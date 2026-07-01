NKC: vasarą sumažėjus donorų aktyvumui, Lietuvoje sparčiai senka kraujo atsargos

Skelbiama, kad kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Daugeliu atvejų kraujo perpylimas yra gyvybiškai svarbi gydymo dalis – kraujo komponentų dirbtinai pagaminti neįmanoma, todėl vienintelis jų šaltinis yra neatlygintina kraujo donorystė.
„Vasarą donorų srautai tradiciškai sumažėja dėl atostogų sezono, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Todėl šiuo metu ypač laukiami visų kraujo grupių donorai“, – rašoma pranešime.
NKC gyventojus kviečia kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo. Prieš donorystę rekomenduojama būti pavalgius, išgėrus daugiau skysčių, vengti riebaus maisto ir turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
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Donorų laukiama NKC padaliniuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.