Prasidedant kelionių sezonui – svarbus priminimas kraujo donorams

Nepriklausomai nuo kelionės laiko (visus metus) atidėjimas aktualu asmenims, keliavusiems į maliarijos endeminių zonų tropinius ar padidintos infekcijų rizikos regionus – Afrikos, Pietų Amerikos ar Azijos šalis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tai apima lietuvių pamėgtas egzotines kryptis, tokias kaip Tailandas, Balis, Zanzibaras, Vietnamas, Dominikos Respublika ar Egipto regionai, kuriuose neretai gali būti fiksuojami maliarijos, dengės karštligės, Zikos, Vakarų Nilo viruso ar kitų vabzdžių platinamų infekcinių ligų atvejai. Po tokių kelionių donorystė atidedama nuo 3 iki 6 mėnesių po sugrįžimo.
Tačiau lygiai taip pat riziką gali kelti ne tik vabzdžių, bet ir graužikų ar kitų gyvūnų platinamos oro lašeliniu būdu plintančios infekcijos. Būtent tarp jų – ir pastaruoju metu daug dėmesio sulaukusi hantavirusinė infekcija.
„Sveikatos kodas“. Natūralūs imuniteto stiprinimo būdai
Donorystė gali būti ribojama ir po kelionių į kai kurias Europos Sąjungos ar Šengeno erdvės šalis, jei donoras keliavo šiltuoju metų sezonu (nuo gegužės 1 d. iki lapkričio 30 d.). Tokiu atveju donorystė atidedama 28 d. po sugrįžimo.
NKC direktorius Daumantas Gutauskas atkreipia dėmesį į tai, kad dalis infekcijų po kelionių kurį laiką gali nepasireikšti jokiais simptomais, todėl tam tikrais atvejais donorystė laikinai atidedama net ir gerai besijaučiantiems žmonėms.
Susiję straipsniai
Jis primena, kad geriausia praktika yra po kiekvienos kelionės pasikonsultuoti su specialistais, ar tam tikra šalis nėra endeminėje zonoje. Jeigu būta šalyje kuri yra, pavyzdžiui, hantavirusinės ar kitos infekcijos edminėje zonoje, ir grįžus jaučiami specifiniai ar nespecifiniai infekcijai būdingi simptomai, labai svarbu skubiai kreiptis pagalbos į medikus ir laikinai susilaikyti nuo donacijos.
„Nuoširdžiai dėkojame visiems šalies gyventojams, kurie reguliariai atvyksta paaukoti kraujo. Raginame ir toliau išlikti aktyviais kraujo donorystėje bei skatinti tai daryti kitus. Na, o prieš prasidedant vasarai ir artėjant kelionių sezonui kviečiame gyventojus būti aktyviais ne tik donorystėje, bet ir konsultuojantis su specialistais, dirbančiais kraujo donorystės centruose.
Būtent jie kiekvienu atveju individualiai įvertina kiekvieno donoro situaciją ir pateikia rekomendacijas. Donorams itin svarbu prieš donorystę informuoti apie neseniai vykusias keliones, sveikatos būklę bei persirgtas ligas“, – sako D. Gutauskas.
Pasak NKC direktoriaus, donorai ne visada įvertina net ir trumpų kelionių svarbą. Nors reikšmės gali turėti ne tik tolimesnės egzotinės kryptys, bet ir konkretūs regionai ar infekcinių ligų protrūkiai tam tikrose šalyse. Dėl šios priežasties, pasak jo, prieš donorystę rekomenduojama informuoti ne tik apie egzotines, bet ir apie absoliučiai visas neseniai vykusias keliones.
NKC primena, jog kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis. Tiesa, gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai atliktų operacijų.
Be to, svarbu nepamiršti, kad duodant kraujo būtina būti sveikam – kraujo donorais negali būti žmonės, sergantys ar sirgę onkologinėmis ligomis, hepatitu B ar C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kitomis sunkiomis lėtinėmis ar pasikartojančiomis kraujotakos ar imuninės sistemos ligomis.
kraujo donorystėDaumantas GutauskasNacionalinis kraujo centras
Rodyti daugiau žymių