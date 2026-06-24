Lietuvoje draudžiamus rusiškus vaistus išgyrusiam medikui – žinia iš tarnybos

Kovo pradžioje žiniasklaidai ir medicinos paslaugų teikėjų kontrolieriai gavo pranešimų apie socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtą įrašą, kuriame kineziterapeutas Valdas Jonelys kalba apie įvairių vaistų poveikį, tarp jų – ir rusiško „Amiksin“, kuriuo mūsų šalyje prekiauti negalima.
Antrą birželio savaitę Akreditavimo tarnyba pranešėją informavo, jog atliko atvejo patikrinimą ir ėmėsi veiksmų.
„Informuojame, jog Akreditavimo tarnyba raštu įspėjo MB „Kineziologija“ vadovą nedelsiant nutraukti neteisėtą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą“, – teigiama įstaigos rašte, kurį matė naujienų portalo VE.lt žurnalistai.
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Tarnyba taip pat nurodė, kad kineziterapeutas turi veiklos licenciją, tačiau vaistų skirti negali.
„Atkreipiame dėmesį, jog kineziterapeuto kompetencijai nėra priskirtas vaistų skyrimas pacientams“, – informuojamas pranešėjas, kuris baiminosi, kad specialistas viršija savo įgaliojimus.
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Šiuo atveju jokia sankcija specialistui netaikyta, tačiau jis įspėtas apie galimas baudas.
„Už neteisėtą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kai jas teikia fizinis arba juridinis asmuo, neturintis tam teisės, yra taikoma administracinė atsakomybė (...) surašant administracinio nusižengimo protokolą ir skiriant 600–1140 eurų baudą“, – nurodė tarnyba pranešime, kuriame pranešėjui dėkojo už bendradarbiavimą.
Šiemet kovo 2-ąją mažosios bendrijos feisbuko paskyroje paskelbtame įraše V. Jonelys aptarė ne vieną medikamentą, tarp jų – ir Lietuvoje draudžiamą prekiauti rusišką „Amiksin“, jis teigė, kad tai „nuostabiai“ tam tikras ligas gydantis vaistas, kurio galima įsigyti viename iš Klaipėdos turgų.
„Noriu pasidalinti savo patirtimi, – įraše rankose pakuotę kirilica užrašytu pavadinimu „Amiksin“, laikydamas dėstė V. Jonelys. – Nuostabiai veikia kovido virusą. Nuostabiai. Aišku, jis yra nelietuviškose vaistinėse, pas mus, Klaipėdoje, įmanoma jo įsigyti Naujojoje turgavietėje. Užtenka vienos tabletės per dieną, labai gerai veikia, bet, aišku, reikia testuoti kiekvieną žmogų atskirai.“
V. Jonelys portalui VE.lt tuomet sakė, kad rusiško vaisto neragina pirkti ir jo pavadinimą paminėjo tik reaguodamas į žmonių prašymą, situaciją laikė nesusipratimu ir žadėjo vaizdo įrašą pašalinti.
Bendrijos socialinio tinklo paskyroje įrašo birželio viduryje nebuvo.