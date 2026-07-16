Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja pritarė įstatymo projektui dėl pagalbos numirti

Balsams pasiskirsčius 291–241, Nacionalinė Asamblėja Paryžiuje po ilgų diskusijų priėmė įstatymo projektą, kuriuo nepagydomai sergantiems pacientams, esantiems pažengusioje ligos stadijoje arba nepakeliamai kenčiantiems, suteikiama savižudybės su pagalba galimybė. Ja pasinaudoti būtų galima ir tais atvejais, jei pacientas nutraukia gydymą arba jo atsisako.
Tačiau pacientas turi gebėti laisvai ir aiškiai pareikšti gydytojui norą gauti pagalbą numirti ir suprasti padarinius. Prašymą turėtų įvertinti tarpdisciplininė komisija, į kurios sudėtį būtų įtraukti medicinos specialistai, o gydytojas turėtų per dvi savaites informuoti pacientą apie sprendimą. Pacientas po dviejų dienų trukmės apmąstymo laikotarpio turėtų dar kartą patvirtinti norą gauti pagalbą numirti.
Įstatymas numato, kad pacientas turėtų pats suvartoti mirtiną medžiagą, nebent jis fiziškai negali to padaryti. Tokiu atveju veiksmą atliktų gydytojas arba slaugytojas. Jie gali atsisakyti prisidėti prie savižudybės su pagalba remdamiesi sąžinės laisve ir perduoti šią užduotį kolegoms.
Susiję straipsniai
Teisės aktu nustatoma daugybė sąlygų ir apribojimų. Pagalbos numirti galimybe galėtų naudotis tik vyresni nei 18 m. Prancūzijos piliečiai, kurie yra nuolatiniai Prancūzijos gyventojai. Vien tik psichinė liga nesuteiktų teisės pasinaudoti pagalbos numirti galimybe. Paveikti asmenys dar turėtų būti informuoti apie palaikomąją slaugą ir jei jie jos pageidautų, jie turi turėti galimybę iš tikrųjų ja pasinaudoti.
Prieš įsigaliojant įstatymui, jį ministro pirmininko Sebastieno Lecornu prašymu peržiūrės Konstitucinė taryba.