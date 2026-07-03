Makabriška klaida: mirusia laikyta moteris atsibudo morge

54-erių britė Olive Martin ruošėsi naujai darbo dienai ir virtuvėje gaminosi skrebutį. Tačiau moteris staiga susmuko tampoma traukulių. Keista, bet ji buvo nuvežta ne į skubios pagalbos skyrių, o į Darlingtono ligoninės morgą.
Jo darbuotojai nustėro pastebėję, kad į jų rankas pateko ne lavonas, o vis dar gyva moteris.
Ši istorija nutiko 2023 m. spalį, bet net ir praėjus keleriems metams jos aplinkybės narpliojamos teisme. Bylai tirti paskirtas koroneris Jeremy'is Chipperfieldas sakė, kad O. Martin patyrė smegenų pažaidą ir mirė po kurio laiko.
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Nukentėjusiosios šeimos advokatas tvirtino, kad medikų klaida kainavo brangiai, nes kritinės būklės pacientė prarado aukso vertės laiką – moteris dvi valandas negavo jokios medicininės pagalbos.
Teisme keltas klausimas, ar O. Martin mirties buvo galima išvengti, jei gydymas būtų buvęs pradėtas laiku.
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Tačiau koroneris nebuvo linkęs pasiduoti tokioms spekuliacijoms ir pastebėjo, kad nėra tikslių duomenų, kada sutriko pacientės sveikatą.
Tiesa, šeimos advokatas nepasidavė ir priminė, kad skrudintuve rasti skrebučiai. Vadinasi, moteris kaip tik ruošė pusryčius, ketino eiti į darbą. Taigi, pagal šias aplinkybes galima nustatyti apytikslį nelaimės laiką.
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Jamesas Donnelly'is teisme pasakojo, kad morgo darbuotojai pastebėjo, jog O. Martin turi gyvybės požymių.
„Kas būtų nutikę, jei ji būtų nedelsiant nuvežta į skubios pagalbos skyrių?“, – klausė jis.
Daramo policijos atstovas Johnas Gray'us, kaip pranešama, pridūrė, kad O. Martin turėjo smegenų funkcijos požymių, nes „reagavo į aplinkos dirgiklius – žodžius ir prisilietimus“.
Velionės šeima išplatino širdgėlos kupiną pareiškimą: „Mūsų mama visada bus prisimenama dėl jos geros širdies, nuostabaus būdo ir pozityvumo kiekvieną dieną.“
Po O. Martin mirties Greitosios medicinos pagalbos tarnyba atsiprašė jos šeimos ir teigė, kad įvykio vietoje buvę paramedikai susidūrė su sudėtingu klinikiniu atveju.
Parengta pagal „People“ ir BBC inf.
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