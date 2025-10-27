Ligoninėse – kraujo trūkumas: prašo gyventojų pagalbos

Centro teigimu, gydymo įstaigose labiausiai trūksta O+, 0-, A+ ir A– grupių kraujo.
Šeimas, kurios moksleivių atostogų metu planuoja keliones ar poilsį, NKC kviečia dar prieš išvykstant apsilankyti artimiausiame kraujo donorystės padalinyje. Taip pat, esant galimybei, tai padaryti ir iškart po atostogų.
Kaip teigia NKC direktorius Daumantas Gutauskas, mažėjantis donorų aktyvumas – kone kiekvienų moksleivių atostogų tendencija. Tuo tarpu gydymo įstaigoms kraujo atsargų reikia kasdien, nepriklausomai nuo metų laiko, mėnesio ar savaitės dienos, nes pacientai negali laukti.
„Pirmiausia noriu padėkoti visiems tiems, kurie, užsiimdami savo kasdienėmis veiklomis, nepamiršta kraujo donorystės svarbos ir atvyksta paaukoti kraujo. Kiekvieno donoro paaukotas kraujas yra be galo svarbus pildant kraujo atsargas ir gelbstint gyvybes pacientams gydymo įstaigose. O visiems tiems, kurie kartu su vaikais ruošiasi išvykti ilsėtis, norime priminti, kad pacientams ligoninėse kraujo reikia kasdien, nepriklausomai nuo atostogų ar švenčių“, – teigia D. Gutauskas.
Kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis.
NKC pažymi, kad duodant kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga.