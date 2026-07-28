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Skaudi netektis: mirė šiuolaikinės proktologijos pradininkas Lietuvoje Vytautas Zykas

2026 m. liepos 28 d. 09:00
Lrytas.lt
Eidamas 97-uosius metus, mirė šiuolaikinės proktologijos pradininkas Lietuvoje, profesorius Vytautas Zykas. Apie netektį asmeninėje „Facebook“ paskyroje pranešė Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos vadovas prof. Andrius Macas.
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„Profesorius, gimęs Žemaitijoje, sukūrė lietuvišką proktologijos mokyklą, kuria dabar didžiuojamės už Lietuvos ribų, o profesoriaus mokiniai ne tik pelnytai pripažįstami pasaulio mokslininkų bendruomenėje, bet ir tapo Universiteto Medicinos fakulteto dekanais, prodekanais, ligoninių vadovais.
Profesorius Vytautas įkūrė Lietuvos koloproktologų draugiją, sukūrė įvairių chirurginių metodų, ypač rekonstrukcinių metodų, leidžiančių ligoniams džiaugtis pilnaverčiu ir kokybišku gyvenimu, net ir sergant labai sunkiomis ligomis“, – rašė A. Macas.
2022 m. V. Zykas Tarptautinės universitetų kolorektalinių chirurgų draugijos (International Society of Colon and Rectal Surgeons) buvo apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus.

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„Profesorius buvo Kelmės garbės pilietis, pelnytai savo darbais garsinęs savo kraštą.
Užuojauta žmonai gydytojai ir dukrai profesorei Nerijai ir visai šeimai kantriai buvusiems su Tėčiu kartu.
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Universiteto, Fakulteto ir LSMU Kauno ligoninės bendruomenė dėkoja Profesoriui už visus atliktus darbus ir tvirtą mokslininko dvasią“, – rašė A. Macas.
Atsisveikinimas su V. Zyku vyks laidojimo namuose „Rekviem“, Jonavos g. 41A, Kaunas:
Trečiadienį (liepos 29 d.) nuo 16 val.
Urna išvežama į Petrašiūnų kapines ketvirtadienį (liepos 30 d.) 13 val.
Andrius MacasLietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

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