoje ligoninėje lankėsi su 2 dukrytėmis. Ją ypač maloniai nustebino, kad gydytojai kraują tyrimui ėmė iš mergaitės pirštuko. Pasak turistės, Airijoje kraujas visada imamas iš venos, o tai ženkliai skausmingiau.
„Aš negaliu patikėti, – sakė airė. – Tai buvo daug geriau nei adata į ranką.“
Paskutiniame vaizdo įraše apie apsilankymą Marijampolės ligoninėje ji pasakojo, kad greitai gavo išsamius kraujo tyrimo rezultatus. Medikai paaiškino, jog kilo nežymi infekcija ir vaikui reikia apsilankyti pas dantistą.
„Dėl to jai skaudėjo pilvą, iš burnos sklido prastas kvapas“, – sakė moteris.
Jos vaizdo įrašai „TikTok“ platformoje sulaukė ir nemažo lietuvių dėmesio. Šie suskubo paaiškinti, kad kraujas iš piršto imamas ne visada. Jeigu reikia išsamesnių tyrimų, reikalingas veninis kraujas.
Airiai važiuoja gydytis į Lietuvą
Komentaruose nemažai lietuvių pritarė, kad sveikatos priežiūra mūsų šalyje daug geresnė nei Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje.
Tiesa, buvo ir tokių, kurie bandė atvykėlei išaiškinti, kad tuščia ligoninė nėra gero lietuvių gyvenimo atspindys.
„Reikia laukti eilėje 5 mėnesius, kol tave priims. Nebent sumokėsi... Todėl čia taip tylu. O jie sako, kad sveikatos priežiūra yra nemokama... Tai pasityčiojimas. Visiems gydytojams čia rūpi tik pinigai“, – rašė viena lietuvė.
„Bet aš galiu susimokėti už paslaugą“, – atsakė įrašo autorė ir pridūrė, kad Airijoje tokių medicinos paslaugų negausi net už pinigus.
Komentaruose jai pritarė ir daugiau airių, kurie gyrė lietuvišką mediciną.
„Iš daugybės lietuvių girdėjau, kad jie skrido gydytis į Lietuvą, užuot amžinybę laukę to paties gydymo Airijoje!“, – rašė vienas komentatorius.
„Aš jau du kartus skridau į Lietuvą gydytis. Kitąmet ketinu vykti trečią kartą. Padėtis Airijoje, palyginus su Lietuva, yra šokiruojanti!“, – pritarė kitas.
Viena airė pasidomėjo, ar influencerei reikėjo mokėti už dukros tyrimus Lietuvoje. Ši atsakė, kad apsilankymas kainavo 65 eurus, bet svarstė, ar su Europos sveikatos draudimo kortele nebūtų apskritai išvengusi išlaidų.
„Ar ligoninėje būtina kalbėti lietuviškai?“ – domėjosi kita airė.