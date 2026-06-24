Europoje nustatytas pirmasis įvežtinis Ebolos atvejis

Ministerijos duomenimis, paciento būklė stabili. Aiškinamasi, kas su jo turėjo kontaktą. Kontaktiniai asmenys 21 dieną turės praleisti karantine namuose.
Prieš prasidedant pasaulio futbolo čempionatui Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) padalinys Europoje pareiškė, kad ES šalyse nėra aktyvių Ebolos atvejų ir vietinio viruso plitimo.
Bendra rizika esą yra maža. Vienu metu gydytis nuo Ebolos infekcijos į Vokietiją buvo atskraidintas JAV gydytojas. Jis jau pasveiko ir buvo išrašytas iš Berlyno „Charité“ ligoninės.
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Atvejis Prancūzijoje yra „pirmasis į Europą įvežtas Ebolos atvejis nuo dabartinio protrūkio pradžios“, – Švedijos Solnos mieste patvirtino Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC).
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
Nuo tada, kai gegužę paskelbta apie protrūkį, patvirtintų Ebolos infekcijų skaičius Kongo DR viršijo 1 tūkst. Informacijos ministerijos Kinšasoje duomenimis, daugiau kaip 260 trijose šiaurės rytinėse šalies provincijoje patvirtintų atvejų baigėsi mirtimi.