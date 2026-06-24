SveikataMedicinos žinios

Europoje nustatytas pirmasis įvežtinis Ebolos atvejis

2026 m. birželio 24 d. 18:15
Pirmą kartą nuo dabartinio Ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje pradžios virusas buvo įvežtas į Europą: jis patvirtintas asmeniui Prancūzijoje. Sveikatos ministerija Paryžiuje pranešė, kad iš Kongo DR grįžusio humanitarinės pagalbos gydytojo testas buvo teigiamas. Iš karto po atvykimo vyras buvo paguldytas į ligoninę ir izoliuotas, kad būtų išvengta bet kokios užkrėtimo rizikos.
Daugiau nuotraukų (1)
Ministerijos duomenimis, paciento būklė stabili. Aiškinamasi, kas su jo turėjo kontaktą. Kontaktiniai asmenys 21 dieną turės praleisti karantine namuose.
Prieš prasidedant pasaulio futbolo čempionatui Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) padalinys Europoje pareiškė, kad ES šalyse nėra aktyvių Ebolos atvejų ir vietinio viruso plitimo.
Bendra rizika esą yra maža. Vienu metu gydytis nuo Ebolos infekcijos į Vokietiją buvo atskraidintas JAV gydytojas. Jis jau pasveiko ir buvo išrašytas iš Berlyno „Charité“ ligoninės.
Susiję straipsniai
Patvirtintų Ebolos atvejų skaičius Konge perkopė 1 tūkst.

Patvirtintų Ebolos atvejų skaičius Konge perkopė 1 tūkst.

PSO: Konge Ebola užsikrėtė daugiau kaip 70 medicinos darbuotojų

PSO: Konge Ebola užsikrėtė daugiau kaip 70 medicinos darbuotojų

Šioje valstybėje sparčiai plinta baisus virusas: per parą mirė 32 žmonės

Šioje valstybėje sparčiai plinta baisus virusas: per parą mirė 32 žmonės (1)

Atvejis Prancūzijoje yra „pirmasis į Europą įvežtas Ebolos atvejis nuo dabartinio protrūkio pradžios“, – Švedijos Solnos mieste patvirtino Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC).
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
Nuo tada, kai gegužę paskelbta apie protrūkį, patvirtintų Ebolos infekcijų skaičius Kongo DR viršijo 1 tūkst. Informacijos ministerijos Kinšasoje duomenimis, daugiau kaip 260 trijose šiaurės rytinėse šalies provincijoje patvirtintų atvejų baigėsi mirtimi.
Ebolos virusasEuroposKongo Demokratinė Respublika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.