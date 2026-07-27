Ebolos protrūkis Konge jau pražudė daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių

Ekspertai mano, kad tikrieji skaičiai yra didesni, nes dalis infekcijų neatpažįstamos arba apie jas nepranešama. Spėjama, kad liga pavasarį Rytų Konge kelias savaites galėjo plisti nepastebėta. Kovą su epidemija sunkina konfliktai su ginkluotomis grupėmis bei didelis nepasitikėjimas pagalbos darbuotojais.
Iki šiol 116 mln. gyventojų turinčioje šalyje Ebolos infekcija registruota penkiose provincijose iš 26. Protrūkio epicentras yra šiaurės rytinė Iturio provincija. Ituris ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu. Ugandoje taip pat būta Ebolos atvejų, du jų baigėsi mirtimi.
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.
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Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo. Nuo liepos pradžios vyksta dviejų antivirusinių gydymo metodų klinikiniai tyrimai.
2014 ir 2015 metais per Ebolos epidemiją Vakarų Afrikoje mirė daugiau kaip 11 tūkst. žmonių. Per antrą didžiausią registruotą protrūkį nuo 2018 iki 2020 m. Rytų Konge mirčių priskaičiuota 2,3 tūkst. Matuojant pagal aukų skaičių, dabartinė epidemija yra trečia sunkiausia Ebolos epidemija nuo registravimų pradžios.