Siaubingą avariją išgyvenusios mergaitės tėvai kreipėsi į Klaipėdos vaikų ligoninę: „Tuo metu mūsų pasaulis sustojo“

Žinutėje – padėkos žodžiai medikams ir ligoninės darbuotojams, kurie buvo šalia Kamilės po sunkios avarijos.
Mergaitės tėvai rašo: „Tuo metu mūsų pasaulis sustojo… tačiau Jūsų dėka jis vėl pradėjo suktis. Iš visos širdies dėkojame Reanimacijos skyriaus vadovui Linui Mikeliui ir visam kolektyvui – už profesionalumą, atsidavimą ir žmogiškumą, už kiekvieną rūpestingą akimirką. Nuoširdi padėka chirurgijos skyriui ir gydytojai Rūtai Užkuraitei – už šiltą rūpestį ir nuoširdų bendravimą.“
Jie taip pat nuoširdžiai dėkoja ir traumatologijos skyriaus vadovui Džeraldui Kaziui Sivickiui ir visam kolektyvui – už kantrybę, atidumą ir širdį.
„Gydytojas Džeraldas – ypatingai rūpestingas, supratingas ir atsidavęs žmogus. Dėkojame Jums visiems už gyvybę, už šviesą, už viltį ir už gerumą, kuris lieka mūsų širdyse amžinai“, – gerų žodžių medikams negaili Kamilės tėvai.
Primename, kad spalio 11 d. Šilutės r., kelyje Kaunas – Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters (gim. 1965 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters (gim. 1982 m.) ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro (gim. 1968 m.).
Per avariją žuvo abi automobilius vairavusios moterys. Našlaičiais liko keturi vaikai.
Po tragiškos avarijos Šilutės rajone, aštuoni vaikai atsidūrė ligoninėje, keturi iš nukentėjusiųju buvo gydomi reanimacijoje. Šaulių sąjunga skelbė, kad per avariją žuvo vieno Klaipėdos apskrities rinktinės jaunojo šaulio mama.